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ТАСС

Economist: Украина игнорирует просьбы США прекратить удары беспилотниками по территории РФ

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Последствия удара украинского беспилотника в Елабуге
Последствия удара украинского беспилотника в Елабуге.
Источник изображения: Фото: соцсети

По информации издания, в Белом доме обеспокоены действиями Киева, который стремится выводить из строя российские нефтеперерабатывающие заводы

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Руководство Украины игнорирует просьбы представителей США воздерживаться от ударов по объектам российской инфраструктуры с помощью беспилотников. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

По информации издания, в Белом доме обеспокоены действиями Киева, который стремится выводить из строя российские нефтеперерабатывающие заводы, так как это может привести к росту цен на нефть, а также к "неконтролируемому обмену ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной". По этой причине Вашингтон усиливает давление на Киев, рекомендуя ему изменить тактику.

По словам источника The Economist в украинской разведке, использующего псевдоним Детектив, пока он не получал каких-либо указаний снизить интенсивность осуществляемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов. При этом The Economist обращает внимание, что в последнюю неделю Киев воздерживался от атак на объекты российской нефтяной промышленности.

Еще один собеседник издания, занимающийся производством беспилотников для нужд ВСУ, утверждает, что среди американских чиновников нет единого мнения по поводу наносимых Киевом ударов. "В частном порядке они говорят нам, чтобы мы продолжали", - заявил он. 

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США
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