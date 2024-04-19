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Военное обозрение

На выставке вооружений в США продемонстрировали новую «гиперзвуковую» ракету Mako для поражения систем ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Новая ракета для быстрого поражения систем противовоздушной обороны противника была показана на прошедшей в окрестностях Вашингтона выставке вооружений Sea Air Space 2024. Об этом сообщает американская пресса со ссылками на источники.

Новая ракета Mako официально позиционируется как «гиперзвуковая». По утверждению представителя компании-производителя Lockheed Martin Роба Остерхуда, длина ракеты составляет 13 футов (4 м), диаметр 13 дюймов (33 см), вес 1300 фунтов (600 кг).

Боевая часть весит 130 фунтов (60 кг). Ракета может использоваться самолетами-истребителями F-35 без нарушения их малой заметности. Дальность ракеты составляет около 300 километров и более, точные характеристики представитель компании-производителя пока раскрывать не стал.

Известно, что данная ракета была разработана в рамках программы Stand-in Attack Weapon (SiAW). Ее целью является разработка таких ракет, которые могли бы поражать пусковые установки противника, в том числе зенитные ракетные комплексы наземного базирования, а также радиолокационные станции. Пока ракета прошла лишь стадию испытаний, неизвестно, решат ли в конечном итоге в Пентагоне принимать ее на вооружение американской армии или нет.

Вопросы вызывает и определение ракеты как «гиперзвуковой». Как утверждают эксперты, под гиперзвуковыми ракетами понимаются те, которые могут развивать скорость более пяти Махов, то есть выше скорости звука. Но это немного не то, что мы сегодня понимаем под гиперзвуковыми ракетами, которые уже есть у России, а у США пока отсутствуют.

Новая ракета может лететь со скоростью быстрее пяти Махов на определенной части траектории полета. Но затем ракета потеряет гиперзвуковую скорость на конечном участке своего полета. Следовательно, данная ракета досягаема для современных систем противовоздушной обороны, в том числе находящихся на вооружении российской армии.

Поэтому эксперты и сомневаются, можно ли такую ракету относить к «гиперзвуковым». Вероятно, и отсутствие «шумихи» вокруг презентации связано с пониманием самими американскими властями и компанией-производителем данной ситуации.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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