Преобразование Вооруженных Сил России в 2022-2024 годах. Часть 2: вооружение и техника

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Преобразование Вооруженных Сил России в 2022-2024 гг.

Для оснащения новых формирований и восполнения потерь [в ходе специальной военной операции] потребовалось провести масштабные работы по наращиванию выпуска новых систем вооружения и восстановлению снятой с хранения техники.

На одной из сборочных линий Курганского машиностроительного завода (КМЗ) - кадр из видео от 01.12.2022. Источник

Курганский машиностроительный завод выпускает новые боевые машины БМП-3, БМД-4М и БТР-МДМ, а также проводит ремонтно-восстановительные работы на машинах БМП-2. Наращивание производства новой техники сдерживалось ограниченным выпуском боевых отделений (модулей), но в 2023 году на предприятии Мотовилихинские заводы-гражданское машиностроение , на технологической линии , предназначенной для выпуска нефтепромыслового оборудования , освоили выпуск артиллерийских орудий , в том числе 100-мм орудий 2А70.

Заготовки орудийных стволов 100-мм 2А70 источник https://t.me/Rogatkinlive/212

В последнее время практически каждый месяц Курганмашзавод отчитывается об отгрузке двух партий БМП-3, т.е. выпуск достиг уровня 50-60 машин ежемесячно.

Но даже такого объема выпуска новых машин явно недостаточно. В войска требуется поставить в короткий срок несколько тысяч боевых машин. Взять такой объем возможно только за счет снятия с хранения старых образцов военной техники.

На зарубежном интернет-ресурсе https://twitter.com/HighMarsed , на основе изучения спутниковых снимков открытых площадок баз хранения и ремонтных заводов, провели подсчет военной техники до начала СВО. Точность результатов подсчет крайне сомнительна , но хотя бы позволяет оценить порядок чисел.

численность боевой техники на базах хранения к началу 2022 года

численность боевой техники на площадках бронетанковых ремонтных заводов (БТРЗ) к началу 2022 года. Примечание от себя - 691-го БТРЗ не существует. Есть 691-я база хранения военной техники.

К середине 2023 года количество БМП различных модификаций на восьми крупнейших базах хранения техники уменьшилось на тысячу единиц.

Такой объем поставок не покрывал текущие потребности армии. С июля 2023 года, после перестройки производства, наблюдается резкий подъем объема выпуска восстановленной техники. К примеру на 560-м бронетанковом ремонтном заводе (560 БТРЗ) в 2022 году планировалось выпустить 60 отремонтированных БМП в год, а к 2024 году выйти на уровень 160 машин в год. За один октябрь 2023 года 560-й БТРЗ отгрузил в войска столько же техники , сколько планировал за весь 2022 год.

Восстановление боевых машин (БМП, БМД, БТР и МТЛБ различных модификаций), помимо баз хранения и ремонта техники, осуществляется на предприятиях - 81-й и 163-й БТРЗ (оба Краснодарский край), 72-й БТРЗ (Ростовская область), Волгоградский тракторный завод (Волгоградская область ), Вольский механический завод (Саратовская область), Ремдизель (Татарстан), Щегловский вал (Тульская область), Арзамаский машиностроительный завод (Нижегородская область), 103-й арсенал (Мордовия), 61-й БТРЗ (Ленинградская область), 144-й БТРЗ (Свердловская область), Курганский машиностроительный завод (Курганская область), Рубцовский филиал Уралвагонзавода (Алтайский край), 103-й БТРЗ (Забайкальский край) и 560-й БТРЗ (Амурская область). Выпуск широкой номенклатуры запчастей для ремонта боевых машин освоен на предприятии Муромтепловоз (Владимирская область).

Президент Российской Федерации Владимир Путин осматривает модернизированную машину БМП-2М "Бережок" в ходе визита на предприятие "Щегловский вал" 23.12.2023 г. источник https://ria.ru/20221223/putin-1840929772.html

Стоит отметить, что восстанавливаются даже образцы техники, снятые с вооружения, такие как БТР-50 и БМД-3. Многие части, ранее вооруженные колесными БТР-ми, теперь получают гусеничную технику. К примеру 228-й мотострелковый полк 90-й танковой дивизии по сообщению Минобороны получил 30 единиц БМП-3 , хотя ранее был оснащен БТР-80 и БТР-82А

Ссылки по предприятиям

Щегловский вал 23.12.2023 https://ria.ru/20221223/putin-1840929772.html

Муромтепловоз https://www.youtube.com/watch?v=9RAwK7qVifQ

103-й БТРЗ https://smotrim.ru/video/2496408 и https://www.youtube.com/watch?v=OU4A9-ZWjwQ

Курганмашзавод https://gtrk-kurgan.ru/ru/?option=com_video&cid=3&vn=28571&Itemid=144&p=143 и https://www.youtube.com/watch?v=YWmzAE71UFU

предприятии холдинга "Высокоточные комплексы" ( 144-й,163-й и 560-й БТРЗ, 103-й арсенал, Курганмашзавод и его Рубцовский филиал, Вольский механический завод, Волгоградский тракторный завод) https://www.youtube.com/watch?v=UKRaYUaOfRo

Рубцовский филиал "Уралвагонзавод" https://www.youtube.com/watch?v=C_M8wQJNbVI

АО "Ремдизель" https://www.youtube.com/watch?v=gyXmLtJwWos и https://www.youtube.com/watch?v=IEKM6ySnwCM

560-й БТРЗ https://portamur.ru/news/detail/bronetankovyiy-remontnyiy-zavod-v-amurskoy-oblasti-otpravil-v-voyska-partiyu-bmp/ и https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/bronetankovyy-remontnyy-zavod-v-priamure-perehodit-na-aktivnuyu-raskonservaciyu-tehniki и http://www.belraion.ru/index.php/2014-12-18-23-22-39/2014-12-19-03-29-19/obesp/obesp-npa/item/6491-my-rabotaem-na-nashu-oboronu

Первая серийная установка 2С35 источник https://tass.ru/armiya-i-opk/19861309

Серийный выпуск новых ствольных артиллерийских систем до 2022 года осуществлялся только на одном предприятии - Уралтрансмаш (Свердловской области ) , на котором собирались новые самоходные установки 2С19М2 "Мста-СМ" и проводилась модернизация старых установок до уровня 2С19М1. После начала СВО выпуск самоходных установок был увеличен. В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу на предприятие 30 января 2024 года , был озвучен план отгрузки в феврале 2024 года - 18 установок. Также в феврале 2024 года была запланирована отгрузка первой серийной партии ( шесть единиц) новых самоходных установок 2С35 "Коалиция". Предсерийная партия установок 2С35 проходила войсковые испытания в боевых условиях в составе 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии . Бригада отличилась в боях и 31 марта 2023 года стала гвардейской. Теперь серийные установки пойдут на оснащение подразделений новых артиллерийских дивизий.

Расчёт 236-й артиллерийской бригады ( четыре установки 2С19М2 и четыре установки 2С35 ) на военном параде на Красной площади , г. Москва, 24.06.2020 года. источник видеокадры телетрансляции Парада на телеканале Россия

Суда по репортажу на телеграмм-канале Рогаткин- Live на предприятии Мотовилихинские заводы восстановили производство буксируемых артиллерийских орудий 2А65 "Мста-Б"

Источник https://t.me/Rogatkinlive/212

Хотя официальных заявлений о запуске производства я не встречал. Косвенно это событие подтверждено словами индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева - Если сравнивать отечественную "оборонку" в начале 2022 года и сейчас - разница огромная. Мы вышли на такие темпы и объемы производства, которые еще недавно казались нереальными. По сравнению с 2022 годом объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой - в 14 раз. Минометов - в 20 раз, РСЗО - в 2 раза. Кроме того, налажен выпуск комплектующих изделий. В частности, выпуск и ремонт танковых пушек и стволов для артиллерийского вооружения увеличился вдвое. Как результат, в 2023 году Ростех выполнил гособоронзаказ по поставкам артиллерии в полном объеме.

Всего за прошлый 2023 год , по словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко Вооруженные силы получили свыше 3 тыс. бронеавтомобилей, 4 тыс. артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО), средств артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы, а также более 150 образцов для войск РХБЗ, включая тяжелые огнеметные системы. Как бы не хотелось , но покрыть огромные потребности армии только за счет выпуска новых систем не получается. Большая часть артиллерийских орудий поступает за счет снятия с хранения старых образцов вооружения.

На зарубежном интернет-ресурсе https://twitter.com/HighMarsed приведены таблицы изменения численности артиллерийских систем на открытых площадках баз хранения и ремонта военной техники. Полностью доверять этим сведениям не стоит.

Изменения численности ствольной артиллерии на базах хранения

Численность РСЗО на базах хранения в начале 2022 года

Требования к хранению артиллерийских орудий значительно проще, чем у танков и БМП. Можно уверенно говорить, что большая часть расконсервированных артиллерийских систем сразу поступает в войска. Судя по свежим спутниковым снимкам, на многих оставшихся на хранениях системах уже сняты орудийные стволы. Без сомнения, они направлены в войска для замены вышедших из строя стволов по причине износа из-за большого настрела.

К началу 2022 года был налажен серийных выпуск новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) Торнадо-Г и Торнадо-С на предприятии Мотовилихинские заводы.

Источник https://t.me/Rogatkinlive/212

С началом СВО выпуск РСЗО вырос в два раза. Системами Торнадо-С переоснащена 232-я реактивная артиллерийская бригада (Центрального военного округа)

До начала СВО системы Торнадо-С получили 79-я реактивная артиллерийская бригада (Западный военный округ) и 439-я реактивная артиллерийская бригада (Южный военный округ). По неподтвержденным данным штатное количество пусковых установок в бригаде увеличено вдвое - с двенадцати до двадцати четырех.

Серьезные сложности возникли с ремонтом установок 9К57 "Ураган", но начиная с 2023 года в войска пошли модернизированные системы 9К57-1 "Ураган-1" на шасси БАЗ-69092. Министерство обороны недавно опубликовало видеоролик боевого применения новой системы "Ураган-1"

В войсках появилось много импровизированных артиллерийских установок . К примеру , умельцы 681-го отдельного артиллерийского полка поставили 57-мм зенитное орудие С-60 на бронетранспортер МТЛБ.

Источник https://www.youtube.com/watch?v=IjlQdVF_1ZM

По оснащению танками стоит написать отдельно.