Путин ознакомился с работой завода "Щегловский вал", где производят ПТРК "Корнет-ЭМ"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", где производят боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

В пятницу глава государства прибыл в Тулу, там он проведет совещание по обеспечению потребностей вооруженных сил, задействованных в спецоперации на Украине.

Президент в сопровождении губернатора региона Алексея Дюмина и гендиректора предприятия Алексея Вислогузова посетил цеха, где ему представили образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, в частности, "Корнет-ЭМ". Путин также осмотрел различные модели зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе арктическую модель.

Российскому лидеру показали модернизированное боевое отделение БМП-2. Одну из машин Путин осмотрел, поднявшись по ступеням подставки, которую используют рабочие на производстве.

"Заканчиваете уже?" — поинтересовался глава государства у работников, занятых на обслуживании одной из боевых машин пехоты. Рабочие ответили утвердительно.

Предприятие российского оборонно-промышленного комплекса "Щегловский вал" было образовано в 2001 году, а серийную продукцию начало выпускать в 2004 году. Входит в структуру АО "НПО "Высокоточные комплексы" (ГК "Ростех"). По состоянию на декабрь этого года общая численность работников превышает 2,4 тысячи человек.

Сейчас на заводе выпускают боевые машины зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также станции обнаружения целей из их состава. Помимо этого, предприятие производит боевые отделения "Бахча" и "Бережок", прицелы командира панорамические из их состава, многофункциональные радиолокационные станции и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".