ВС РФ в 2023 году получили 4 тыс. единиц артиллерии и РСЗО

Вооруженные силы также получили более 3 тыс. броневиков

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в 2023 году получили свыше 3 тыс. бронеавтомобилей, 4 тыс. артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО), средств артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы, а также более 150 образцов для войск РХБЗ, включая тяжелые огнеметные системы, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Это (поставленная ВС РФ в 2023 году техника - прим. ТАСС) также более 16 тыс. образцов автомобильной техники, в том числе свыше трех тысяч защищенных бронированных автомобилей, четыре тысячи образцов ракетно-артиллерийского вооружения - самоходные гаубицы и артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, средства артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы, более 150 образцов техники РХБЗ: боевые машины тяжелых огнеметных систем, разведывательные химические и дымовые машины", - сказал он на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.