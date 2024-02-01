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ТАСС

Шойгу раскритиковал главного конструктора "Уралтрансмаша" за задержку выпуска артиллерии

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Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019»
Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министр обороны подчеркнул, что план по увеличению производства самоходной артиллерии является поручением президента России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - указал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Министр обороны подчеркнул, что план по увеличению производства самоходной артиллерии является поручением президента РФ. "Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", - сказал Шойгу. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Уралтрансмаш
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Шойгу Сергей
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