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ТАСС

В Пентагоне усомнились в целесообразности нападений ВСУ на энергоинфраструктуру РФ

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Кристин Уормут
Кристин Уормут.
Источник изображения: mtdata.ru

По словам министра сухопутных войск США Кристин Уормут, "с военной точки зрения могут быть цели, удары по которым могут иметь больший эффект, чем, например, удары по энергетическим объектам"

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Министр сухопутных войск (армии) США Кристин Уормут поставила под сомнение выбор целей со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в качестве мишеней выбирают российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

На слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США на вопрос конгрессмена Остина Скотта (республиканец от штата Джорджия), почему президент США Джо Байден выступает против ударов Киева по российским НПЗ, министр ответила: "Конгрессмен, это не входит в сферу наших полномочий и обязанностей, и я не веду разговоры с украинским военным руководством. Но думаю, что, как сказал [начальник штаба американских сухопутных войск] генерал [Рэнди] Джордж, мы бы смотрели на спектр целей и на то, насколько выгодны эти цели. С военной точки зрения могут быть цели, удары по которым могут иметь больший эффект, чем, например, удары по энергетическим объектам".

Ранее газета Financial Times также сообщала, что вашингтонская администрация требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, опасаясь в том числе ударов возмездия РФ и возможного роста цен на топливо на мировых рынках. Как заявил в связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.

Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы Соединенных Штатов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По их данным, во время февральской встречи с Зеленским вице-президент США Камала Харрис попросила Киев воздержаться от атак на российские НПЗ. По словам чиновников, эта просьба вызвала гнев украинского лидера и его главных помощников. При этом, пишет WP, Зеленский проигнорировал эту рекомендацию со стороны США, поскольку не знал, "отражает ли она общую позицию" администрации Байдена. 

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Россия
США
Украина
Компании
НПЗ
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