В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

Минобороны: Украина попыталась атаковать Россию с помощью воздушного шара

Российские военные сбили украинский воздушный шар над Курской областью. Аппарат хотели использовать для совершения террористической атаки по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что 16 апреля около 8:15 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Курской области. Других подробностей происшествия не приводится.

Воздушный шар ВСУ, который сбили в марте Источник: Telegram-канал Mash

ВСУ уже использовали воздушные шары для поражения целей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали подобные летательные аппараты в ходе специальной военной операции. В конце марта бойцы Вооруженных сил России впервые поразили подобный «шар-террорист», который замаскировали под зонд.

Отмечается, что импровизированные бомбардировщики оснащены GPS-трекером, оборудованием для управления полетом, балластом, взрывным устройством и батарейками. Координаты сброса взрывчатки вносят в навигационный контроллер шара. Внешне аппарат маскируют под метеозонд, чтобы избежать его поражения.

Точность таких дронов невысока для поражения целей на линии соприкосновения, поэтому их используют для сброса бомб на населенные пункты.

Россию обвиняли в запуске воздушных шаров для истощения ПВО Киева

В феврале 2023 года бывший представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия запускает воздушные шары с радиолокационными уголковыми отражателями для истощения системы ПВО Киева.

Для чего делают: хотят, чтобы по ним «работали», используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО, как в боекомплекте, так и рассеивать ее внимание Юрий Игнат бывший представитель воздушных сил Украины

Позже в Киевской городской администрации сообщили, что над городом обнаружили шесть воздушных шаров. Чиновники допустили, что аппараты также несли разведывательное оборудование. Также появилась фотографии, предположительно, одного из сбитых шаров с уголковыми отражателями.

Аэростаты предлагали использовать против БПЛА

Аэростаты со специальным оборудованием можно использовать для защиты от дронов, сообщил исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин.

На пилотируемых и беспилотных дирижаблях можно разместить средства радиоэлектронной борьбы, которые могли бы защитить военных от дронов. Также аэростаты и дирижабли можно использовать для разведки и ретрансляции связи. Бендин подчеркнул, что для распространенных средств ПВО аэростаты и дирижабли «в основном радиопрозрачны».

В сентябре 2023 года в Ростовской области заметили боевой аэростат. Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что на всех рубежах эшелонированной системы ПВО необходимо размещать аэростаты с радиолокационными станциями.

Вот на этих рубежах нам необходимо иметь радиолокационные станции, которые размещаются на аэростатах. Плюс к этому следует размещать радиолокационные станции на насыпных горках, это уже тоже делается, что позволяет как можно дальше обнаруживать маловысотные цели, в том числе беспилотники, и уничтожать их на большей дальности Юрий Кнутов военный эксперт

США захотели обновить аэростаты из-за России

Армия США задумалась о модернизации парка существующих аэростатов, которые используют для разведки и связи, для возможного противодействия России и Китаю.

Руководитель офиса проекта наземных датчиков армии США Ларейна Адамс отметила, что военные хотят выяснить, можно ли расширить сферу применения аэростатов в миссиях, которые вооруженные силы будут выполнять к 2030 году.

Польша также захотела получить современные аэростаты. В феврале стало известно, что Варшава получила одобрение правительства США на закупку элементов новой системы раннего обнаружения на базе аэростатов. Польша планирует использовать новое оборудование, включая аэростаты, для обнаружения различных дронов, вертолетов и других низколетящих аппаратов.