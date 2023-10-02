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В России рассказали о преимуществах боевых аэростатов

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Аэростат «ОКО»
Аэростат «ОКО».
Источник изображения: Пресс-служба Центрального округа Росгвардии

Российские аэростаты с радиолокационными станциями (РЛС) могут стать средством борьбы с украинскими ударными дронами. О преимуществах боевых аэростатов рассказал военный эксперт, директор Музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с MK.RU.

Отмечается, что аэростат заметили в Ростовской области. По словам эксперта, в 1970-е годы на Крайнем Севере аэростаты с автоматическими РЛС были штатными средствами разведки. Они обнаруживали цели без участия человека и передавали полученную информацию.

Кнутов отметил, что аэростаты с РЛС необходимо размещать на всех рубежах эшелонированной системы ПВО. «Вот на этих рубежах нам необходимо иметь радиолокационные станции, которые размещаются на аэростатах. Плюс к этому следует размещать радиолокационные станции на насыпных горках, это уже тоже делается, что позволяет как можно дальше обнаруживать маловысотные цели, в том числе беспилотники, и уничтожать их на большей дальности», — сказал он.

По мнению эксперта, создание аэростатов с РЛС обойдется дешевле, чем строительство станций с гидравлическими мачтами для подъема антенн. Кнутов добавил, что выполненный из затягивающейся после пробития оболочки аэростат, размещенный на расстоянии 20-30 километров от линии соприкосновения, является достаточно надежным изделием.

В мае исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин сообщил, что применение аэростатов и дирижаблей в зоне проведения специальной военной операции могло бы обеспечить защищенную связь и защиту от беспилотников.

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