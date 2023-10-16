В США захотели обновить аэростаты из-за России

Армия США задумалась о модернизации устаревающих аэростатов, которые используют для разведки и связи. Парк аппаратов захотели обновить для возможного противодействия России и Китаю, пишет Defense News.

«Служба заинтересована в обновлениях на фоне сосредоточения внимания на противодействии российским и китайским вооруженным силам, более изощренным, чем те, с которыми десятилетиями боролись на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

По словам руководителя офиса проекта наземных датчиков армии США Ларейны Адамс, военные хотят выяснить, можно ли расширить сферу применения аэростатов в миссиях, которые вооруженные силы будут выполнять к 2030 году. Она подчеркнула, что сейчас аэростаты являются синонимом «старой борьбы с повстанцами».

Отмечается, что в будущем аэростаты могут получить автономные возможности, которые сократят количество персонала и затраты на логистику, а также полезную нагрузку для борьбы с дронами.

В сентябре военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что российские аэростаты с радиолокационными станциями могут стать средством борьбы с украинскими ударными беспилотниками.

В мае исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин рассказал, что применение аэростатов и дирижаблей в зоне проведения специальной военной операции могло бы обеспечить закрытые каналы связи и защиту от дронов.