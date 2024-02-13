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Польшу вооружат аэростатами

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Аэростат
Система раннего обнаружения на базе аэростатов.
Источник изображения: Elta

Польша получила одобрение правительства США на закупку элементов новой системы раннего обнаружения на базе аэростатов. Система, которую хотят принять на вооружение, будет обнаруживать самолеты, вертолеты и дроны, пишет The War Zone (TWZ).

Вашингтон одобрил продажу систем наземной и воздушной радиолокационной разведки на базе аэростатов. Также в пакет, который оценивается в 1,2 миллиарда долларов, войдет сопутствующее оборудование и услуги по обслуживанию систем.

Отмечается, что Польша рассматривала возможность приобретения подобных комплексов с 2017 года. В рамках программы Barbara Варшава хотела поставить на вооружение оборудование для обнаружения различных дронов, вертолетов и других низколетящих аппаратов. Также военные планировали получить возможность обнаружения и сопровождения целей на суше и на море.

В состав системы, которую купят в США, войдут бортовые радары раннего предупреждения с ответчиками «свой-чужой» и неназванное оборудование для радиоэлектронной разведки. Также Варшава приобретет наземные пункты управления и системы швартовки аэростатов.

«Польша будет использовать этот потенциал в качестве бортовой системы раннего предупреждения для защиты от вероятных региональных угроз. Это также позволит Польше увеличить свой вклад в будущие операции НАТО. Польше не составит труда принять это оборудование в свои вооруженные силы», — говорится в сообщении агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

В октябре издание Defense News писало, что армия США задумалась о модернизации устаревающих аэростатов, которые используют для разведки и связи. Парк аппаратов планируют обновить для возможного противодействия России и Китаю.

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Страны
Китай
Польша
Россия
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Проекты
NATO
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