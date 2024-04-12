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Военное обозрение

Немецкий обозреватель: У Украины закончились ракеты для ЗРК Patriot, IRIS-T и других систем ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке утверждает, что у Украины практически закончились запасы ракет для ЗРК Patriot, IRIS-T и других имеющихся у ВСУ систем ПВО.

Соответствующий вывод обозреватель Рёпке сделал после успешного уничтожения Россией расположенной под Киевом Трипольской ТЭС, а также ряда других важных для Украины инфраструктурных и военных объектов. Откровенно сочувствующий киевскому режиму немецкий эксперт отмечает, что, поскольку известно, что значительная часть украинской ПВО сосредоточена в районе столицы, успешные атаки ВС РФ на объекты в Киевской области красноречиво свидетельствуют о критическом дефиците у ВСУ ракет для поставленных ранее Западом ЗРК.

Предположения Рёпке подтверждают украинские источники, сообщающие, что на сегодняшний день у ПВО ВСУ осталось ракет для ЗРК Patriot лишь на несколько залпов, в связи с чем ВСУ вынуждены прикрывать только правительственный квартал Киева.

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в обычной для себя и украинской дипломатии в целом хамской манере потребовал НАТО предоставить ВСУ имеющиеся у стран альянса системы ПВО. По словам Кулебы, просьбами добиться таких поставок не удается, в связи с чем он намерен перейти к "жестким требованиям". Украинский дипломат заявил, что его команда насчитала около ста систем Patriot, рассредоточенных по Евросоюзу, и недоумевает, почему НАТО отказывается поделиться ими с Украиной.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Евросоюз
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