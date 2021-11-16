Express (Великобритания): на границе с Украиной больше русских войск, чем солдат в британской армии

Читатели Express против вмешательства британской армии в польско-украинский кризис. «Пусть ЕС сам разбирается со своими проблемами!», «Смешно: Великая Британия пошлет туда аж целых 600 парашютистов, когда там вокруг сконцентрировано 100000 российских войск!», «Опять наше правительство занимается глупостями!»

По данным газеты Express, спутниковые снимки показывают размещение на границе с Украиной около 100 000 российских войск с полным вооружением. Это больше численности всей британской армии, составляющей 82230 человек.

Опасения российского вторжения в Украину растут с каждым днем после установления численности российских войск на границе с Украиной. Сейчас у восточной украинской границы дислоцировано больше войск из России, чем имеется во всей британской армии. Рохит Качру, редактор отдела глобальной безопасности одной из лидирующих телекорпораций Британии ITV, сказал, что на последних спутниковых снимках видны десятки тысяч сухопутных войск, тысячи танков и бронетранспортеров.

Последний анализ, проведенный украинским правительством, показал, что около 100 000 российских солдат находятся у границы с Украиной - по сравнению с 82 230 штатными военнослужащими британской армии, служащими по контракту.

Это происходит на фоне новостей о том, что Великобритания готова разместить в регионе британские войска, если конфликт перерастет в вооруженный.

600 британских парашютистов из Специальной воздушной бригады (SAS) и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в Польшу с уведомлением всего за несколько часов.

Господин Качру добавил: "Много российских сил сосредоточены возле российского города Ельня, который находится в 230 километрах к северу от границы с Украиной".

Он добавил: "Говорят, что они начали концентрироваться там несколько недель назад".

Источник в британской военном министерстве сказал: "Беспокойство вызвано тем, что мы не знаем, что произойдет. Это непредсказуемая ситуация".

Ранее на этой неделе официальные лица США поделились с европейскими союзниками своими опасениями по поводу возможного вторжения российских войск.

Позже источник в НАТО сказал телеканалу CNBC: "Модели поведения России отличаются от того, что мы видели раньше. Пока неясно, произведено ли это наращивание российской военной мощи с целью вторжения на Украину или это просто еще одно учение".

Госсекретарь США Блинкен также назвал "необычной" российскую военную активность возле Украины.

В субботу пресс-секретарь президента Путина Песков сказал: "Такие газетные заголовки не более, чем бессмысленно и необоснованно разжигают напряженность. Россия никому не угрожает".

Москва заявила, что ее войска необходимы в регионе для обеспечения ее безопасности в ответ на предполагаемые угрозы НАТО.

Комментарии читателей Express

Sprulces

Пусть страны ЕС сами разбираются с Путиным, ведь они давали ему деньги, чтобы он возился со своими огромными армиями благодаря их закупкам газа.

Мы не можем позволить себе снова помогать европейцам. Мы только что рассчитались с Америкой по нашему долгу во время Второй мировой войны и списали два триллиона военных репараций Германии в 1990 году.

scotbrit

А Борис снова сокращает нашу армию. Все-таки эти тори заплатят за сокращение нашей нации.

xPatriotx

Пусть страны ЕС сами посылают туда своих солдат. Мы спасали их в двух войнах, и они все еще ненавидят нас. Используйте британских солдат для отражения нелегалов, заполонивших наши берега! Позвольте Франции и Германии отправить войска в Польшу. Польская граница - не наше дело, нам нужно защищать свою собственную границу.

JohnJ

После всех этих Борисовых экспериментов с сокращениями британской армии, у нас теперь численность Армии спасения больше, чем наших вооруженных сил!

Royston Vasey

Вспомните о наших бесчисленных санкциях против России и подумайте о ее ответных мерах, которые могут легко включать в себя перекрытие газовых кранов… и мы все можем отправиться в ад благодаря этой никчемной, глупой и незначительной Украине…

RufflesTheGuineaPig

Украина уже близка к коллапсу, этой зимой вы услышите от них много стонов.

Украина покупает газ в ЕС. У Украины нет денег, чтобы заполнить резервуары на зиму по рыночным ценам.

Таким образом, Украина не имеет достаточного количества газа, чтобы пережить зиму.

Они уже начали по своему обыкновению обвинять в этом Россию, несмотря на то, что газ у России они не хотят покупать.

Многие люди в Украине за эту зиму замерзнут насмерть.

Worldwatcher

Путин не настолько глуп, чтобы вторгнуться в Украину.

Он знает, что даже если НАТО не ответит, России наступит конец в отношениях с Западом.

Все границы будут закрыты для простых россиян, все полеты через воздушное пространство Европы и Северной Америки будут запрещены, вся торговля прекращена, все финансовые связи разорваны, и все западные послы отозваны.

Без единого выстрела со стороны Запада… Россия будет уничтожена медленной смертью тысяч экономических, торговых и финансовых стрел.

Sapphire & Steel

Российские войска уже далеко не все призывники, сегодняшние вооруженные силы России почти все профессиональные, призывников всего около 20%. Армия России старается не отставать от мировых трендов, особенно за последние 20 лет, так как она проходит полную программу модернизации при Путине.

Недооценка сил России на основе устаревшей информации - это большая и опасная ошибка.

Exiled in the desert SW

За некоторые вещи в мире есть смысл воевать и претерпевать трудности и лишения.

Но вот только не за коррумпированную бесчестную Украину.

tully monster

Так где же эта хваленая американская военно-политическая мощь? СМИ лгали, когда заявляли, что Трамп был опасным изоляционистом, и они снова солгали, когда заявили, что Байден будет стойким президентом, на которого можно будет положиться, если возникнет какая-либо угроза для Западной демократии. Но Байден только доказал, что предпочитает убегать от трудностей и проблем, а не защищать своих союзников, и все, что он сделал здесь - это предупредил Европу, что Россия вполне может вторгнуться в Украину.

Ну и что дальше?

RufflesTheGuineaPig

Российские вооруженные силы оснащены вооружением, которое как минимум соответствует, а зачастую и превосходит вооружение, используемое НАТО.

Это вам уже не 1970-е.

В настоящее время российские войска используют беспилотные летательные аппараты и роботы с ИИ. И очень многие российские высокотехнологичные подразделения прошли боевую выучку в Сирии.

Плюс не забывайте, что вы говорите о войне на заднем дворе России, где большинство мирных жителей ее поддерживают. Войска НАТО будут на этом театре военных действий чрезмерно уязвимы и будут испытывать огромные проблемы с военной логистикой.

Aregularuser

А может, вы покажите спутниковые снимки украинских и НАТО-вских подразделений на Донбассе - с запрещенными дронами, захватами серых зон и т.д.?

YellowSnowman123

Ну что это за миграционная политика ЕС? То они зазывали явных боевиков-мигрантов и назвали их пол-Европы. То, когда те же самые мигранты с семьями собираются въехать в Европу через Беларусь, это, оказывается невозможно. Где здесь логика? Какие-то политические приличия ведь нужно соблюдать!

AlternativeForBritain

С какой стати нам посылать несчастных 600 британских парашютистов в эту Польшу? Ведь Украина не член НАТО! Всю эту заварушку устроили еврочиновники из ЕС. Ну вот пусть они и расхлебывают со своей Украиной!

Оли Смит (Oli Smith)