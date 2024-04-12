В Швейцарии рассчитывают, что РФ примет участие во второй конференции по Украине

Президент страны Виола Амхерд сообщила, что по итогам встречи в Бюргенштоке предполагается принятие совместного документа, который выйдет за рамки плана президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов

ЖЕНЕВА, 11 апреля. /ТАСС/. Берн исходит из того, что в долгосрочной перспективе Россия и Украина сядут за стол переговоров и что российская сторона примет участие во второй конференции по Украине, которая состоится после аналогичного форума, намеченного на июнь в Бюргенштоке. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью, опубликованном на сайте правительства страны.

Говоря об ожиданиях, которые в Берне связывают с конференцией в Бюргенштоке, Амхерд сказала: "Речь идет о том, чтобы мы могли начать мирный процесс. Мы не ожидаем, что на конференции мы подпишем мирный договор, который можно будет реализовать немедленно". Швейцария в качестве организатора встречи в Бюргенштоке хотела бы положить начало дискуссии о том, какими могут быть последующие шаги на пути к миру, пояснила она.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли смысл проведение конференции по Украине без участия России, президент отметила: "В долгосрочной перспективе, конечно, обе стороны должны быть за столом переговоров. Прежде всего, мы хотим поговорить с как можно большим количеством стран. Не только Запада, но и глобального Юга и Азии. Целью будет участие России во второй конференции, которая состоится позже".

По словам Амхерд, по итогам встречи в Бюргенштоке предполагается принятие совместного документа. "Конечно, мы работаем над тем, чтобы иметь возможность представить совместную итоговую декларацию", - сообщила она. Сейчас "ведется работа" над ее содержанием. "Цель - выделить темы, которые послужат основой для дальнейшего разговора", - пояснила президент. Это будут вопросы, "по которым могли бы прийти к согласию как можно больше государств", например, продовольственная безопасность и свобода судоходства. Амхерд подчеркнула, что декларация в тематическом плане "выйдет за рамки плана [президента Украины Владимира] Зеленского из 10 пунктов".

На состоявшейся 10 апреля в Берне пресс-конференции глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что РФ не будет участвовать в конференции в Бюргенштоке. Вместе с тем он отметил, что "ни один мирный процесс не может проводиться без России, даже если ее не будет на первой встрече". По данным швейцарской телекомпании RTS, эта конференция пройдет на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии 15-16 июня. Однако официальные лица Швейцарии конкретных дат пока не называют.