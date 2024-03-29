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Газета.ru

Украина обеспокоена стагнацией на фронте. В чем причина неудач ВСУ?

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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк.
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP

Советник главы ОП Украины Подоляк: ВСУ пребывают в стагнации на передовой

Украинские военные столкнулись со стагнацией на фронте. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк видит проблему в нехватке ресурсов и задержках в поставках от союзников. В ЦРУ считают, что Украина без дополнительной военной помощи от США уже через год может оказаться в ситуации, когда ей придется начать мирные переговоры с Россией на ее условиях.

Вооруженные силы Украины в настоящее время находятся в стагнации на передовой из-за дефицита ресурсов. Об этом в эфире радио NV (New Voice) заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии того, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация - это как раз удорожание [боевых действий]", - сказал он.

Подоляк уточнил, что под стагнацией он имеет в виду недостаток ресурсов для проведения "эффективных наступательных действий". Это проявляется в проведении ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленных поставках ресурсов Киеву со стороны стран-союзников, добавил он.

Перестановки в военном руководстве

По мнению Подоляка, назначение Александра Литвиненко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вместо Алексея Данилова способствует укреплению "аналитического аспекта" в сложившихся обстоятельствах.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский сменил секретаря СНБО. Перед назначением на эту должность Литвиненко руководил украинской внешней разведкой.

Уволенный Данилов спровоцировал 20 марта скандал, нецензурно исказив имя спецпредставителя Китая. Это стало реакцией на предложение Пекина о мирных переговорах с Москвой. Бывший секретарь СНБО тогда подчеркнул, что Украина не согласится на то, чтобы какая-либо страна решала вопросы без ее участия.

В феврале Зеленский освободил от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главкомом вместо него был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Объявляя о назначении Сырского, Зеленский отметил, что руководить ВСУ будет "новая управленческая команда".

После вступления в должность, новый главком ВСУ называл ситуацию в зоне боевых действий "чрезвычайно сложной и напряженной", отмечая численное превосходство российских войск. Тем не менее Сырский подчеркивал, что ситуация на фронте под контролем.

В ожидании военной помощи США

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что Украина без дополнительной военной помощи от США уже через год может оказаться в ситуации, когда она будет вынуждена начать мирные переговоры с Россией на ее условиях.

"Он [президент РФ Владимир Путин] заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что, без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента", - говорил Бернс.

По его мнению, Путин заинтересован только в тех переговорах, в которых он может выдвигать собственные условия, и без дополнительной помощи США это станет реальностью для Украины уже в ближайшем будущем. Бернс также выразил уверенность, что Украине без помощи США придется отступать и уступать территории России еще больше.

Из-за позиции республиканского большинства в палате представителей конгресс США до сих пор не поддержал запрос администрации президента США Джо Байдена о выделении $60 млрд для помощи Украине. Согласованные ранее средства закончились в декабре 2023 года, и часть уже предусмотренных пакетов военной помощи направляется на Украину в соответствии с предыдущими контрактами.


Геннадий Свидригайлов

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Страны
Китай
Литва
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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