В Южной Корее заявили, что не меняли позицию по поставкам оружия на Украину

Так прокомментировали в Министерстве обороны республики просьбу Киева поставить ему зенитные ракетные комплексы Patriot

СЕУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Корея не меняло позицию по ситуации на Украине - Сеул не поставляет Киеву летальное вооружение. Так прокомментировали в Министерстве обороны Республики Корея просьбу Киева поставить ему зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

27 марта украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для журналистов попросил власти Республики Корея предоставить Украине зенитные ракетные комплексы, поскольку, по его словам, "это нелетальное оружие - оно только сбивает ракеты и никого не убивает".

"Я не знаю [о просьбе Кулебы] в точных деталях, но правительство не меняло позиции по вопросам помощи Украине", - сказал официальный представитель министерства обороны Чон Ха Гю во время брифинга.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как каски и миноискатели, но не поставляла летальное вооружение и боеприпасы.