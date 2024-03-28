Французские войска в Одессе. Названы пять сценариев Макрона на Украине (Le Figaro, Франция)

Издание Le Figaro описало пять сценариев военного присутствия Франции на Украине

Макрон призвал Запад готовиться ко всему в контексте украинского кризиса, пишет Le Figaro. В этой связи редакция издания представила пять "вымышленных, но в разной степени реальных" сценариев развертывания французских войск в зоне конфликта.

"Мы обязаны готовиться к любым сценариям", — в очередной раз заявил Эммануэль Макрон 16 марта в интервью французской газете Le Parisien. Ранее, 26 февраля, он уже говорил, что "ничего нельзя исключать".

Украинцы, безусловно, несут потери. Авдеевку, которую они укрепляли с 2014 года, сдали, американская помощь задерживается, а боеприпасы вот-вот закончатся.

"Выживание Украины находится под угрозой, а безопасность США подвергается риску. Им нельзя терять ни дня, так же, как и нам", — заявил министр обороны США Ллойд Остин по окончании встречи НАТО 19 февраля. Дональд Трамп, кандидат на американских президентских выборах, просит своих сторонников заблокировать пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов, который, в свою очередь, отстаивает его соперник, Джо Байден. В Европе же Эммануэль Макрон вызвал недовольство союзников, когда открыто заявил о возможности отправки западных войск на Украину.

"На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать", — заявил он 26 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на эту идею таким образом: "НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь… Это также означает: никакого участия Германии! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих бундесвера на Украину!"

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что президент США Джо Байден ранее ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут отправлять американских военнослужащих для участия в боях на территории Украины. То же самое касается британцев и итальянцев.

Однако президент Франции непреклонен. "Многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции, — заявил он 16 марта в интервью газетеLe Parisien. — Мы обязаны готовиться к любым сценариям. Было бы ошибкой этого не делать. Я убежден, что при любом из этих сценариев каждый взял бы на себя ответственность, исходя из выбранной им модели".

Конфликт на Украине. Ситуация на фронте

Для того, чтобы ввести французские войска на территорию другой страны, президент Республики как Верховный главнокомандующий должен отдать соответствующий приказ и проинформировать об этом парламент не позднее, чем через три дня после начала интервенции. Статьей 35 конституции, пересмотренной при Николя Саркози в 2008 году, гласит: "Если длительность военного вмешательства превышает четыре месяца, Правительство запрашивает у Парламента разрешение на его продление. Оно может попросить Национальное собрание вынести окончательное решение. Если по истечении 4-месячного срока Парламент не заседает, он выносит свое решение после открытия очередной сессии". Юридическое обоснование для ввода войск у Эммануэля Макрона вроде бы есть, но необходимо согласие населения. "Энтузиазм не обязателен, но, по крайней мере, определенная доля согласия точно нужна", — отмечает генерал запаса Мишель Яковлефф (Michel Yakovleff), в прошлом высокопоставленный офицер НАТО. Согласно опросу института общественного мнения CSA, 76% французов выступают против отправки солдат на Украину.

"Возникает три вопроса. Во-первых, что скажет президент, когда он увидит огромное количество гробов? Нетрудно представить, как это отразится на его авторитете и на мнении французов... Во-вторых, если вдруг по нашим солдатам нанесут удар, будем ли мы атаковать в ответ? Наконец, неизвестно, позволят ли Соединенные Штаты идти в бой в одиночку!" — отметил один источник из министерства обороны.

Если французское военное присутствие и будет иметь место, то оно может принять несколько форм, и все они вызовут определенные последствия. Однако интервенция будет ограниченной. По словам начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, в течение тридцати дней Париж может направить на Украину 20 тысяч солдат. Сценарии, которые мы приводим ниже, являются вымышленными, но в разной степени реальными. Они основаны на прецедентах или на сообщениях представителей ряда министерств.

Первый сценарий: Франция создает на Украине военные заводы

На территории Украины Франция создаст военные заводы как для производства, так и для оперативного обслуживания. Британская оборонная компания BAE Systems подписала контракт на производство стрелкового оружия, а немецкая Rheinmetall планирует построить завод по ремонту танков.

"Французские компании собираются установить партнерские отношения с украинскими предприятиями, чтобы производить запчасти на Украине, а в будущем, возможно, и боеприпасы", — пояснил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире канала RMC 8 марта.

Французская армия действительно имеет возможности для поддержания своей техники в рабочем состоянии. Однако, как в случае с BAE Systems и Rheinmetall, за строительство заводов, скорее всего, будут отвечать не военные.

"У меня большие сомнения по поводу такого проекта. Страховые взносы будут настолько высоки, что сделают его маловероятным, — поделился мнением генерал запаса Франсуа Шованси (François Chauvancy), консультант по геополитике с докторской степенью в области информационных и коммуникационных наук.

Эти заводы, которые будут производить оборудование с высокой добавленной стоимостью, станут главной мишенью для российской армии.

"В любом случае, для того чтобы проект принес результат, потребуется несколько месяцев", — подчеркнул один военный источник. Поэтому заводы в соседней [c Украиной] натовской стране могут быть более эффективными. Да и с политической точки зрения такой шаг будет менее рискованным.

Второй сценарий: военные занимаются обезвреживанием мин, готовят специалистов, применяют некоторую технику

"Разве нет способов обеспечить военное присутствие Франции и при этом не стать соучастником боевых действий? Я имею в виду разминирование и обучение украинских солдат на их собственной территории", — добавил Себастьян Лекорню в интервью RMC 8 марта. Украинские солдаты уже проходят подготовку во Франции и Польше под руководством французской армии. Однако они могут обучаться у себя.

"Технически это возможно, но мы должны спросить себя, ускорит ли эта подготовка истощение российских войск", — рассуждает источник из министерства обороны. Оперативная военная помощь — специализация французской армии, которая обучает солдат стран-партнеров, в частности, в Африке.

"Любое государство может обучать солдат своих союзников и даже командировать офицеров в свой штаб. Франция в меньшей степени вовлечена в этот сценарий. Однако, если солдаты будут убиты, властям придется как-то оправдывать жертвы и потери", — отметил генерал Шованси. При разминировании возникают те же вопросы. Франция может послать саперов, но ей придется оправдываться перед общественностью за понесенные потери".

Что касается операторов, "если поставляемое нами оборудование нуждается в техническом обслуживании, то, скорее всего, инструкторы уже на месте", — добавил французский генерал.

"То, что делают британцы и французы в плане целеуказания и поддержки целеуказания [своих ракет], не может быть сделано в случае Германии. На мой взгляд, было бы неоправданно, если бы мы участвовали в наведении на цели таким же образом. Немецкие солдаты ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которые поражает эта система", — заявил Олаф Шольц в начале марта и тем самым раскрыл присутствие операторов из обеих стран на Украине.

При таком раскладе Франция официально оформит свое военное присутствие на Украине, которое было раскрыто немецким канцлером.

Третий сценарий: защита Одессы

"В любом случае, в этом году мне придется отправить несколько парней в Одессу", — заявил Эммануэль Макрон 21 февраля в Елисейском дворце, сообщает газета Le Monde. Глава государства опасается скачка цен на зерно и распространения украинского конфликта на Молдавию, если Россия возьмет под контроль одесский порт, пояснило накануне издание Le Canard Enchaîné. В 2019 году на долю трех одесских портов пришлось 64,8 % всего украинского экспорта и 67 % импорта, через них прошло 91,4 миллиона тонн товаров. Кроме того, они позволяют экспортировать зерно, которое необходимо для того, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса.

При таком сценарии французская армия направит войска для обеспечения наземной и воздушной безопасности в Одессе. "На данном этапе у русских нет средств, чтобы добраться до Одессы. Однако они могут участить свои ракетные удары", — утверждает французский политолог и преподаватель парижского высшей школы Sciences Po Николя Тензер (Nicolas Tenzer).

Присутствие Франции [на Украине] "вовлекло бы нас в прямую конфронтацию с российской армией. Это вполне реально, но сопряжено с огромным риском и затратой значительных ресурсов", — указывает генерал Шованси. С практической точки зрения, Франция могла бы "разместить зенитную артиллерию, например, систему Mamba". У Парижа их всего восемь, и несколько из них, несомненно, будут задействованы для обеспечения собственной безопасности во время Олимпийских игр.

"Давайте посмотрим правде в глаза – при таком сценарии мы вступим в конфликт с Россией, — опасается источник, работающий в крупном французском военно-промышленном концерне. — Поэтому политикам придется оправдываться перед общественностью как за размещение войск, так и за гибель людей".

Четвертый сценарий: французские войска создадут защитную зону

Этот сценарий содержит те же риски, что и предыдущий, но в большем масштабе. Франция направит войска, чтобы облегчить положение украинских солдат.

"Мы можем представить, что их перебросят к белорусской границе, в Херсон или Харьков. Это послужит сигналом для русских, остановит их продвижение. Они также могли бы защищать города и гражданскую инфраструктуру, которые регулярно становятся мишенью для российской армии (информация не соответствует действительности. — Прим.ИноСМИ)", — объясняет Николя Тензер, который с самого начала СВО выступал за французское военное присутствие на Украине.

"Операция по обеспечению неприкосновенности территории в самой глубине Украины в настоящее время является несбыточной мечтой", — пишет полковник Мишель Гойя в своем блоге.

"Наши войска могли бы присутствовать на Украине и находиться в подчинении киевских властей для защиты территорий. В этом случае также необходимо будет объявить бесполетную зону. Однако Франция может развернуть только две бригады для прикрытия фронта, растянувшегося на 80 километров. Возникает также вопрос, как реагировать в случае ударов по нашим войскам", — отмечает генерал Шованси.

Логистика развертывания таких сил также вызывает вопросы. По сообщениям газеты Le Monde, Германия запретила французским танкам двигаться по дорогам в Румынию, чем вынудила армию использовать поезда. Франция [при таком сценарии] также может стать де-факто стороной украинского конфликта.

Пятый сценарий: окопная война

В этом самом маловероятном сценарии французские войска будут вместе с украинцами сражаться против российской армии.

"Если мы бросим вооруженные силы на борьбу с общим врагом, мы станем стороной конфликта", — объясняет Жюлия Гриньон (Julia Grignon), профессор права в Университете Лавал в Квебеке и научный сотрудник центра стратегических исследований при Военной школе Irsem.

"Это будет равносильно объявлению войны России", — объясняет эксперт, близкий к министерству обороны.

"Политические издержки будут значительными. Президент будет вынужден просить парламент о голосовании, потому что иначе общественное мнение не поймет массового прибытия гробов", — уверяет генерал Шованси. Во-вторых, Франция может разместить только 20 тысяч солдат за 30 дней, в то время как украинские войска насчитывают около миллиона человек. Переброска сил станет серьезным логистическим вызовом, невиданным со времен операции "Дагэ" (Daguet — операция проводилась с участием французского контингента в Персидском заливе. — Прим.ИноСМИ), когда в конце 1990 года развернули 12 500 французских военнослужащих. Это потребует быстрого увеличения производства боеприпасов и транспортных средств. На местах обеим армиям с их различными методами придется сотрудничать, несмотря на языковой барьер.

Если бы Франция решилась на такую операцию, ей пришлось бы искать поддержки у своих союзников. Резкая реакция последних после заявления Эммануэля Макрона о возможности отправки войск не предвещает консенсуса.

Автор: Амори Кутансэ Первэнкьер (Amaury Coutansais Pervinquière)