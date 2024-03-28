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Военное обозрение

Украинские источники: ВС РФ якобы сосредоточили в Крыму десятки ракет «Циркон», способных атаковать в том числе Киев и север страны

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская пропаганда уже давно перестала вещать, что у России вот-вот закончатся все ракеты и ударные дроны. Более того, в последнее время киевские говорящие головы сменили риторику на противоположную, твердя о растущем производстве российскими предприятиями ВПК высокоточного оружия дальнего поражения и угрозах все новых ударов, в том числе в глубине территории Украины.

Да и как иначе, если уже не первый месяц ВС РФ обрабатывают в том числе западные области Украины массированными комбинированными ударами в круглосуточном режиме. Байки о том, что почти все ракеты и дроны доблестные украинские зенитчики сбивают никак не сходятся с фактами множества взрывов и даже официальными сообщениями о повреждении инфраструктурных и прочих объектов.

С очередной «пугалкой» не только для своих граждан, но очевидно и в целях давления на западных союзников, дабы ускорились с поставкой новых ЗРК и наконец-то истребителей, выступила вроде как бывший спикер Сил обороны «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. Что примечательно, о своем уходе с должности главы Объединенного координационного пресс-центра Южных сил обороны Украины сама Гуменюк объявила еще в начале декабря прошлого года. Однако после этого продолжает делать громкие заявления, которые украинские СМИ и интернет-ресурсы распространяют от имени действующего главы этой пресс-службы. Порою разобраться в бардаке, который все более воцаряется даже в военных структурах незалежной, не просто сложно, но невозможно.

Опыт этой поры показал, что использование таких ракет как «Циркон» с повышенной дальностью свидетельствует о том, что воздушная тревога при применении баллистики с юга будет объявляться в Киевской области, в северных регионах

— заявила на этот раз вроде как ушедшая в отставку, а вроде действующий спикер этого украинского военизированного формирования.

Скорее всего, профессиональный журналист Гуменюк никак не желает потерять популярность в информационном поле, продолжаю именовать себя действующим сотрудником СО «Юг», дабы придать весомости своим очередным инфовбросам. Тем более, что по данным украинских источников и российских экспертов именно этими гиперзвуковыми противокорабельными ракетами в понедельник, 25 марта, был нанесен удар по военным объектам в Киеве. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждало. По словам Гуменюк, ВС РФ якобы накопили только на «милитари-хабе» в Крыму десятки «Цирконов», которые в ближайшее время будут наносить точечные удары, в том числе по украинской столице.

Считается, что ни одно из современных средств ПВО не способно перехватывать эти новейшие ракеты, принятые на вооружение ВС РФ в январе 2023 года. Это подтверждает и тот факт, что во время атаки в понедельник воздушная тревога в Киеве была объявлена уже после прилетов и взрывов. Максимальная дальность поражения «Цирконами» как надводных, так и наземных целей составляет 1000 километров. В полете эти ракеты развивают скорость до девяти Махов. Пуски производятся с кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, уже произведённых или строящихся под ракетные комплексы «Калибр».

После атаки 25 марта Киева и возможно Одессы, предположительно, этими ракетами, Силы обороны «Юг» назвали, сколько времени нужно «Циркону», чтобы поразить ряд городов Украины: Киев — 6-8 минут; Одесса, Херсон, Николаев – до 1 минуты; Запорожье, Днепр – до 2,5 минут; Кропивницкий – до 3 минут. Сам факт публикации этих справочных данных говорит о том, что «Цирконы» в понедельник, скорее всего, применялись ВС РФ.

В декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны России, в частности, доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российская оборонка должна нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», а поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Новейшие ракетные комплексы уже состоят на вооружении фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота ВМФ РФ.

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