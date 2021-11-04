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Известия.ru

Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин 3 ноября сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года.

Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард». В настоящее время завершаются испытания «Циркона».


«Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота», — отметил глава государства на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

30 октября стало известно, что испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в ноябре и будут проходить до конца 2021 года. Пуски будут выполнены с фрегата «Адмирал Горшков».

4 октября были завершены испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о том, что в рамках программы испытаний выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск» (атомной подводной лодки проекта 885/885М). По его словам, в ходе испытаний были подтверждены все характеристики ракеты.

В Минобороны уточнили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, а испытания были признаны успешными.

Военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями» отметил, что пуск ракеты «Циркон» с подводной лодки указывает на ее универсальность, так как она может применяться как кораблями, так и субмаринами.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в перечень входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

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Россия
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Авангард РК
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