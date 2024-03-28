Начальник штаба Союза обороны Эстонии: Атаки беспилотников более не являются «монополией» Украины

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Вооруженные силы Российской Федерации смогли добиться успехов на фронте благодаря не только увеличению количества артиллерийских орудий, но и масштабному использованию беспилотной авиации. К такому выводу пришел начальник штаба Союза обороны Эстонии (Кайтселийт) полковник Ээро Ребо.

По утверждению высокопоставленного эстонского военнослужащего, сейчас очевидно превосходство российской армии в количестве артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. Соответственно, ВС РФ имеют больше возможностей для обстрела украинских позиций.

Но не менее важную роль, считает полковник Ребо, играет применение ВС РФ беспилотных летательных аппаратов. Российские дроны и барражирующие боеприпасы наносят ощутимый урон украинским формированиям, об этом не раз сообщали и сами украинские источники, и западные аналитики.

Атаки беспилотников более не являются «монополией» Украины. Противостоящая сторона освоила правила этой игры

- подчеркнул начальник штаба Союза обороны Эстонии.

Отдельно полковник Ребо остановился на теме российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Эстонский военный считает, что ВС РФ всегда применяли тактику ударов по энергетической инфраструктуре именно в холодную и сырую погоду. Отключения электричества негативно влияют на украинскую экономику, на те же предприятия оборонной промышленности.

Ребо отмечает, что Россия нарастила возможности своей военной промышленности. По его словам, российские власти прикладывают серьезные усилия для обеспечения превосходства по целому ряду направлений, в том числе и в сфере беспилотной авиации. Например, производство дронов в современной России максимально увеличено. У РФ, по словам эстонского полковника, есть мощный потенциал для разработки как беспилотников, так и средств борьбы с ними.

Кроме того, Россия обладает «солидной школой» радиоэлектронной борьбы, отмечает начальник штаба Союза обороны Эстонии. Военно-промышленные предприятия постоянно совершенствуют свои возможности в сфере производства средств радиоэлектронной борьбы.

Затронул эстонский офицер и тему мобилизации на Украине. По утверждению Ребо, Киев сейчас балансирует между необходимостью проведения жесткой и масштабной мобилизации, и потребностями экономики. Мобилизация негативно скажется на экономическом состоянии страны, а также на психологии украинского населения.