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ТАСС

В США заявили, что не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России

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Мэттью Миллер
Мэттью Миллер.
Источник изображения: topwar.ru

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что позиция США с самого начала конфликта всегда заключалась в отсутствии поддержки ударов Украины за пределами ее собственной территории

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. США не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России, в том числе по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Наша позиция с самого начала этого конфликта всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем удары Украины за пределами ее собственной территории <...>. Это наша давняя политика, которую мы разъяснили украинскому правительству. Так что это не что-то, о чем они могли бы не знать", - сказал Миллер, комментируя атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что за атаками на нефтеперерабатывающие заводы стоит его спецслужба.

В течение последних недель украинские беспилотники совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающие предприятия в российских регионах. В ряде случаев это приводило к пожарам на НПЗ. Украинские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что за этими диверсиями стоят спецслужбы страны. Однако официальных заявлений на эту тему из Киева не поступало. 

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