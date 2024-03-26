НАТО или не НАТО: какой выбор сделает Армения - Мнения ТАСС

Нарек Галстян — о стремлениях армянских властей углублять отношения с Североатлантическим альянсом

Прошло всего полгода с момента последнего обострения в Нагорном Карабахе, в результате которого Армения окончательно утратила контроль над регионом, и все эти полгода власти республики как будто хотят еще больше усугубить ситуацию. Отношения Еревана с Москвой стали беспрецедентно холодными, заявления в адрес России и ОДКБ — беспрецедентно вызывающими.

На этом фоне Ереван посетил с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. И премьер республики Никол Пашинян в ходе совместного брифинга заявил о готовности углублять отношения с альянсом, как ранее говорил о готовности интенсифицировать взаимодействие с Евросоюзом и Западом в целом. Параллельно парламент Армении ратифицирует статус Европейской гражданской миссии на границе с Азербайджаном.

В совокупности все это привело к тому, что политологи заговорили о развороте Армении в сторону Запада и стали взвешивать шансы вступления республики в НАТО. Шансы эти большинство экспертов оценивает как стремящиеся к нулю, а вот опасность от возможного окончательного отмежевания от России — как очень серьезную. Но пока экспертное сообщество бьет тревогу, возглавляемый Пашиняном караван идет дальше.

Провокация Столтенберга

По мнению ряда наблюдателей, перед Западом стоит задача не защитить Армению от теоретических посягательств со стороны Азербайджана или Турции, а создать проблемы для России на Южном Кавказе руками Еревана. Иными словами, Запад не сильно интересует, на какие односторонние уступки могут пойти власти Армении в результате этого соглашения. В частности, официальный Ереван уже говорит о возвращении Азербайджану четырех прилегающих к границе Тавушской области сел, перешедших под контроль Армении в результате вооруженного конфликта 1990-х годов. А территории, перешедшие под контроль Баку в 2021–2022 годах в Гегаркуникской и Сюникской областях, в окрестностях курортного города Джермук, Азербайджан возвращать Армении не собирается.

Естественно, последствия этих шагов для закавказской республики инициаторов этой ситуации интересуют мало. Например, Столтенберг, отмечают эксперты, прекрасно использовал уже и так напряженные отношения Еревана и Москвы, демонстративно благодаря Пашиняна за "солидарность к Украине".

Экс-посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян, констатируя провал европейского трека переговорного процесса между Ереваном и Баку, считает, что Столтенберг в ходе визита позволил себе провокационные заявления. "Почему он стоит рядом с премьер-министром Армении на территории Армении и заявляет, что Владимир Путин не должен победить на Украине? Вы хотите, чтобы у Армении появились новые враги? Вы знакомы с вызовами Армении? Вы делаете эти заявления, прекрасно зная, что Армения является членом ОДКБ, а российские войска охраняют границу с членом НАТО Турцией, которая до сих пор закрыта и вы никак не можете ее открыть", — подчеркнул Марукян в беседе со мной.

По его словам, НАТО фактически готовит из Армении плацдарм для противостояния с Россией. "Они по сути говорят: "Станьте плацдармом, пусть вас убивают, а мы вам пришлем лекарства и несколько ракет", — считает дипломат.

При этом он отмечает, что ничего существенного взамен, в том числе членства в альянсе, Армении не предлагают. "Журналист спрашивает: может ли Армения стать членом НАТО? Он [Столтенберг] говорит: "Армения должна сама решать". Грузия, Украина и Молдова вот решили. И что, они стали членами НАТО?" — заметил Марукян.

Был бы мирный договор

По мнению политологов, судьба Армении не интересует Запад не только в контексте возможности вступления в НАТО, но и в принципе. Единственное, что их беспокоит, — подписание мирного договора между Ереваном и Баку, потому что, если конфликт в Закавказье будет официально завершен, Брюссель и Вашингтон смогут позволить себе активизировать борьбу с российским влиянием в регионе. В частности, может быть поставлено под угрозу российское военное присутствие, ведь можно будет говорить об отсутствии необходимости сохранять миротворческий контингент в Нагорном Карабахе и 102-ю военную базу, которая защищает закрытую границу с Турцией, но станет "не нужна" в случае ее открытия.

При этом со стороны НАТО не видно попыток разрешить проблемы, препятствующие заключению мирного договора. Добиться его подписания Запад пытается банальным давлением.

"О том, что произошла этническая чистка в Нагорном Карабахе, Столтенберг ничего не сказал, то есть это ему неинтересно. Было ли сказано о предоставлении гарантий безопасности Армении или о нашем вступлении в НАТО? Нет! Все эти мыльные пузыри, которые здесь создавались пропагандистами Фонда Сороса и других грантоедов, лопнули. Никакой военной поддержки не будет. С другой стороны, НАТО готова оказать военную помощь Турции, заявить, что Турция должна быть надзирателем на Южном Кавказе, в частности над армянами. Что бывает с армянами, которые живут под началом Турции, мы знаем из истории", — отметил в беседе со мной доктор наук, политолог Артур Хачикян.

При этом единственная помощь, которую НАТО предлагает Армении, — гражданская миссия, которую они могут туда направить, — по мнению экспертов, скорее еще больше осложнит ситуацию, чем поможет. Ведь ни Азербайджан, ни Иран, ни Россия не хотят иметь у своих границ неких наблюдателей из стран Запада, прибывших в регион с "непонятными" целями.

"Нам предлагают общие слова, заверения. Нам предлагают экономическую какую-то выгоду от сотрудничества с Европой, но мы должны заплатить за это цену — поссориться с Россией. Мы должны оторваться от России, от ОДКБ и стать вассалом Турции. Сотрудничество с Европой — хорошо, но не такой ценой", — отметил Хачикян.

Топор войны так просто не зарыть

Между тем, пока на Западе подписание мирного договора считают лишь вопросом времени, в самой Армении любое сотрудничество с военными блоками рассматривают исключительно в ключе возможного возобновления конфликта и пытаются взвесить возможную пользу от ОДКБ и НАТО.

"Если мы не способны самостоятельно решить наши проблемы с Азербайджаном, противостоять и защищать границу, то зачем нам наша армия, имевшая репутацию победоносной и конкурентоспособной? Армянская армия и сегодня могла бы защитить страну в случае нападения Азербайджана, если бы после 2020 года власти действительно провели бы реформы и пополнили армию, а не пиарились", — заявил в беседе со мной бывший министр обороны (2008–2016) генерал-полковник Сейран Оганян, который сейчас возглавляет крупнейшую оппозиционную парламентскую фракцию "Армения".

Ситуацию осложняет то, что, несмотря на многолетнее сотрудничество, увидеть ОДКБ "в деле" так и не пришлось, поскольку власти республики всегда стремились справиться с обострениями ситуации своими силами. В последнее время в отношениях с организацией возникла напряженность, и Ереван стал делать заявления о бесполезности членства в ней. Однако даже несмотря на это, по мнению Оганяна, НАТО не сможет заменить ОДКБ для Армении.

"В прошлом, сотрудничая с НАТО, мы преследовали цели понять, чем занимаются там член НАТО Турция и союзник Турции Азербайджан, получить информацию. Также у нас была цель получить опыт западных стран, что делали и другие государства — члены ОДКБ, в том числе Россия. Но на земле, учитывая нашу географию, наши связи с членами ОДКБ и в первую очередь с Россией, наши экономические связи и всю архитектуру безопасности, Запад не сможет заменить ОДКБ", — сказал он

Экс-министр подчеркнул, что НАТО действует против России и Ирана в этом регионе и Ереван должен сделать все возможное для улучшения отношений с членами ОДКБ и в первую очередь с Россией. "В противном случае Турция и Азербайджан будут здесь кураторами от НАТО, и мы знаем, чем это может закончиться для Армении", — отметил он.

Между тем, несмотря на все опасения политологов, официальный Ереван полным ходом продолжает курс на сближение с Западом. Уже на 5 апреля в Брюсселе назначена встреча Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сообщалось, что они планируют обсудить "пути трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении".