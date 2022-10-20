НАТО хочет окружить Россию со всех сторон

Правда: НАТО ведет на постсоветском пространстве игру против России

Россия теряет влияние на страны и регионы, где десятилетиями расширяла свое присутствие и координировала многие процессы, пишет "Правда". В пространство, которое Москва оставляет пустым, без всяких колебаний входят другие силы. Их цель – сжать вокруг России стальное кольцо.

Иван Пайович

Недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, обращаясь к Владимиру Путину на саммите стран Средней Азии, что России следует прекратить относиться к государствам этого региона так, как будто они все еще часть Советского Союза. Подобное заявление может означать, что страны Средней Азии не только подпали под мощное экономическое влияние Китая, но и постепенно сползают в сферу американского политического влияния. Особенно показательны в этом смысле примеры Казахстана и Армении. Азербайджан и Грузия уже давно выпали из российской зоны интересов, и там в полной мере проявляется американское влияние.

Россия с легкостью теряет влияние на страны и регионы, где десятилетиями расширяла свое присутствие и координировала многие процессы. Как раз сейчас развивается крайне интересная ситуация вокруг Армении. С началом конфликта на Украине Армения фактически никак на него не отреагировала. В ОДКБ тему Украины не поднимали, а президент Армении Никола Пашинян сетовал на вялую реакцию ОДКБ в момент конфликта в Карабахе в 2020 году. Теперь этот конфликт разгорается с новой силой, и азербайджанская сторона занимает позиции куда лучше армянских. Армения несколько раз обращалась за помощью к России, но все ее просьбы были проигнорированы. В результате азербайджанские войска вторглись даже на территорию самой Армении, пройдя вглубь на восемь километров. Отдельно стоит отметить, что речь идет уже не о Карабахе. После этого Армения обратилась в ОДКБ, сославшись на четвертую статью договора, в которой говорится, что нападение на одного из членов является агрессией против всего союза, и что все страны-участницы должны прийти на помощь. Все государства ОДКБ вместе с Россией проигнорировали угрозу, которая нависла над их союзником. Что удивительно, за Армению заступились два других государства: Иран и США. Иран пригрозил вмешаться военными средствами, если Азербайджан попытается прорваться к Нахичевани. Недавно Армению посетила Ненси Пелоси, и вся ее делегация выразила поддержку территориальной целостности Армении и принципа суверенитета. Именно США организовали переговоры между Арменией и Азербайджаном. На деле это означает, что Россия практически утратила влияние во всем Закавказье.

Бывший ближайший союзник России Казахстан также постепенно выходит из сферы российского влияния. Все началось в начале 2022 года, когда по стране прокатилась волна беспорядков. Президент Казахстана обратился в ОДКБ за помощью в подавлении мятежа, и помощь ему была оказана. Тогда говорили, что отныне президент Касым-Жомарт Токаев в неоплатном долгу у Кремля, который оказал ему важную услугу. Когда на Украине началась специальная военная операция, Казахстан занял нейтральную позицию, хотя его население преимущественно поддержало украинскую сторону и собирало гуманитарную помощь. Власти не запрещали проукраинские митинги. Важный случай произошел на форуме, когда Касым-Жомарт Токаев откровенно заявил Владимиру Путину, что не собирается признавать отторгнутые от Украины республики, присоединившиеся к России. Западные СМИ истолковали это как раскол в межгосударственных отношениях. Немаловажно и сближение Казахстана с Турцией и Китаем. Еще в мае 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом договор о военном сотрудничестве. Причем Эрдоган заявил, что Турция и Казахстан — братские страны. Не так давно с визитом в Казахстан приезжал Си Цзиньпин, который сказал, что Китай чтит территориальную целостность Казахстана.

Недавний конфликт Киргизии и Таджикистана тоже говорит о снижении российского влияния в Средней Азии, несмотря на то, что обе страны являются членами ОДКБ. Пограничные конфликты случались и раньше, но недавно Таджикистан прорвался на территорию Киргизии и захватил несколько поселков. Россия, будучи традиционным арбитром, в данном случае промолчала. Тем временем разворачивается борьба в этом регионе за влияние между Турцией и Китаем. Турция добивается сотрудничества с тюркоязычными странами, а Китай вот уже много лет инвестирует большие средства в страны региона и, насколько известно, даже создает там секретные военные базы. Россия же постепенно утрачивает контроль и влияние. Все говорит о том, что договор ОДКБ теперь существует только на бумаге.

Влияние России на Ближнем Востоке также слабеет. Прежде всего, это касается Сирии, которой Россия несколько лет назад помогла сохранить власть президента Асада. Приходят новости о том, что Россия намерена перебросить силы из Сирии на украинский фронт. Говорится даже о том, что часть военной техники уже переброшена.

Молдавия тоже начала отдаляться от России, хотя какое-то время колебалась между российским и западным влиянием. С началом украинского конфликта общественное мнение стало меняться, и в Приднестровье снова увидели серьезную угрозу. Есть опасения, что если бы России удалось пробить коридор в Приднестровье, то и сама Молдавия могла бы подвергнуться нападению. Молдавия сейчас интегрируется в европейские институты, но продолжает поддерживать контакты с Россией по критически важным вопросам.

Белоруссия во многом зависима от России, и Украина считает ее агрессором из-за разрешения российским войскам находиться на белорусской территории. Александр Лукашенко демонстрирует свою преданность Владимиру Путину, но все же не предпринимает никаких конкретных действий и реагирует на требования Кремля очень вяло. Белоруссия оказалась в весьма затруднительном положении. Сначала ожидалось, что ее вооруженные силы будут участвовать в спецоперации на Украине, но этого не произошло. Если позиция России совсем ослабнет, Александр Лукашенко постарается максимально дистанцироваться от нее в политическом плане и избежать участия в конфликте.

После распада Советского Союза Россия сохраняла статус крупной и влиятельной региональной державы, которая могла вмешиваться в решение проблем на постсоветском пространстве. Но, судя по всему, сейчас даже самые близкие ее союзники от нее удаляются, а региональные конфликты решаются без ее участия. В пространство, которое Россия оставляет пустым, без всяких колебаний входят западные силы, прежде всего США. Их цель явно состоит в том, чтобы как можно крепче сжать вокруг России стальное кольцо и окружить ее в геополитическом смысле.