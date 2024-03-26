Восстановление мира в Европе обсуждали на прошлой неделе в парламенте Греции, пишет EU Today. Наиболее острую дискуссию вызвали не выступления депутатов, а докладбывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона. Он заявил, что в конфликте на Украине виноваты Европа и США.

На прошлой неделе в парламенте Греции прошла конференция о путях достижения мира на Украине, пишетEU Today. Свой взгляд на то, как восстановить мир в Европе изложили четыре видных депутата: Александрос Маркояннакис, Афанасиос Папатанасис, Яннис Ловердос и Митиадис Зампарис.

Однако самую острую дискуссию вызвал доклад американского эксперта и бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона. Он особенно примечателен в свете продолжающейся медлительности США в предоставлении Украине дальнейшей военной помощи. Взгляд Джонсона на события оказался весьма необычным.

Для начала он заявил, что что “в конфликте на Украине виноваты Европа и США”. “НАТО подписала соглашение с Украиной в 1997 году. Почему? Россия не представляла военной угрозы и не планировала вторгаться в Европу”, — заявил Джонсон.

“В то время в России царил экономический хаос. Давайте начистоту. Они хотели сломать Россию экономически. Не было ни сотрудничества, ни попыток построить с ней мир”, — продолжил Джонсон.

По его мнению, революция 2004–2005 годов развернулась на Украине отнюдь не снизу, а стала делом рук ЦРУ и МИ-6.

НАТО проводит военные учения с Украиной с 2006 года. С 2006 по 2021 год НАТО профинансировала и провела целый ряд совместных военных мероприятий с Киевом, напомнил Джонсон.

Президент Путин предостерег Украину от вступления в НАТО еще в 2007 году.

Джонстон подчеркнул экономическую подоплеку этого вопроса. Он заметил, что членство Украины в НАТО сулит огромную выгоду для военной промышленности США. А у Европы попросту не осталось никакого выбора.

Зависимость Европы от США он сравнил с отношениями между наркоманом и продавцом наркотиков или проституткой и сутенером.

Европа единодушно призывает к восстановлению территориальной целостности Грузии, однако же Джонсон упрекнул Запад во “лжи”: по его словам, Россия “вторглась в Грузию лишь когда российские войска подвергались там нападению”.

“Если бы нечто подобное учинило мексиканское правительство, США бы ответили военным путем”, — подчеркнул он.

Ларри Джонсон: Майдан был заговором ЦРУ и МИ-6

По словам бывшего аналитика ЦРУ, Евромайдан 2014 года, приведший к смене правительства, стал еще одной операцией ЦРУ и МИ-6: “Это делалось в рамках далеко идущего плана: усилить украинскую армию, а затем угрожать России и, возможно, уничтожить ее”.

“Мы видим, что с 2014 по 2021 год Украина стала третьей по величине военной силой в НАТО, уступая лишь США и Турции. Украинская армия готовилась и оснащалась на западный манер, и на это не жалели ни сил, ни средств. Все это было направлено против России”, — заявил Джонсон.

Бывший аналитик ЦРУ провел исторические параллели: в современную эпоху Россия не вторгалась в Европу. Если же взять период с 1812 года, то в ходе двух мировых войн в Россию вторгались Франция, Турция, а затем и Германия. У русского народа есть историческая неприязнь к Западу.

Как достичь мира? Вот в чем вопрос

Ларри Джонсон считает так: “Для начала Запад должен перестать лгать. Были подписаны Минские соглашения, но Украина их не выполняла. Кроме того, у нас же есть откровения Ангелы Меркель, что это даже не планировалось — они заключались как временная передышка, чтобы выкроить время и усилить украинскую армию”.

Кроме того, Джонсон призвал Европу и США прекратить вооружать Украину.

Затем он раскритиковал президента Зеленского за выпады против российских выборов: “Он же сам отменил на Украине выборы, бросил в тюрьму политических оппонентов и закрыл оппозиционную прессу”.

“Он сажает за решетку священнослужителей, рушит православные церкви и превращает их в нечто крайне далекое от христианства, где сохраняются языческие верования украинского неонацистского движения”, — добавил Джонсон.

Он также заявил, что “США и Англия сделали все, чтобы не дать ход призывам России к миру”. “В марте 2022 года состоялись переговоры, было достигнуто фактическое соглашение о прекращении огня, а затем под давлением США и Великобритании украинцы развернулись и ушли”.

Джонсон призвал европейцев осознать свою слабость в военном отношении относительно США. Европейские генералы скупают дорогую военную технику, но континент не вел настоящих войн уже восемьдесят лет.

Джонсон: “И кому как не Греции знать, что такое политическое вмешательство, когда ЦРУ финансирует оппозицию, накачивает ее деньгами и извращает политическую систему страны”.

“Если сравнить средства, которые тратят США и Россия на расширение политического влияния, то подрывает Европу отнюдь не Россия. Это делают США, чтобы обеспечить существование НАТО и дальнейший рост военно-промышленного комплекса США”, — подчеркнул Джонсон.

“Мы находимся на очень опасной стадии конфликта. И в это пламя лучше не подливать бензина — ведь он может взорваться”, — заключил он.

Эти слова прозвучали в парламенте европейской страны и требуют должного внимания и рассмотрения.