Войти
ИноСМИ

Эксперты заявили, что после победы России Киев станет бесполезен для Запада (Akharin Khabar, Иран)

242
0
0
Виды освобожденной Авдеевки
Виды освобожденной Авдеевки.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Akharin Khabar: после победы России Украина станет бесполезна для Запада

Западу необходимо приготовиться к неизбежной победе России на Украине, пишет Akharin Khabar. После этого Киев станет бесполезным для Европы и США, считает автор. Страна уже точно не будет соответствовать критериям ни для вступления в НАТО, ни в Евросоюз.

Минуло два года после начала военного конфликта на Украине, но, как и в первый день боевых действий, сохраняет свою актуальность вопрос – кто окажется истинным победителем в этом противостоянии? Так, Джон Миршаймер, директор программы мировой политики Чикагского университета, известный своей теорией "агрессивного реализма" в исследованиях международных отношений, полагает, что Западу необходимо готовиться к вероятной, многим кажущейся некрасивой, но, тем не менее, победе России в зоне военных действий, после чего Украина превратится в бесполезное для Запада государство, хотя бы потому, что оно уже точно не будет соответствовать критериям ни для вступления в НАТО, ни, тем более, в Евросоюз. Но давайте поищем ответ на вопрос о вероятном победителе конфликта, как бы с другой точки зрения. То есть, прежде всего, определяя победителя, нам нужно определить систему координат этого конфликта.

Конфликт в координатах России и Украины

Если мы говорим о прокси-войне, или опосредованной войне между Россией и Западом, то ответы на наш вопрос о победителе могут быть разные и будут зависеть от состояния и качества противостояния по линии Россия — США, Россия-НАТО или Россия — Европейский союз. Однако победителей можно поискать и в более широкой перспективе международных отношений, отвечая на следующий вопрос: какую выгоду от этого конфликта в евроатлантической зоне получили и еще могут получить другие страны, например, Китай как мировая сверхдержава или даже Саудовская Аравия или ОАЭ как региональные игроки на Ближнем Востоке?

Таким образом, мы вынуждены констатировать, что вопрос о победителях – это вопрос относительный, и, в зависимости от различных географических координат, в которых мы рассматриваем конфликт, его масштабы будут варьироваться.

Итак, исходя из данной преамбулы, если рассматривать конфликт между Россией и Украиной конкретно в плоскости этих двух стран, то сейчас, спустя два года после его начала, мы имеем следующее. России удалось включить в свой состав Запорожскую, Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, причем как военным, так и юридическим путем, а также фактически отрезать Украину от доступа к водам Азовского моря. Последнее оказалось практически под полным контролем России. И хотя эти территориальные изменения, подобно тому, что произошло с Крымом в 2014 году, не признаются значительной частью участников международной системы отношений, Украина на деле уже потеряла часть территории. И если Россия дальше будет добиваться успехов и возьмет под контроль также и Одесскую область, Украина лишится доступа и к Черному морю, а это уже будет означать, что страна потеряет связь с международными водами. Россия же не только получит под полный контроль Азовское море, но и полностью обезопасит Крымский полуостров с западной его стороны. Все транзитные торговые пути по Черному морю в направлении Турции и других регионов мира окажутся также перекрытыми, и торговля по этим маршрутам будет возможна только с согласия России и при ее содействии.

Однако даже если представить, что конфликт завершится прекращением огня на существующей линии боевого соприкосновения, любой наблюдатель, посмотрев на географическую или политическую карту мира, будет говорить о победе России. Иными словами, если рассматривать конфликт лишь в координатах двух непосредственно конфликтующих сторон, то на одной стороне мы увидим Владимира Путина, который, проведя выборы в стране точно в намеченный срок, остается у власти еще, как минимум на шесть лет. Он также, несмотря на гигантские пакеты санкций, обеспечил России устойчивый экономический рост, до той степени, что страна, по итогам 2023 года вошла в первую пятерку крупнейших по своему экономическому потенциалу, стран мира. А на другой стороне будет Владимир Зеленский, который, имея в распоряжении гигантские пакеты финансовой и военной помощи, вопреки всем обещаниям, фактически провалил широко анонсированное в марте 2023 года контрнаступление, не сумев изменить сколь-нибудь значимо положение на фронтах. Это, в свою очередь, привело к возникновению у него фундаментальных разногласий с главкомом ВСУ Валерием Залужным; информация об их разногласиях просачивалась в СМИ еще с лета прошлого года и закончилась тем, что Залужный в своей статье для издания The Economist написал, что контрнаступление зашло в тупик и прогресса от вверенных ему войск ожидать не стоит. В конечном итоге разногласия привели к отставке Залужного, и в феврале 2024 года его заменил Александр Сырский, ранее командовавший сухопутными силами ВСУ.

Однако у замены Залужного была еще одна важная причина. Результаты социологических опросов показывали, что популярность Зеленского как президента и вообще как политика неуклонно снижалась, в том время, как рейтинг Залужного возрос – его популярность выросла до 84%. Это при том, что в опросах он фигурировал не как возможный политический соперник Зеленского, а просто как генерал, который, согласно авторитетным западным источникам, в последние месяцы утверждал, что продолжение военного конфликта нанесет Украине непоправимый вред, и что необходимо, пока не стало поздно, вступить в переговоры с Россией о прекращении огня и о достижении мира. Но этому есть одно главное препятствие: осенью 2022 года Зеленский подписал закон, согласно которому Украина не имеет права вести мирные переговоры с Россией. В то же время Зеленский отказался от проведения новых президентских выборов, которые должны были пройти по истечении срока его полномочий в марте 2023 года, утверждая, что проведение выборов невозможно, пока в стране действует военное положение. Это в свою очередь, вело к появлению новой проблемы, о которой предупреждал другой известный украинский политик Виталий Кличко: Украина отходит, таким образом, от демократии и превращается в авторитарное государство. Словом, по прошествии двух лет с начала конфликта между Россией и Украиной мы можем увидеть, что сказанное Миршаймером верно, если мы хотим ответить на вопрос о том, кто является победителем конфликта. В то же время, мы должны будем обратить внимание на появление новых переменных уже после прекращения конфликта на обеих его сторонах, что может окончиться усугублением сущностных противоречий и взаимной ненависти.

Шахматное противостояние России и Америки

Вернемся к основному посылу нашей статьи и посмотрим на конфликт с точки зрения если не открытой войны, то шахматной игры между Вашингтоном и Москвой. Здесь мы имеем дело с опосредованной войной Вашингтона против России, целью которой является изоляция последней в евроатлантической зоне и ослабление этой страны. Как представляется, Джо Байдену и его команде удалось, посредством украинского кризиса, достичь изоляции России на евроатлантическом участке, таким образом, что даже если к власти в Белом доме придет Дональд Трамп или ему подобный республиканец образца 2016-2020 годов, то он уже не сможет вбить клин в отношениях между США и Европой до той степени, что Россия превратилась бы в старшего брата Евросоюза. Однако парадокс в том, что ценой этой политики Байдена может стать действительное возвращение Дональда Трампа на новый президентский срок, хотя демократы, у которых основополагающим лейтмотивом внешнеполитической концепции является вражда с Кремлем, уверены в одном: между Россией и ее бывшими европейскими партнерами, более-менее склонными к сотрудничеству с Москвой, такими, как Германия, Италия, отчасти Франция, возникла теперь настолько большая дистанция, преодолеть которую будет практически невозможно, даже если к власти снова придет Трамп и вновь начнет нагнетать враждебную повестку относительно Евросоюза.

Еще один момент, который стоит отметить, заключается в том, что украинский кризис не только "предотвратил" сближение России с рядом государств Западной Европы, но и привел к укреплению НАТО. А ведь еще недавно говорили о том, что этот альянс потерял свою главную цель, причем настолько, что даже подумывали о его закрытии. В итоге теперь, даже если США в результате своих внутренних кризисов угаснут или вовсе исчезнут, роль старшего брата Европы, в качестве альтернативы США, может перехватить Великобритания, которая будет успешно продолжать курс на демонизацию России, оправдывая перед общественным мнением континентальной Европы астрономические затраты на финансовую и военную помощь Украине. Таким образом, если интерпретировать поставленный нами вопрос в рамках теории игр, то речь идет о той ситуации, когда идет игра без проигрыша, или когда выигрывают обе стороны, хотя размер выигрыша различен и имеет разные весовые категории.

Конкретно это выразилось в том, что Америке на самом деле удалось отколоть Россию от Западной Европы, предотвратив, возможно даже на века, сближение Москвы с крупнейшими европейскими странами. Зато Россия смогла расширить и даже укрепить некогда инициированные ею новые альянсы на базе БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Договора коллективной безопасности в Азии, до той степени, что в эти организации стали входить новые крупные игроки. Вашингтону, несомненно, удалось загнать в тупик отношения Москвы и ее традиционных партнеров в Европе, но Россия при этом смогла установить альянсы с традиционными партнерами США на Ближнем Востоке, такими, как Саудовская Аравия или ОАЭ. Причем до той степени, что в диалоге Москвы с Эр-Риядом или Абу-Даби стали звучать такие термины, как "важнейшие партнеры" или "стратегические партнеры" — вещь, казавшаяся немыслимой еще совсем недавно, каких-нибудь 10-15 лет назад. Да, Белый дом заморозил уже почти наладившееся энергетическое сотрудничество России с Европой с помощью разных пакетов санкций. С другой стороны, Саудовская Аравия, сама крупнейший экспортер нефти, решает закупить нефть в исторических масштабах у России, объем экономического сотрудничества России и ОАЭ, одной из богатейших стран Ближнего Востока, вырос вдвое, достигнув 10 миллиардов долларов. И хотя на пути экспорта российских энергоносителей в Европу возникли практически непреодолимые препятствия, экспорт таковых в Азию бьет исторические рекорды, а торговые отношения России и Китая преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов. Тем не менее, архитектура европейской безопасности, во многом, благодаря настойчивым пожеланиям Вашингтона, изменила свои очертания: блок НАТО продвинулся еще на шаг, с вступлением в него Финляндии и Швеции, так что в результате границы России и этого военно-политического альянса заметно удлинились. Но это же удлинение границ сулит проблемы, как для России, так и самому альянсу НАТО, которому придется сосредотачивать свою инфраструктуру на новых рубежах.

(…)

Мы также видим, как внерегиональные игроки, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай или Индия увидели в украинском кризисе выгодные возможности для себя и использовали его в своих национальных интересах. При этом на всех международных форумах они говорили правильные слова о том, что, безусловно, выступают за мир и за скорейшее политическое урегулирование конфликта. Выбрав политику нейтралитета относительно конфликта на Украине, они заметно укрепили свой имидж на международной арене, прежде всего в области борьбы за "права человека". Си Цзиньпин выдвинул свой план урегулирования конфликта, Эр-Рияд провел международный "форум мира", а при посредничестве Абу-Даби удалось добиться обмена пленными между Россией и Украиной в самом большом объеме. Все эти нейтральные стороны совершили несколько успешных шагов, чтобы подчеркнуть собственные усилия в области борьбы за мир на международной арене. Они все – желанные гости в Москве, покупали у России необходимые им товары, включая нефть и дизельное топливо со значительными скидками, но при этом вели переговоры и с Вашингтоном, используя в полной мере его противоречия с Москвой и также выторговывая для себя необходимые уступки.

Несомненным является то, что конфликт фактически уже достиг стадии замораживания, хотя мирного соглашения нет, и военные действия по-прежнему продолжаются. Заключение мира на условиях одной из сторон в сложившейся парадигме едва ли возможно, и единственным желательным сценарием являются некие многосторонние соглашения о прекращении огня, подобно Минским соглашениям 2015 года. После чего усилия НАТО и США по ослаблению и дестабилизации России все также будут продолжаться, тогда как Россия также будет приветствовать любое неизменное на этом пути проявление разногласий внутри самого Североатлантического альянса.

В заключение хотелось бы сказать еще о том, что недавнее интервью Путина американскому журналисту и бывшему телеведущему Такеру Карлсону показало: российский лидер согласен закончить военный конфликт, если США прекратят поставки оружия на Украину. Это больше похоже на послание участнику президентской гонки и вероятному победителю президентских выборов-2024 Дональду Трампу о том, что в случае его победы кризис на Украине может достичь стадии прекращения огня, и тогда хотя бы не будет необходимости тратить новые десятки миллиардов долларов, чтобы Киев мог, пускай без перспективы победы или какого-либо заметного успеха, продолжать военные действия.

* Для удобства читателей перевод публикации приводится с сокращениями

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Индия
Иран
Италия
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БРИКС
Евросоюз
ШОС
Похожие новости
12.01.2023
Россия не оставила западные санкции без ответа
22.08.2022
"Зима будет ужасной". В Европе заявили о провале санкций против России
08.08.2022
Запад решил бороться с Россией проверенным способом
15.07.2022
Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа
20.04.2022
Запад говорит о "всеобщем" порицании России. Это преувеличение
17.06.2009
Зачет автоматом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 07:14
  • 12
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 06:54
  • 361
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 03:28
  • 3
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
  • 26.03 02:59
  • 2
Небезоблачный юбилей: Ил-76 полвека в воздухе
  • 25.03 16:37
  • 0
НАТО готовит воздушный компонент для действий на Украине
  • 25.03 16:23
  • 0
Белорусские «змагары» – вор ворует, а мир горюет
  • 25.03 15:37
  • 16
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM