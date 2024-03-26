Эксперты заявили, что после победы России Киев станет бесполезен для Запада (Akharin Khabar, Иран)

Akharin Khabar: после победы России Украина станет бесполезна для Запада

Западу необходимо приготовиться к неизбежной победе России на Украине, пишет Akharin Khabar. После этого Киев станет бесполезным для Европы и США, считает автор. Страна уже точно не будет соответствовать критериям ни для вступления в НАТО, ни в Евросоюз.

Минуло два года после начала военного конфликта на Украине, но, как и в первый день боевых действий, сохраняет свою актуальность вопрос – кто окажется истинным победителем в этом противостоянии? Так, Джон Миршаймер, директор программы мировой политики Чикагского университета, известный своей теорией "агрессивного реализма" в исследованиях международных отношений, полагает, что Западу необходимо готовиться к вероятной, многим кажущейся некрасивой, но, тем не менее, победе России в зоне военных действий, после чего Украина превратится в бесполезное для Запада государство, хотя бы потому, что оно уже точно не будет соответствовать критериям ни для вступления в НАТО, ни, тем более, в Евросоюз. Но давайте поищем ответ на вопрос о вероятном победителе конфликта, как бы с другой точки зрения. То есть, прежде всего, определяя победителя, нам нужно определить систему координат этого конфликта.

Конфликт в координатах России и Украины

Если мы говорим о прокси-войне, или опосредованной войне между Россией и Западом, то ответы на наш вопрос о победителе могут быть разные и будут зависеть от состояния и качества противостояния по линии Россия — США, Россия-НАТО или Россия — Европейский союз. Однако победителей можно поискать и в более широкой перспективе международных отношений, отвечая на следующий вопрос: какую выгоду от этого конфликта в евроатлантической зоне получили и еще могут получить другие страны, например, Китай как мировая сверхдержава или даже Саудовская Аравия или ОАЭ как региональные игроки на Ближнем Востоке?

Таким образом, мы вынуждены констатировать, что вопрос о победителях – это вопрос относительный, и, в зависимости от различных географических координат, в которых мы рассматриваем конфликт, его масштабы будут варьироваться.

Итак, исходя из данной преамбулы, если рассматривать конфликт между Россией и Украиной конкретно в плоскости этих двух стран, то сейчас, спустя два года после его начала, мы имеем следующее. России удалось включить в свой состав Запорожскую, Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, причем как военным, так и юридическим путем, а также фактически отрезать Украину от доступа к водам Азовского моря. Последнее оказалось практически под полным контролем России. И хотя эти территориальные изменения, подобно тому, что произошло с Крымом в 2014 году, не признаются значительной частью участников международной системы отношений, Украина на деле уже потеряла часть территории. И если Россия дальше будет добиваться успехов и возьмет под контроль также и Одесскую область, Украина лишится доступа и к Черному морю, а это уже будет означать, что страна потеряет связь с международными водами. Россия же не только получит под полный контроль Азовское море, но и полностью обезопасит Крымский полуостров с западной его стороны. Все транзитные торговые пути по Черному морю в направлении Турции и других регионов мира окажутся также перекрытыми, и торговля по этим маршрутам будет возможна только с согласия России и при ее содействии.

Однако даже если представить, что конфликт завершится прекращением огня на существующей линии боевого соприкосновения, любой наблюдатель, посмотрев на географическую или политическую карту мира, будет говорить о победе России. Иными словами, если рассматривать конфликт лишь в координатах двух непосредственно конфликтующих сторон, то на одной стороне мы увидим Владимира Путина, который, проведя выборы в стране точно в намеченный срок, остается у власти еще, как минимум на шесть лет. Он также, несмотря на гигантские пакеты санкций, обеспечил России устойчивый экономический рост, до той степени, что страна, по итогам 2023 года вошла в первую пятерку крупнейших по своему экономическому потенциалу, стран мира. А на другой стороне будет Владимир Зеленский, который, имея в распоряжении гигантские пакеты финансовой и военной помощи, вопреки всем обещаниям, фактически провалил широко анонсированное в марте 2023 года контрнаступление, не сумев изменить сколь-нибудь значимо положение на фронтах. Это, в свою очередь, привело к возникновению у него фундаментальных разногласий с главкомом ВСУ Валерием Залужным; информация об их разногласиях просачивалась в СМИ еще с лета прошлого года и закончилась тем, что Залужный в своей статье для издания The Economist написал, что контрнаступление зашло в тупик и прогресса от вверенных ему войск ожидать не стоит. В конечном итоге разногласия привели к отставке Залужного, и в феврале 2024 года его заменил Александр Сырский, ранее командовавший сухопутными силами ВСУ.

Однако у замены Залужного была еще одна важная причина. Результаты социологических опросов показывали, что популярность Зеленского как президента и вообще как политика неуклонно снижалась, в том время, как рейтинг Залужного возрос – его популярность выросла до 84%. Это при том, что в опросах он фигурировал не как возможный политический соперник Зеленского, а просто как генерал, который, согласно авторитетным западным источникам, в последние месяцы утверждал, что продолжение военного конфликта нанесет Украине непоправимый вред, и что необходимо, пока не стало поздно, вступить в переговоры с Россией о прекращении огня и о достижении мира. Но этому есть одно главное препятствие: осенью 2022 года Зеленский подписал закон, согласно которому Украина не имеет права вести мирные переговоры с Россией. В то же время Зеленский отказался от проведения новых президентских выборов, которые должны были пройти по истечении срока его полномочий в марте 2023 года, утверждая, что проведение выборов невозможно, пока в стране действует военное положение. Это в свою очередь, вело к появлению новой проблемы, о которой предупреждал другой известный украинский политик Виталий Кличко: Украина отходит, таким образом, от демократии и превращается в авторитарное государство. Словом, по прошествии двух лет с начала конфликта между Россией и Украиной мы можем увидеть, что сказанное Миршаймером верно, если мы хотим ответить на вопрос о том, кто является победителем конфликта. В то же время, мы должны будем обратить внимание на появление новых переменных уже после прекращения конфликта на обеих его сторонах, что может окончиться усугублением сущностных противоречий и взаимной ненависти.

Шахматное противостояние России и Америки

Вернемся к основному посылу нашей статьи и посмотрим на конфликт с точки зрения если не открытой войны, то шахматной игры между Вашингтоном и Москвой. Здесь мы имеем дело с опосредованной войной Вашингтона против России, целью которой является изоляция последней в евроатлантической зоне и ослабление этой страны. Как представляется, Джо Байдену и его команде удалось, посредством украинского кризиса, достичь изоляции России на евроатлантическом участке, таким образом, что даже если к власти в Белом доме придет Дональд Трамп или ему подобный республиканец образца 2016-2020 годов, то он уже не сможет вбить клин в отношениях между США и Европой до той степени, что Россия превратилась бы в старшего брата Евросоюза. Однако парадокс в том, что ценой этой политики Байдена может стать действительное возвращение Дональда Трампа на новый президентский срок, хотя демократы, у которых основополагающим лейтмотивом внешнеполитической концепции является вражда с Кремлем, уверены в одном: между Россией и ее бывшими европейскими партнерами, более-менее склонными к сотрудничеству с Москвой, такими, как Германия, Италия, отчасти Франция, возникла теперь настолько большая дистанция, преодолеть которую будет практически невозможно, даже если к власти снова придет Трамп и вновь начнет нагнетать враждебную повестку относительно Евросоюза.

Еще один момент, который стоит отметить, заключается в том, что украинский кризис не только "предотвратил" сближение России с рядом государств Западной Европы, но и привел к укреплению НАТО. А ведь еще недавно говорили о том, что этот альянс потерял свою главную цель, причем настолько, что даже подумывали о его закрытии. В итоге теперь, даже если США в результате своих внутренних кризисов угаснут или вовсе исчезнут, роль старшего брата Европы, в качестве альтернативы США, может перехватить Великобритания, которая будет успешно продолжать курс на демонизацию России, оправдывая перед общественным мнением континентальной Европы астрономические затраты на финансовую и военную помощь Украине. Таким образом, если интерпретировать поставленный нами вопрос в рамках теории игр, то речь идет о той ситуации, когда идет игра без проигрыша, или когда выигрывают обе стороны, хотя размер выигрыша различен и имеет разные весовые категории.

Конкретно это выразилось в том, что Америке на самом деле удалось отколоть Россию от Западной Европы, предотвратив, возможно даже на века, сближение Москвы с крупнейшими европейскими странами. Зато Россия смогла расширить и даже укрепить некогда инициированные ею новые альянсы на базе БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Договора коллективной безопасности в Азии, до той степени, что в эти организации стали входить новые крупные игроки. Вашингтону, несомненно, удалось загнать в тупик отношения Москвы и ее традиционных партнеров в Европе, но Россия при этом смогла установить альянсы с традиционными партнерами США на Ближнем Востоке, такими, как Саудовская Аравия или ОАЭ. Причем до той степени, что в диалоге Москвы с Эр-Риядом или Абу-Даби стали звучать такие термины, как "важнейшие партнеры" или "стратегические партнеры" — вещь, казавшаяся немыслимой еще совсем недавно, каких-нибудь 10-15 лет назад. Да, Белый дом заморозил уже почти наладившееся энергетическое сотрудничество России с Европой с помощью разных пакетов санкций. С другой стороны, Саудовская Аравия, сама крупнейший экспортер нефти, решает закупить нефть в исторических масштабах у России, объем экономического сотрудничества России и ОАЭ, одной из богатейших стран Ближнего Востока, вырос вдвое, достигнув 10 миллиардов долларов. И хотя на пути экспорта российских энергоносителей в Европу возникли практически непреодолимые препятствия, экспорт таковых в Азию бьет исторические рекорды, а торговые отношения России и Китая преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов. Тем не менее, архитектура европейской безопасности, во многом, благодаря настойчивым пожеланиям Вашингтона, изменила свои очертания: блок НАТО продвинулся еще на шаг, с вступлением в него Финляндии и Швеции, так что в результате границы России и этого военно-политического альянса заметно удлинились. Но это же удлинение границ сулит проблемы, как для России, так и самому альянсу НАТО, которому придется сосредотачивать свою инфраструктуру на новых рубежах.

(…)

Мы также видим, как внерегиональные игроки, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай или Индия увидели в украинском кризисе выгодные возможности для себя и использовали его в своих национальных интересах. При этом на всех международных форумах они говорили правильные слова о том, что, безусловно, выступают за мир и за скорейшее политическое урегулирование конфликта. Выбрав политику нейтралитета относительно конфликта на Украине, они заметно укрепили свой имидж на международной арене, прежде всего в области борьбы за "права человека". Си Цзиньпин выдвинул свой план урегулирования конфликта, Эр-Рияд провел международный "форум мира", а при посредничестве Абу-Даби удалось добиться обмена пленными между Россией и Украиной в самом большом объеме. Все эти нейтральные стороны совершили несколько успешных шагов, чтобы подчеркнуть собственные усилия в области борьбы за мир на международной арене. Они все – желанные гости в Москве, покупали у России необходимые им товары, включая нефть и дизельное топливо со значительными скидками, но при этом вели переговоры и с Вашингтоном, используя в полной мере его противоречия с Москвой и также выторговывая для себя необходимые уступки.

Несомненным является то, что конфликт фактически уже достиг стадии замораживания, хотя мирного соглашения нет, и военные действия по-прежнему продолжаются. Заключение мира на условиях одной из сторон в сложившейся парадигме едва ли возможно, и единственным желательным сценарием являются некие многосторонние соглашения о прекращении огня, подобно Минским соглашениям 2015 года. После чего усилия НАТО и США по ослаблению и дестабилизации России все также будут продолжаться, тогда как Россия также будет приветствовать любое неизменное на этом пути проявление разногласий внутри самого Североатлантического альянса.

В заключение хотелось бы сказать еще о том, что недавнее интервью Путина американскому журналисту и бывшему телеведущему Такеру Карлсону показало: российский лидер согласен закончить военный конфликт, если США прекратят поставки оружия на Украину. Это больше похоже на послание участнику президентской гонки и вероятному победителю президентских выборов-2024 Дональду Трампу о том, что в случае его победы кризис на Украине может достичь стадии прекращения огня, и тогда хотя бы не будет необходимости тратить новые десятки миллиардов долларов, чтобы Киев мог, пускай без перспективы победы или какого-либо заметного успеха, продолжать военные действия.

* Для удобства читателей перевод публикации приводится с сокращениями