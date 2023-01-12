Россия не оставила западные санкции без ответа

Хуаньцю шибао: "поворот на Восток" стал главным ответом России на санкции Запада

Беспрецедентные трудности в отношениях с Европой и США, санкции, расширение НАТО, — все это подтолкнуло Россию к "повороту на Восток", пишет "Хуаньцю шибао". И она добилась там заметных успехов.

В 2022 году российская дипломатия столкнулась с невиданными трудностями на Западе и едва не разорвала отношения с США, Европой и странами НАТО. Главной контрмерой, предпринимаемой Москвой для преодоления санкций и ограничений, введенных Западом, является достижение стратегического прорыва на Востоке. В 2023 году эта тенденция станет более четкой.

После начала Россией специальной военной операции на Украине 24 февраля прошлого года в ходе саммита "Большой семерки", проходившего в Германии с 26 по 28 июня, было опубликовано заявление об усилении Соединенными Штатами и крупнейшими европейскими государствами санкций против Москвы в области экономики, финансов и энергетики, а также о пошаговом освобождении ЕС от зависимости от российских энергоносителей. НАТО инициировала шестой этап расширения своего состава. После официального присоединения к альянсу Швеции и Финляндии произойдет еще большее усиление противоречий между Россией и НАТО.

Российский политолог Дмитрий Тренин назвал изменение отношений между Россией и Западом в 2022 году необратимым "поворотным моментом". Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что "Россия вернула позиции, которые утратила после распада Советского Союза 30 лет назад, но на этот раз ситуация более сложная, потому что в обозримом будущем она не сможет завоевать доверие Запада так, как это было в начале 1990-х годов".

После "разрыва" отношений между Россией и Западом дипломатический и экономический стратегический фокус страны явно сместился на Восток.

Во-первых, Россия сохранила ведущие позиции в СНГ. В 2022 году лидеры стран Содружества провели четыре саммита. На неформальной встрече, состоявшейся в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года, Владимир Путин заявил, что вызовы и угрозы внешней безопасности в евразийском регионе растут, поэтому "поддержание безопасности и стабильности является ключевым направлением сотрудничества СНГ". Он признал, что между государствами-участниками Содружества также возникают "разногласия", но самое главное — это то, что "мы готовы и будем сотрудничать". Страны Центральной Азии являются ядром СНГ и одним из ключевых регионов, за который западные державы борются с Россией. На фоне встреч министров иностранных дел стран этого региона и США в формате "С5+1" (в частности, первой встречи глав государств Центральной Азии и Европейского союза в октябре прошлого года) президент России провел аналогичную встречу с этими лидерами. После вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Москву, что говорит о тесном стратегическом партнерстве между двумя государствами.

Во-вторых, важным направлением дальнейшего развития российской дипломатии стала ШОС. На саммите глав государств-членов ШОС, проходившем в Самарканде в сентябре 2022 года, Иран был принят в состав членов организации, а Бахрейн, Мальдивы, ОАЭ, Кувейт и Мьянма получили статус партнеров по диалогу. Число стран-членов, стран-наблюдательниц и партнеров по диалогу в рамках ШОС возросло до 26, в результате чего ШОС стала крупнейшей по площади территории и количеству населения региональной и международной организацией в мире. 9 декабря в России состоялась встреча министров обороны государств-участников СНГ, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Укрепление сотрудничества в области безопасности между тремя группами станет направлением усилий Москвы.

В-третьих, страны БРИКС также находятся в центре внимания России. На 14-м саммите БРИКС в 2022 году был достигнут важный консенсус по расширению состава организации и поддержано обсуждение стандартов и процедур расширения. После окончания встречи многие страны подали заявки на вступление в БРИКС. Среди кандидатов более десяти государств, включая Аргентину, Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Турцию и Индонезию.

Еще одним проявлением стратегической ориентации российской дипломатии на Восток является приоритетное развитие двустороннего сотрудничества с Китаем, Индией, Турцией и Ираном. Индия сохраняет нейтралитет в украинском конфликте, отказавшись присоединяться к санкциям против Москвы. Будучи третьим по величине импортером нефти в мире, она закупает большое количество российских энергоресурсов по льготным ценам. В 2022 году на долю ее черного золота, импортируемого из России, пришлось около 22% от общего объема импорта нефти. Во время визита в Москву в ноябре прошлого года министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что государства взаимодействуют в глобальной структуре, с каждым днем стремящейся к многополярности и перебалансировке. "Цель сейчас состоит в том, чтобы строить сбалансированные, взаимовыгодные и долгосрочные отношения в контексте постоянно укрепляющегося экономического сотрудничества".

Турция, расположенная на границе Европы и Азии, и Иран, контролирующий выход в Персидский залив, также находятся в фокусе внимания Москвы. Она не только достигла соглашения с Тегераном по энергетическому сотрудничеству и другим вопросам, но и совместно с Анкарой построила международный газовый хаб во Фракии после остановки "Северного потока", чтобы компенсировать потери, вызванные повреждением ниток газопровода.

Китай — ключевое звено Восточной стратегии России. После "разрыва" отношений с Западом Москва поставила укрепление отношений с Пекином на более важное место. Это отражается не только в политических отношениях, но и в экономическом плане, в частности, в энергетическом сотрудничестве. Объем торговли между двумя государствами достиг рекордных 190 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 30% в годовом исчислении. Россия экспортировала в Китай более 70 миллионов тонн нефти, опередив Саудовскую Аравию, занимавшую первое место по поставкам нефти в Поднебесную. На Восточном экономическом форуме на Дальнем Востоке предприятия Китая и России заключили инвестиционные контракты и намерения по 79 проектам на общую сумму около 160 миллиардов долларов. Хотя сторонам еще предстоит провести переговоры по конкретным проектам, тенденция роста инвестиций очевидна.

В ответ на сдерживание и подавление Западом Москва повернулась на Восток и придала большое значение стремлению к дипломатии с "незападными странами". Россия считает, что "незападные страны" составляют "большинство" в современном мире, поэтому необходимо идти к объединению этого большинства, чтобы противостоять санкциям и ограничениям, вводимым США и их союзниками. Россия договорилась со странами Африки о проведении второго саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге летом 2023 года.

В экономической сфере Москва также ускоряет развитие на Востоке. В 2023 году планируется расширение сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, Китаем, Индией, Монголией и другими странами в инвестиционной, энергетической, машиностроительной, сельскохозяйственной, транспортной, высокотехнологичной и других областях. Несомненно, текущая позиция России заключается в том, что эпоха экономического развития, опирающегося на Запад, и торговли, ориентированной на Европу, закончилась. Поворот на Восток — это одновременно и общая тенденция, и новая намеченная стратегия.

В 2023 году ориентация на Восток по-прежнему будет одним из ключевых стратегических направлений российской дипломатии. Москва продолжит расширять сотрудничество с новыми индустриальными странами и другими развивающимися государствами. Она считает, что для улучшения внешней среды необходимо укреплять отношения с "незападными странами".

Автор: Ван Сяньцзюй (王宪举) — заместитель директора и научный сотрудник Центра исследований России при Китайском народном университете и Санкт-Петербургском государственном университете