Сийярто: политики в ЕС охвачены военным психозом и могут отправить войска на Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что ""политики в Европе начинают терять здравый смысл, голос мира ослабевает"

БУДАПЕШТ, 24 марта. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и многих стран сообщества охвачены военным психозом, превращают конфликт на Украине в личное дело, и результатом этого может стать отправка туда западных войск. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в воскресной программе радиостанции Kossuth.

По его мнению, "политики в Европе начинают терять здравый смысл, голос мира ослабевает, а большая часть европейских политических лидеров страдает военным психозом". "Они говорят на языке войны и мыслят так, будто сами находятся на войне. Они явно начинают превращать войну между Россией и Украиной в личное дело и уже не могут принимать решения, руководствуясь здравым смыслом", - сказал глава МИД. Он добавил, что "результатом этого могут стать заявления об отправке наземных войск" на Украину.