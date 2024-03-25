В Чехии призвали готовиться к войне с Россией. И в этот раз не из-за Киева (Lidovky, Чехия)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в центре, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, справа от него, и наследная принцесса Швеции Виктория, слева от него, позируют с военными и штабным персоналом после церемонии по случаю вступления Швеции в НАТО.

Заявления России об угрозе со стороны НАТО подтверждаются действиями отдельных европейских лидеров, пишет Lidovky. Так, развязать большую войну не терпится Макрону. Но несмотря на его явно агрессивную риторику, Запад уже назначил "виноватого".

Штепан Гобза

Аналитический центр ISW (США) в своем сообщении от 20 марта заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин, скорее всего, предпринимает шаги для подготовки к вооруженному конфликту с НАТО до конца текущего десятилетия.

Американские эксперты делают такой вывод, видя его стремление стабилизировать российскую финансовую систему, хотя порой это и приводит к конфликтам с теми, кто держит его режим у власти, то есть с влиятельными миллиардерами, обладающими политическим влиянием и известными как "силовики". У Путина нет ни единой причины рубить сук, на котором он сидит, и рисковать из-за вооруженного конфликта на Украине. А вот если речь идет о большом конфликте с государствами альянса, который, несомненно, куда опаснее прежнего, смысл действий Путина проясняется.

Среди прочего аналитики из ISW обратили внимание на то, что Владимир Путин продолжает реорганизацию российских вооруженных сил, создает новые дивизии, армии и корпуса. По мнению авторов ISW, это означает подготовку к масштабному конфликту в будущем и не относится к происходящему на Украине. Сейчас Владимир Путин якобы не располагает ни оружием, ни личным составом для столь крупных соединений.

Однако в будущем все это у него может появиться, а значит, будет очередная фаза российской мобилизации и переориентация российского общества на военные цели. Такой серьезный шаг американцы опять-таки объясняют тем, что Кремль готовится к конфликту с вооруженными силами Североатлантического альянса, а с не с Киевом. Хотя ждать его в ближайшем будущем не стоит, тем не менее этот конфликт может начаться намного раньше, чем предполагалось ранее. В этом месте ISW цитирует, в частности, заявления польских и датских руководителей, которые прогнозировали удар по государству НАТО уже в 2026 — 2027 годах.

Не будем недооценивать это мнение. Война между НАТО и Россией кажется нам на первый взгляд чем-то из области научной фантастики. Но и до февраля 2022 года тем же самым нам казался конфликт на Украине. И именно американские и британские спецслужбы предупреждали тогда, что Путин настроен серьезно.

В отличие от немецкой, французской или чешской разведки, англоязычные службы безопасности делятся друг с другом большей частью своей секретной информации. Эту инициативу называют "Пять глаз" (Five Eyes), и в ней также участвуют спецслужбы Канады, Австралии и Новой Зеландии. Так что есть все основания полагать, что именно эти государства информированы лучше, чем кто-либо другой.

Аналитические центры типа ISW не пускаются в домыслы. Но обозреватели американских и британских изданий идут дальше и отмечают, что Владимир Путин, который недавно обеспечил себе еще шесть лет у власти, живет уже только одной мыслью — о конфликте с Западом, который он считает воплощением всего зла на этом свете.

Грядущую войну он якобы воспринимает диалектически как следствие исторического процесса, который противопоставляет колониальный и империалистический Запад России, девственно чистой в понимании Владимира Путина, которая является последним защитником остального мира от гегемонии Соединенных Штатов и их союзников. Верит ли в эту сказку Путин или это один из его циничных расчетов, остается загадкой. Но есть основания полагать, что остаток своей жизни он посвятит ее реализации.

Пусть и не желая того, некоторые европейские лидеры своей риторикой помогают Путину воплощать планы в жизнь. Недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке солдат НАТО на Украину прозвучали как угроза эскалации со стороны Запада.

Даже неважно, что однозначным агрессором является Россия, что подтверждают ее многие доказанные военные преступления (иного толкования в западной риторике не предусмотрено: воевать зовет Макрон, а "агрессор" — Россия. — Прим. ИноСМИ). Подобные слова поддерживают утверждения России о том, что Запад нападает, а Кремль, напротив, защищается от его постоянных походов на восток. Именно этот нарратив жизненно важен для Путина, поскольку позволяет ему поддерживать в обществе страх, а вскоре и поможет мобилизовать сотни тысяч новых солдат. Ведь кто не пойдет защищать родину, когда плохой блок НАТО грозится ее уничтожить?

Возможно, Владимир Путин взял пример со своего предшественника Иосифа Сталина, который после нападения гитлеровской Германии очень прагматично призывал защищать матушку Русь, а совсем не коммунистические идеалы от фашизма, как впоследствии утверждала советская пропаганда.

Для нас и остальной Европы это означает одно. Времена процветания и беззаботности безвозвратно ушли. Нет причин впадать в панику, но и для легкомыслия не время. Угроза войны реальна, и за Европу, включая Чешскую Республику, в ней никто другой не победит. Соединенные Штаты останутся нашим главным союзником, но, вполне возможно, им придется сосредоточиться на Тихоокеанском регионе, где Китай грозит еще до конца текущего десятилетия напасть на Тайвань. Как мы знаем из истории, больших конфликтов, как правило, никто не хочет и не предсказывает. Но они тем не менее когда-нибудь случаются, потому что события выходят из-под контроля у тех, кто за ними стоял.