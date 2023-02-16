Киев должен начать переговоры с Москвой. Иначе российские войска сомнут ВСУ

Британский политик Гэллоуэй заявил, что только переговоры спасут Украину от поражения

Киеву необходимо начать с Москвой переговоры о прекращении конфликта, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в интервью GT. Иначе военная обстановка резко ухудшится, и российская армия "сомнет" украинскую. Но за диалог нужно будет заплатить.

Примечание редактора:

Приближается годовщина российско-украинского конфликта, конца которому не видно. Он съедает скудные европейские ресурсы, не дает миллионам беженцев вернуться домой и омрачает перспективы мировой экономики. Тем не менее США и некоторые страны ЕС раздувают пламя конфликта, продолжая поставки оружия на Украину. Чем закончится этот кризис? Каковы главные препятствия на пути к переговорам и дипломатическому урегулированию?

Во время интервью с репортером Global Times Ли Айсинь (Li Aixin) Джордж Гэллоуэй (George Galloway), шесть сроков проработавший депутатом британского парламента, рассказал, что существует одно предварительное условие для прекращения украинского конфликта. Это не просто отказ Киева от подачи заявки на вступление в НАТО. Это еще и то, что сам альянс не должен быть на Украине. Ни его оружие, ни личный состав, ни даже геостратегическое мировоззрение.

Это первая часть интервью.

Global Times: Как вы думаете, в каком направлении будет развиваться конфликт в 2023 году?

Джордж Гэллоуэй: Мне кажется, военно-политическая ситуация на Украине приблизилась к важному поворотному моменту. Похоже, некоторые подразделения отводятся назад, прекратив длительные боевые действия. Остальные, смею предположить, последуют за ними. Если нет, их сомнут российские вооруженные силы, сомнут в считаные дни, даже не недели. Это стало своего рода Сталинградской битвой, которая 80 лет назад переломила ход Второй мировой войны.

Политическая ситуация на фоне военного и стратегического поражения будет обостряться еще сильнее и сильнее. Уже сменили министра обороны. Если в Киеве не будет правительства, которое сможет свободно вести переговоры о политической договоренности и о прекращении конфликта, военная обстановка на Украине очень быстро и резко ухудшится в ближайшие два месяца.

— Как вы считаете, что является главным препятствием для проведения переговоров и дипломатического урегулирования конфликта?

— Запад готов воевать до последней капли украинской крови, но не своей. Главное препятствие с каждым днем становится все выше. Если бы девять месяцев назад удалось прийти к соглашению, Киев заплатил бы меньшую цену, чем сейчас, чем спустя 10, 12, 15 месяцев. Так что цена прекращения вооруженных действий путем переговоров повышается.

Но есть определенные предварительные условия, на которых Россия согласится закончить боевые действия. Одно из них — чтобы Украина никогда не вступала в НАТО. Но не только это. Украина не вступила в альянс, однако альянс вступил на территорию Украины. НАТО там повсюду, хотя эта страна даже не является членом организации. Этот вопрос надо будет решать в ходе дипломатического урегулирования.

Так что предварительное условие — это не только отказ Украины от подачи заявки на вступление в НАТО. Это еще и то, что НАТО не должна быть на Украине. Ни ее оружие, ни личный состав, ни геостратегическое мировоззрение. Украине придется стать по-настоящему нейтральным государством. Не думаю, что сейчас это легко сделать. Кроме всего прочего, Запад дал ей оружия на сотни миллиардов долларов, и он вряд ли просто так откажется от вложенных денег.

— Как вы говорили, страны НАТО под руководством США постоянно поставляют на Украину оружие. Недавно они приступили к передаче танков. Кто-то считает, что танки переломят ситуацию. Кто-то призывает поставлять Киеву еще больше современного вооружения. Как вы оцениваете такие заявления?

Танки ни в коем случае не переломят ситуацию. Прежде всего, американские "Абрамсы" не очень хорошо показали себя в Ираке и Афганистане в борьбе с повстанцами и в условиях, когда на дорогах устанавливали самодельные взрывные устройства. Та версия танков "Абрамс", которую США согласились отдать Украине, лишена самого важного элемента, каким является броневая защита. Они не хотят рисковать, не хотят, чтобы эти машины попали к русским, потому что те могут их скопировать, выведать секреты брони.

Прежде всего, это не настоящие "Абрамсы". Во-вторых, они появятся там не раньше конца года, а может быть, даже в следующем году. И в-третьих, их будет недостаточно, чтобы оказать влияние на ход боевых действий. Так что все это не более чем шоу.

Немецкие танки уже пересекали украинскую границу, и русские воевали с ними. Их тоже будет недостаточно. Германия относится к поставкам без особого энтузиазма. Ее принуждают и даже шантажируют западные партнеры, добиваясь передачи такой техники.

Несколько танков здесь и там, даже пара сотен танков здесь и там не приведут к существенным изменениям. А вот члены НАТО окажутся буквально беззащитными, опустошив свои арсеналы ради Украины, которая расходует их боеприпасы и технику высокими темпами, но не пополняет запасы.

Поэтому хорошо, что Россия не собирается вторгаться в Западную Европу. Потому что если бы собралась, то она бы чертовски быстро дошла до Парижа. Кто бы ее остановил без применения ядерного оружия? К счастью, я уверен, что Москва совсем не думает об этом. Она просто не хочет, чтобы вражеские ракеты оказались на российской границе. Вот почему Украину придется полностью демилитаризовать, и она должна стать нейтральной. Только после этого конфликт закончится.

— В своей передаче вы сказали: "Ни один депутат парламента — ни один — не оспаривает заявления о нашем участии в этом конфликте. В политике полный вакуум. Такого еще не было в парламентской истории". О чем это говорит?

— Я проработал в британском парламенте почти 30 лет, и опыт подсказывает мне, что когда парламент единодушен, то он почти всегда единодушно неправ. Но так было по незначительным вопросам. Он никогда не был сплочен по важным вопросам.

Возьмите важную тему войны в Ираке. Сотни членов парламента были против, входили в голосующее лобби, протестовали против вторжения в Ирак и его последующей оккупации. Так что по ключевым вопросам такого не было никогда, а вот теперь случилось.

Ни один из 650 членов парламента не выступил против натовской войны на Украине. Это многое говорит о шумихе Запада по поводу демократии, свободы слова и выбора. Эта шумиха обратно пропорциональна реальности. А реальность такова, что демократия в ее западном определении в этом регионе почти или полностью мертва.

— Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр недавно сказал, что альянс "готов" к прямому столкновению с Россией. Насколько велика вероятность прямого вступления НАТО в этот конфликт?

— Очень невелика, если они не хотят довести дело до ядерной войны.

НАТО абсолютно неспособна противостоять России в неядерной войне. Британские вооруженные силы могут целиком (сухопутные войска, ВМС и ВВС) разместиться на футбольном стадионе Англии — причем не на самом большом. Боеприпасов им хватит на один день, о чем написала Daily Mail. У них очень быстро закончатся снаряды. И люди тоже закончатся.

Они и неделю не продержатся в случае конфликта с Россией, даже если будут сражаться упорно и решительно. А Британия — второй по важности военный компонент альянса после США. Но даже у Америки в Европе всего 100 тысяч военнослужащих, и она не сможет быстро прислать подкрепление, состоящее из хорошо подготовленных и хорошо вооруженных солдат. Это очень маленькое число, которое ни на что не влияет.

Остальные страны НАТО — просто бумажные тигры. Они покрасились в военные цвета, но их военный потенциал не стоит даже упоминания. Да и общество не поддержит их авантюры.

А если начнется ядерный конфликт, это будет конец света. Готовы ли к этому их вооруженные силы? А может, они просто свергнут свои правительства, если их попросят? И останется ли безучастным общество, глядя, как такой вариант развития событий становится все более вероятным? Все это очень важные вопросы.

Так что мой совет китайскому народу и правительству: не надо бояться этого бумажного тигра. Он слаб как никогда, и его слабость совершенно и предельно очевидна.

— В таком случае безопасность Европы по-прежнему зависит от НАТО?

Нет. Есть единственный способ создать безопасное будущее. Для этого нужна такая архитектура безопасности, которая включает всех и каждого, которая не выстраивается против кого-то. Возьмите Россию. У Москвы и у Берлина в последние десятилетия были очень хорошие отношения. Германия более чем на 50% зависела от очень дешевых и надежных поставок российских энергоресурсов. Не было абсолютно никакой необходимости в конфликте между ними.

Справедливости ради надо сказать, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон неоднократно призывали сформировать архитектуру безопасности, включающую Россию. Но англо-саксонский альянс в составе Австралии, Новой Зеландии, Канады, США и Британии, не позволяющий другим странам вступить в его разведывательную организацию "Пять глаз", полностью разрушил российско-германское и российско-французское сотрудничество в сфере безопасности и во всех прочих областях. Если нам нужна безопасность, то добиться ее мы сможем посредством договоренностей, посредством переговоров.

Президент Путин рассказал, как может выглядеть такая архитектура. Сделал он это не вчера, а давно, в Мюнхене в 2008 году (по тексту, на самом деле эта речь была произнесена 10 февраля 2007 года, — прим. ИноСМИ). Он тезисно изложил, как может и должна выглядеть архитектура безопасности. То же самое с Китаем. Очень трудно понять, что Организация Североатлантического договора хочет сделать с Тихим океаном, с Южно-Китайским морем, с Тайваньским проливом. Если страны НАТО не откажутся от своей нынешней системы и не превратятся в милитаризованное общество на военном положении и с полностью милитаризованной производственной базы, они не смогут воевать с Россией и с Китаем, а тем более, с обоими государствами одновременно.

— В такой ситуации не кажется ли вам, что возможно возникновение "азиатской НАТО"? Генеральный секретарь альянса Столтенберг недавно посетил Южную Корею и Японию. Китай был в первых строках повестки. Если произойдет расширение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что это даст Европе и всему миру?

НАТО — это на самом деле США. Так что все зависит от того, насколько американское общество поддержит войну.

У Дональда Трампа мы увидели резко отрицательное отношение к бесконечным войнам и к НАТО. Следующие президентские выборы состоятся в 2024 году. Поэтому вполне возможно, что США изберут власть, которая не захочет больше идти этим путем.

Но даже если этого не будет, американская экономика очень неустойчива. Производственный потенциал страны в военно-промышленной сфере ограничен. Вряд ли США будут в состоянии вести войну в Азии.

А остальных я называю Муссолини. Муссолини разъезжал по миру и грозил всем гитлеровской армией. Своей у него не было, но он мог угрожать другим гитлеровской. Так и сейчас. Возьмем в качестве примера Австралию. Есть у Австралии войска? Сможет она воевать с Китаем? Нет, это нелепое предположение. Но Канберра может в неявной форме угрожать Пекину американской армией. Но что если сами американские силы не в состоянии участвовать в мегавойнах? Мы не ведем речь о локальных стычках.

С политической точки зрения азиатская НАТО зарождается, хотя я не уверен, что визит Столтенберга зажег энтузиазмом Южную Корею. Не уверен, что народ этой страны захочет поставить под угрозу свое благополучие, вступив в лагерь войны против Китая.

Япония — дело другое. Мы не знаем, в какой мере свирепый, расистский, хищнический экспансионизм присутствует в умах и сердцах людей этой страны. По этой причине попытки втянуть Токио в азиатскую НАТО ради конфронтации с Пекином кажутся наиболее зловещими. И я буду очень внимательно за этим следить.