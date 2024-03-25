"Поглощает резервы". Во Франции рассказали, что Россия приготовила для ВСУ (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: после Авдеевки Россия приняла новую стратегию — и она эффективна

Российская армия продвигается на фронте. Хотя автор статьи для Le Figaro называет новые территориальные приобретения скромными, он признает эффективность стратегии по истощению противника, которую избрала Москва, — вместо крупных наступлений она изматывает противника и действует постепенно.

Во вторник и четверг Москва объявила об освобождении двух сел — Орловки и Тоненького — к востоку от Авдеевки в Донецкой области. Это скромное территориальное приобретение, но русские делают ставку скорее на стратегию истощения.

Держать оборону, но какой ценой? Вот с каким трудным уравнением столкнулась украинская армия после своего поражения 17 февраля в Авдеевке, которая во время первого конфликта в Донбассе в 2014 году стала городом-крепостью. "Это был плацдарм, но также и нож, направленный на вероломную столицу — Донецк", расположенный в 15 километрах отсюда, поясняет французский военный источник.

Но что происходит сейчас, когда этот засов, защищенный сетью очень густых укреплений, отворился? В пяти — десяти километрах к западу от этого маленького промышленного городка находится скопление из семи деревень, которое формирует две линии север-юг. Русские за несколько дней взяли первую (состоящую из сел Степовое, Ласточкино и Северное), но на второй украинцы упорно сопротивляются. Конечно, во вторник Москва объявила об освобождении Орловки, потом, в четверг, — Тоненького, но Киев еще держит часть Бердычей. В нескольких сотнях метров к западу расположена седьмая деревня, Семеновка, защищенная небольшой речкой, которая образует хилый естественный барьер. Пока что русским не удалось его преодолеть.

Итак, противник давит, но не прорывается. Новая линия обороны украинцев предотвратила полное отступление войск, пусть даже ВСУ и приходится отдавать часть территорий. Тем более что, несмотря на недавнее взятие Москвой двух сел, продвижение русских замедляется.

"Украине удалось стабилизировать наступление российских войск. На прошлой неделе противник занял 32 квадратных километра земель. На этой неделе он преуспел не более чем на 14 квадратных километрах. Таким образом, прогресс, который последовал за освобождением Авдеевки, уменьшается", — отметил на прошлой неделе генерал Оливье Кемпф (Olivier Kempf) в своем еженедельном обзоре, опубликованном на сайте La Vigie.

Хорошая новость для Киева заключается в том, что его поражение в Авдеевке не привело к обрушению фронта, даже локализованному, которое позволило бы русским совершить прорыв на западе. На сегодняшний день какие-то 300 с небольшим километров квадратных, которых Россия добивалась на протяжении шести месяца, едва ли заметны на карте Украины, страны, чья площадь составляет 603 тысячи километров квадратных, — она больше, чем вся французская метрополия (европейская часть Франции, включающая в себя не только континентальные территории, но и острова. — Прим. ИноСМИ). Но эта стабильность на фронте не должна затмевать структурные сложности, с которыми сталкиваются украинцы.

Жесткая и гибкая оборона

С падением Авдеевки "у украинцев осталась брешь. У них больше нет „ремней“", с помощью которых они могли бы затянуть оборону, поясняет наш военный источник. Русские хотели воспользоваться открывшейся возможностью, чтобы обратить образовавшийся на местах дисбаланс еще больше в свою пользу. "Это могло бы стать замкнутым кругом. Для стабилизации ситуации ВСУ решили использовать свои общие резервы (управляемые непосредственно Генштабом и законсервированные в тылу), но их довольно мало". 3-ю отдельную штурмовую бригаду, сформированную на основе "Азова*", задействовали еще в феврале, чтобы отсрочить падение Авдеевки, и к 17 февраля она была уже существенно ослаблена. К ней добавились 25-я отдельная воздушно-десантная бригада и 47-я отдельная механизированная бригада, один из бронетанковых батальонов которой использует американские танки M1A1 Abrams. "Из 31 поставленной машины пять или шесть были уничтожены. Как минимум. За две недели коэффициент оттока (часто использующийся в маркетинге показатель потери клиентов, зд. — техники. — Прим. ИноСМИ) составил по меньшей мере 20%", — беспокоится наш военный источник.

У украинских войск к западу от Авдеевки, столкнувшихся с российским давлением, есть два варианта действий. Первый — это любой ценой держать линию обороны Бердычи-Семеновка-Орловка-Тоненькое, однако этот рубеж уже прорван противником. Другой — удерживать эту линию достаточно долго, чтобы "придать ценность" более западным территориям. Другими словами, чтобы возвести там сеть мощных укреплений с траншеями, минными полями, "зубами дракона" и так далее. За неимением возможности быстро построить новый опорный пункт, украинцам остается только цепляться за городские здания. Однако три села, о которых идет речь, не предоставляют таких возможностей, как большие дома или промзоны [в городах]. Они могут стать временным решением, пока не найдется площадка получше. В 20 километрах от Авдеевки, к примеру, протекает река Волчья, которая может служить естественной границей. Держать земли любой ценой — или чтобы подготовить свой тыл? "В этом и есть разница между жесткой и гибкой обороной. Первая требует больших затрат в человеческих и технических ресурсах, которые используются для разных видов поддержки. Вторая — это размен территорий на время", — объясняет наш источник.

Жесткая оборона была бы более рискованным выбором для украинцев сегодня, когда стратегия России, вырисовывавшаяся месяцами, стала куда более ясной. Ее можно кратко охарактеризовать словом "изнашивание" или "истощение". В условиях такого конфликта территориальные приобретения отходят на второй план; мы тщетно ищем на картах Генштаба большие стрелки, но не находим их. Целью является уничтожение военного потенциала противника с как можно меньшим ущербом для себя. "В боях после взятия Авдеевки русские и не пытаются двигаться быстро — это сделало бы их уязвимыми. Они также считают, что время на их стороне. В реальности они действуют достаточно осторожно и методично, стремясь ограничить свои потери. Они инициируют небольшие точечные атаки, чтобы раскрыть украинские позиции, а потом ударить по ним артиллерией, дронами или самолетами. Это последовательные нападения, а не масштабные маневры. Их цель — полностью обескровить противника".

Но чересчур фокусироваться на Авдеевке было бы ошибкой. Наступательные действия русских ограничены, и они ведут их на всей линии фронта, которая протягивается почти на тысячу километров. На севере, в Купянске, они с лета напирают на украинские позиции. Если смотреть южнее, российские войска за эти две недели взяли половину Ивановского, села, расположенного на полпути от Артемовска к Часову Яру. На юге от Авдеевки они давят из Марьинки, другой бывшей крепости украинцев. Они контролируют часть Новомихайловки, падение которой может, в свою очередь, создать угрозу для третьего опорного пункта ВСУ, Угледара. Наконец, ВС РФ наседают на село Работино, скудное приобретение, полученное украинцам в ходе неудавшегося летнего контрнаступления.

"Это стратегия тысячи укусов. Она не слишком зрелищна, но зато позволяет расколоть фронт и рассеять огонь ВСУ, у которых не хватает ресурсов, чтобы вести его повсюду", — отметил один французский военный источник.

Одна из особенностей боев за Авдеевку и последовавших за ее падением сражений — это масштабное использование русскими своей тактической авиации, сегодня способной сбрасывать планирующие бомбы, при этом сам личный состав находится в нескольких десятках километров от фронта. Масса взрывчатого вещества (в ФАБ-1500 он доходит до 1,5 тонны) (скорее всего, автор перепутал массу самой бомбы ФАБ-1500 — 1,5 тонны, масса взрывчатого вещества в ней вдвое меньше. — Прим. ИноСМИ) и разрушительная сила этих снарядов на уровень превосходят мощь традиционной артиллерии или дронов. Таким образом, с 1 февраля 2024 года российские истребители-бомбардировщики выпустили 1,5 тысячи планирующих бомб, с беспокойством заявило на этой неделе Министерство обороны Украины, которое до тех пор радостно говорило о сбитии множества Су-34 и Су-35 противника — без каких-либо визуальных доказательств, за исключением нескольких отдельных случаев (причем никто не говорит, что имеющиеся визуальные доказательства не фейк. — Прим.ИноСМИ).

Авиавойна и планирующие бомбы

Все более активное использование русскими своих воздушных вооружений напрямую связано с нехваткой боеприпасов класса "земля-воздух", от которой страдает Киев.

"У них еще есть переносные ЗРК для защиты линии соприкосновения. Однако их систем SHORAD (комплексы ПВО ближнего радиуса действия), предназначенных для обороны более широкой линии фронта, недостаточно. У Запада их нет, а обеспечивать советские комплексы „Стрела“ или „Оса“ нелегко. В связи с этим ВСУ приходится располагать свои самые ценные стратегические системы ближе, из-за чего они попадают в пределы досягаемости российского контура ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance — Разведка, Наблюдение, Обнаружение целей и Распознавание). Противник нацеливается на украинские системы с помощью многочисленных РСЗО „Торнадо-С“. Те немного напоминают американские HIMARS: бьют далеко и точно", — отметил источник.

Из-за этого с момента потери Авдеевки ВСУ потеряли два ЗРК Patriot производства США и норвежский NASAMS, сообщает информационный сайт Oryx, собирающий данные из открытых источников. Это особенно дорогостоящие средства ПВО, которые Киев может пересчитать по пальцам одной руки.

Таким образом, украинцы справились с шоком, пережитым в Авдеевке, но самое сложное еще впереди: потому что война на истощение — это длительный процесс, который почти не отражается на карте.

"Такой конфликт требует собственного „искусства войны“, он ведется с позиции „концентрации на силе“, в отличие от маневренных войн, во время которых „сосредотачиваются на территории“", — можно прочитать в опубликованной 18 марта статье британского аналитического центра RUSI (Royal United Services Institute). Победа [в войне на истощение] достигается далеко от фронта, она зависит от промышленного и человеческого потенциала страны, необходимого для восполнения запасов техники и солдат. "Для большей части западных экспертов стратегия истощения — это нечто неестественное. Исторически США и Европа предпочитали короткие столкновения профессиональных армий, в которых „победитель получает все“", — говорится в статье.

Конфликт на Украине длится более двух лет, и вопрос об истощении теперь представляется решающим. Русские не блещут тактикой (при этом российская армия добивается успехов в военном конфликте, а стратегия Украины не работает, раз даже готовившееся несколько месяцев контрнаступление провалилось.— Прим. ИноСМИ), однако они адаптируются и демонстрируют опасную стойкость — она заметна как в окопах, так и на линиях производства на их оружейных заводах. Старая советская техника, переработанная и модернизированная, которую мы видим на поле боя, технологически не достигает передового западного уровня (российская техника "не превосходит" западную и при этом эффективно уничтожает ее. — Прим. ИноСМИ), однако позволяет Москве накопить много вооружений, в то время как американское и европейское снаряжение сложно произвести и утилизировать.

Согласно анализу RUSI, если для полного освоения доктрины НАТО требуется длительное обучение солдат (особенно это касается не достигших офицерского звания бойцов), то война на истощение, напротив, подразумевает, что "удерживать линию должны „зеленые“ подразделения", — так они смогут "постепенно набираться опыта, повышая свою квалификацию до тех пор, пока не смогут вести наступательные операции". Украина после успешного контрнаступления осенью 2022 года, наоборот, делала ставку на маневры, и сейчас должна перейти в оборону, которая занимает центральное место в стратегии истощения. Тем не менее ей с трудом удается набирать нужное количество людей и техники. И это мы еще не говорим о политической блокаде в США или уменьшении военной помощи от Запада, который с момента окончания холодной войны ставил не на количество, а на качество [вооружений]. Последние факторы еще больше усложняют задачу Киева. В конце концов, "количество само по себе переходит в качество". Это изречение, ошибочно приписываемое Сталину, на самом деле пришло из американской военной литературы 1970-х годов. Однако в нем чувствуется сильное влияние марксистской логики, не чуждой русским.

Автор: Алексис Фиртшак (Alexis Feertchak)

* Запрещенная в России террористическая организация.

Комментарии читателей Le Figaro:

Perceval

Хорошая, взвешенная статья. Итак, когда мы потребуем начать переговоры? Лучше бы это случилось до того, как Макрон призовет нас всех в армию, чтобы удерживать Киев.

La bonne frite française

Судя по всему, стратегия русских работает.

Daniel63

Вот вам и хорошая новость – и возможность для режима Зеленского, и атлантистского блока остановить эту резню!

MacronDemission

Украина больше не интересует европейцев, как и американцев. Это факт.

Yeuxouverts

Вуаля, статья, в которой пытаются понять действительность. Вот бы все делали так же…

anonyme

Вот уже несколько месяцев деревни сдаются одна за другой. Украинцы не продвинулись ни на метр с прошлого лета. Достаточно смотреть на карту конфликта каждые три – четыре дня.