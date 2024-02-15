Европа не сможет заменить США. Очень скоро Украина это почувствует (Polityka, Польша)

Polityka: Украина уже ощутила дефицит снарядов из-за прекращения поставок из США

Европа не сможет компенсировать Украине потерю американской помощи, пишет Polityka. Особенно серьезной проблемой станет отсутствие ракет для Patriot, HIMARS и F-16. Это увеличит преимущество российской армии. Последствия будут ощутимы очень скоро.

Марек Щверчиньский

На вопрос, какое американское оружие является незаменимым для Украины, самым коротким, самым честным и самым близким к истине будет ответ "любое". Воюющая с грозным врагом Украина нуждается в любом оружии в любом количестве. Оно было нужно ей еще вчера, нужно сегодня и точно потребуется завтра. А также в последующие месяцы, если не годы, пока будет продолжаться это все еще неравное противостояние.

Диспропорция потенциалов в начале конфликта была огромна, но благодаря западным поставкам и способностям украинского командования адаптироваться к ситуации она была в какой-то степени компенсирована. В мире никогда не существовало паритета по запасам вооружения или боеприпасов, не получила в этой области превосходства над Россией и Украина. (…)

На Украине испытывается западное вооружение

Украинское поле боя показало, что не все натовские решения работают на практике — и это один из важнейших уроков, которые Запад извлекает из этого конфликта. Но, без сомнения, без западной техники, боеприпасов и снаряжения украинская армия не сумела бы так долго противостоять России и не смогла бы одерживать столь значимые локальные победы и вообще воспользоваться поддержкой союзников. И здесь помощь США была самой большой и во многих отношениях самой существенной, поэтому ее фактическая блокада будет иметь самые серьезные последствия.

Этот конфликт также показал, что фетишизация вооружений приводит к ошибочным оценкам и прогнозам. Слишком часто нам рассказывали о грядущем game сhanger — системах и боеприпасах, якобы меняющих правила игры, которые на самом деле привели лишь к временным изменениям, не выходящим за пределы определенного этапа военных действий или значимым только в определенном контексте, но не оказывающим особого влияния на конфликт в целом. Потому что военный конфликт – это очень сложная, непредсказуемая и подверженная постоянно меняющейся динамике система. Вооружение и боеприпасы являются частью этой системы, как правило, очень значительной, а иногда и решающей, но никогда не изолированной от целого. Важны как количество, так и качество поставок, огромное значение имеют также их время, доступность и надежность, а еще — политический эффект деклараций о поставке определенных ресурсов и особенно практическое применение полученной техники на поле боя. Противник лучше всего чувствует силу таких деклараций, когда, после их успешной реализации, оказывается объектом, на которые это оружие воздействует. Американская поддержка Украины оружием была во всех этих смыслах непревзойденной, а ее возможное прекращение будет чрезвычайно болезненным.

"Джавелины" и "стингеры" – переносные противотанковые и зенитные ракетные пусковые установки – поставляемые сначала в умеренных количествах, а потом уже тысячами, помогали сдерживать легковооруженные российские войска, продвигающиеся по территории Украины, как у себя дома. Современное противотанковое оружие также продемонстрировало свою эффективность в поражении танков в городских боях, где на машины противника можно было устраивать засады. Количество имеет значение: если до сегодняшнего дня Украина получила 2 тысячи американских "Стингеров" (а это были одни из нескольких типов переносных зенитно-ракетных комплексов) и более 10 тысяч "Джавелинов" (такого рода американского и прочего оружия было во много раз больше), то можно сказать, что на каждый российский вертолет, самолет, танк или бронетранспортер, который прилетел или въехал на Украину, статистически приходилось более одного средства, способного его уничтожить. На первых этапах конфликта именно они, вероятно, больше всего способствовали отражению наступления российских авиационных, танковых и легких мотострелковых войск. Однако со временем на смену легкому портативному оружию из США стали приходить более тяжелые, дальнобойные системы с большими возможностями и, следовательно, более опасные для противника не только в тактическом, но и в оперативном плане. Это было результатом эволюции политического подхода, в результате чего на Украину начались поставки "серьезного" оружия, которое в НАТО считается ключевым. И здесь ситуацию коренным образом изменили поставки оружия из США, которое по-прежнему обеспечивают Украине точечное доминирование.

Смертельный HIMARS, королевский Patriot

Речь идет о мобильных колесных артиллерийских ракетных комплексах "земля-земля" HIMARS и их гусеничных аналогах M270 MLRS. Оба эти комплекса могут стрелять боеприпасами большого калибра — как ракетами GMLRS (на 85 км), так и ATACMS, кассетные версии которых, переданные Украине, имеют дальность 160 км, а в версии с унитарной боеголовкой даже 300 км. Если искать в западных арсеналах что-то особенное для вооружения сухопутных войск, то это, безусловно, HIMARS. Маневренный, компактный, малозаметный, быстро передвигающийся по асфальтированной дороге – и при этом убийственно точный и смертельно эффективный. Что еще более важно — он по-детски прост в эксплуатации. Поэтому украинцы начали использовать его сразу же после поставки первых экземпляров. (…) Но со временем русские научились лучше укрываться, быстрее передвигаться, размещать дальше свои ценные ресурсы, а главное – создавать все больше помех. Началась охота на HIMARS, которых, по заявлениям Москвы, они ликвидировали больше, чем американцы поставили Украине (а по словам Киева – ни одного). Как бы там ни было, HIMARS и M270 все еще в количестве примерно 36 штук находятся на вооружении ВСУ и представляют собой главную ударную силу украинской армии. Но самое главное — боеприпасы к ним. Они производятся исключительно в США и поставляются благодаря принятой Конгрессом программе финансирования и бесперебойной работе транспортного коридора из Штатов через Атлантику и Польшу на Украину. Но с января на этом маршруте уже в Вашингтоне загорелся красный сигнал "стоп".

Возможно, еще более важным оружием, чем HIMARS, является зенитно-ракетный комплекс Patriot, поскольку он используется не только для атак на вражеские самолеты, но и защищает мирное население в городах и ключевые промышленные объекты. Среди всех западных систем вооружения высокотехнологичные комплексы ПВО на сегодняшний день демонстрируют максимальную эффективность, и Patriot является в этой области самым главным. (…)

Из примерно 12 поставленных ЗРК Patriot (точное количество неизвестно) больше всего комплексов защищает Киев. В прессе можно прочитать, сколько приблизительно противоракет отражают регулярные массированные авиаудары ВС РФ. Данные о расходе ракет держатся в секрете, но если украинские пусковые установки работают так, как это предусмотрено стандартами НАТО, то каждой баллистической ракете должны противодействовать две противоракеты. Крупных российских бомбардировок было довольно много, поэтому расход таких ракет должен исчисляться сотнями. Конечно, "патриоты" не стреляют во все, это было бы иррационально, поскольку одна ракета стоит миллионы долларов — для менее значимых целей у Украины есть системы ближнего радиуса действия. Иногда они примитивные, с пулеметами, но их для иранских беспилотников вполне достаточно. А вот баллистическую ракету "Искандер", гиперзвуковой "Кинжал" или модернизированную ракету комплекса С–300/С–400, используемых в качестве ракет "земля–земля", из автомата или пушки не сбить. Ракеты для Patriot производятся исключительно в США и Японии, производство в Германии только-только разворачивается. Вероятно, поэтому для пополнения своих запасов Вашингтон заказал их в Японии. Поставщики ракет, концерны Lockheed Martin и Raytheon, тоже не успевают удовлетворять стремительно растущий спрос. Обе эти американские компании ревностно хранят свои секреты. Сегодня речь идет о 600 ракетах в год, скоро производство нарастят до тысячи. Однако чудес не бывает, промышленность не сможет в одночасье производить столько, сколько на самом деле требуется заказчику. А если не будет государственного финансирования, то она не будет производить их вообще.

Что с вооружением для F-16?

То же самое относится и к ракетам "двойного назначения", используемым как наземными системами ПВО, так и авиацией. Такой ракетой, необходимой всем сразу, является сегодня ракета средней дальности для истребителей НАТО AIM-120 AMRAAM, а также ракетный комплекс NASAMS, предназначенный для борьбы с самолетами и крылатыми ракетами. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день AIM-120 является "горячим товаром" из-за своей универсальности и несмотря на 30 лет присутствия на рынке вооружений, она по-прежнему производится исключительно в США, хотя и с технологическим участием нескольких союзников. Это усложняет наращивание масштабов ее производства в ответ на актуальные вызовы — в настоящее время ситуацию спасают только запасы этого оружия.

Дополнительным проблемой станет передача ВВС Украины самолетов F-16, главным преимуществом которых в борьбе с российскими СУ должны стать именно ракеты AMRAAM дальностью более 100 км. Однако без значительного задействования американских запасов этих ракет может не хватить даже на месяц интенсивных боев. Страны НАТО и так уже опустошили свои склады для обеспечения наземных комплексов NASAMS, а скоро перед ними возникнет задача снабжения одного из крупнейших в мире воздушных флотов F-16 – украинского. Декларируется коллективная передача Киеву более 70 самолетов. В зависимости от роли в операции, интенсивности боевых действий и количества машин, доступных единовременно, украинские F-16 потребуют вооружения в количестве, невиданном ни в одной военной кампании со времен Первой войны и конфликта в Персидском заливе 1991 года. При этом даже если европейские союзники справятся с заданием и оснастят Украину за счет своих запасов, то воссоздание их собственного потенциала станет чрезвычайно затратным и при этом будет зависеть от политического решения Вашингтона. Победа на грядущих президентских выборах Дональда Трампа, учитывая его отношение к НАТО и к конфронтации с Китаем, может нарушить многие из этих расчетов в ущерб Киеву.

Но тот факт, что и сейчас, когда в Белом доме хозяйничает не Трамп, а Байден, Украина уже испытывает проблемы с поставками из США, заставляет задаться вопросом о том, как эта ситуация сказывается на оборонном потенциале Украины. Достаточно вспомнить, что именно США в последние два года были для Украины крупнейшим поставщиком вооружений — как по количеству, так и по качеству поставляемого оружия. Официально заявленные цифры производят впечатляют, особенно когда речь идет о военной технике: 3,3 тысячи единиц бронетехники, в том числе более 300 боевых машин различного типа, почти 200 орудий калибра 155 мм и 70 калибра 105 мм, 31 танк Abrams (и 45 советских танков типа Т–72), 20 вертолетов, огромное количество беспилотных летательных аппаратов, ракет, противотанковых снарядов. Особое впечатление производят 400 миллионов единиц малокалиберных боеприпасов (для стрелкового оружия), 1,8 миллионов единиц 25-мм боеприпасов (для орудий на боевых машинах), 2 миллиона единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов, 200 тысяч снарядов 152 мм (для постсоветской артиллерии), 800 тысяч снарядов 105 мм и 400 тысяч мин для минометов.

Это, конечно, не все, что Украина получила от западного мира и его союзников, но в количественном отношении это, безусловно, очень большая помощь. Правда, этот поток постепенно иссякал. Одновременно таяла имеющиеся на Западе запасы вооружений, сокращалось финансирование и отставали от спроса производственные мощности. А теперь эта помощь и вовсе де-факто приостановлена. В течение нескольких месяцев этот процесс наблюдали украинские политики, генералы в штабе и командиры фронтов, которым приходилось принимать драматические решения, иногда стоившие жизни их солдатам или потери территории под российским натиском. Сегодня диспропорция артиллерийских средств ведения боя подавляющая – говорят о шестикратном, а то и десятикратном превосходстве России в количестве боеприпасов, выстреливаемых в день, неделю, месяц. Дефицит и, в конечном итоге, прекращение поставок из США увеличат преимущество российской армии. Последствия будут ощутимы не сразу, потому что артиллерия — это только один из способов ведения боя, хотя именно она наиболее эффективно наносит урон противнику. Поэтому за отсутствие поставок заплатят своей кровью и жизнью украинские солдаты. Возможно, из вашингтонского Капитолия этого не видно, но из Варшавы эта ужасающая картина видна очень хорошо, а в Киева или Днепропетровске опасность ощущается кожей.