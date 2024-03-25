Макрон считает, что слова Пескова о войне создают неопределенность по поводу целей РФ

Президент Франции отметил, что сам лично не слышал конкретно это заявление, но считает, что оно якобы подтверждает правильность его более ранних призывов и решений

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что заявления российской стороны о "состоянии войны" создают неопределенность по поводу целей Москвы в конфликте на Украине. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, он заявил, что западные страны готовы будут оказать Киеву всю необходимую поддержку против РФ.

"Использованный сегодня термин "война" <...> свидетельствует об изменении диалектики после выборов и идет в направлении, во-первых, того, что является реальностью на земле", - сказал Макрон, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать недавние заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Французский лидер заявил, что сам лично не слышал конкретно это заявление, но считает, что оно якобы подтверждает правильность его более ранних призывов и решений.

"Используя этот термин, они также создают неопределенность в отношении военных целей России. Но я думаю, что все разделяют эту точку зрения. Я слышал, как несколько дней назад президент [США Джо] Байден сказал примерно то же самое. Кто думает, что они остановятся на этом? Вот почему я продолжаю призывать всех и каждого из нас хорошенько подумать. Если мы так думаем, если мы видим, что они это делают, то нет особого смысла ждать, чтобы отреагировать соразмерно", - сказал он.

Отвечая на вопрос об общих усилиях стран ЕС в отношении поддержки Украины, он заявил, что еще в феврале выступал с заявлениями о тяжелом положении, в котором оказался Киев, и это, по его словам, побудило других союзников оказывать более активную поддержку. Это в частности выразилось в создании "коалиции по обеспечению ударов в глубину" российских позиций, а также коалиции по закупке снарядов для ВСУ в странах за пределами ЕС.

"Мы уже не говорим, что мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, мы официально говорим, что будем поддерживать ее настолько интенсивно, насколько это потребуется, что означает, что мы готовы ответить на любые действия, которые предпримет Россия", - подчеркнул он.

Песков об СВО и "состоянии войны"

Ранее Песков в интервью aif.ru заявил: "Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной".

В ответ на просьбу уточнить, меняют ли его слова о превращении СВО в войну статус этого конфликта, представитель Кремля сказал: "По сути, после того как коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре". Он также призвал не сравнивать использование им слова "война" с тем, что подразумевают под ним участники акций против СВО.