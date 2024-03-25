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Военное обозрение

Глава Минобороны Франции объявил о соглашении с Германией по открытию на Украине завода компании KNDS

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Источник изображения: topwar.ru

Франко-немецкий холдинг KNDS намерен зайти на Украину, Берлин и Париж достигли соглашения об открытии на украинской территории военного завода. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус провели переговоры, итогом которых стало разрешение компании KNDS построить на территории Украины военный завод. Как заявляется, новое предприятие станет филиалом развернутого в Европе производства. На нем планируется выпускать запчасти к военной технике и обучать местный персонал.

Мы объявляем (...) что франко-немецкая компания начнет действовать на Украине, создав здесь филиал

- заявил глава французского военного ведомства.

Пока никаких подробностей о новом локальном производстве нет, есть только решение о строительстве и заявление об этом. Украинские медиа тоже скупо подают информацию, поскольку таких заявлений в последнее время прозвучало уже довольно много, а строительство до сих пор не началось. По мнению экспертов, развертывание нового производства состоится только в случае остановки боевых действий, иначе существует угроза ракетных ударов России. Впрочем, достоверно это не известно.

Холдинговая компания KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) - совместное предприятие немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter Systems, созданное для разработки "совместной" бронетехники, в частности, "танка будущего".

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
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