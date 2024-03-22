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ТАСС

В Пентагоне заявили, что победа России на Украине станет стратегической победой Китая

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Вид на Пентагон
Вид на Пентагон.
Источник изображения: AP Photo/ Charles Dharapak

Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино сообщил, что укрепление связей Москвы и Пекина усложняет для Вашингтона осуществление сдерживания в регионе

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Стратегическая победа России на Украине станет и стратегической победой Китая. Такое мнение выразил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

"С нашей точки зрения, стратегическая победа России на Украине будет стратегической победой лидера Китая Си Цзиньпина", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США.

Адмирал призвал американских законодателей как можно скорее одобрить выделение пакета дополнительных бюджетных ассигнований на оказание помощи зарубежным союзникам, который, помимо денег для Украины, также включает финансирование американского противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "Стратегическая победа президента [РФ Владимира] Путина станет стратегическим поражением Соединенных Штатов и стратегической победой Китая", - подчеркнул он.

По мнению Акуилино, укрепление связей Москвы и Пекина усложняет для Вашингтона осуществление сдерживания в регионе. "Это, безусловно, усложняет вопрос сдерживания и повышает вероятность конфликта", - полагает он. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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