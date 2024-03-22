Войти
Lenta.ru

В зоне СВО заметили новый тип российских беспилотников. Что известно о «матке» дронов «Пчелка»?

302
0
0
Кадр: Telegram-канал «Русский инженер»
Кадр: Telegram-канал «Русский инженер».

В зоне СВО у Артемовска заметили российскую «матку» дронов «Пчелка»

В зоне специальной военной операции (СВО) вблизи Артемовска (украинское название города — Бахмут) был замечен новый тип российских беспилотников — «матка» дронов «Пчелка».

По данным Telegram-канала «Русский инженер», гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»). Также «материнское» изделие способно выступать ретранслятором для «дочерних» беспилотников, что повышает дальность действия последних.


БПЛА "«Пчелка»".
Источник: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Использование «матки» дронов значительно увеличивает дальность действия дронов-камикадзе. Кроме того, появляется возможность бить по тылам украинских войск. В свою очередь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) для тех же целей иногда прибегают к коптеру «Баба Яга», снаряжая его вместо боезарядов дронами-камикадзе.

В России допустили появление войск БПЛА

Командир отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Спасатель заявил, что беспилотная авиация в скором времени может стать отдельным родом войск. «Это намного дешевле, чем использовать снаряды, ракеты и тому подобное. А эффект — наравне, а может быть, даже и больше», — подчеркнул он.

По словам Спасателя, в ближайшее время могут появиться целые военные части, где будут служить только операторы БПЛА. Сообщалось, что курсанты из числа военнослужащих в подготовительном центре приобретают и отрабатывают навыки пилотирования FPV-дронами на симуляторе. За время обучения, которое составляет 120 часов, оператор развивает необходимую для управления аппаратом моторику пальцев и приобретает навыки пилотирования.


Управление БПЛА.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

В свою очередь, генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что в Российской армии ожидается расширение перечня военно-учетных специальностей (ВУС). Среди прочих, в войсках может появиться такая военная профессия как «Оператор FPV-дронов». Кузякин отметил, что сейчас существует всего одна, общая ВУС «оператор БПЛА», но она была введена давно и не учитывает современные реалии.

В ВСУ заявили о превосходстве России по числу беспилотников

Как писало, издание Newsweek со ссылкой на украинского командира, Российская армия превосходит украинскую по количеству FPV-беспилотников в зоне СВО. По его словам, украинская армия может запускать один дрон в ключевых точках, в то время как Россия запускает до семи БПЛА против позиций ВСУ. Командир добавил, что российские беспилотники могут обнаруживать любые цели в воздушном пространстве Украины. «Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель», — пояснил военный.

Между тем в госкорпорации «Ростех» в ноябре 2023 года сообщали о планах оснастить российскую легкую бронетехнику FPV-дронами. Отмечалось, что испытания проведены с образцами радиоэлектронной защиты от подобных беспилотников. Прорабатывается вопрос их интеграции в состав оборудования техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Похожие новости
31.08.2009
Управляющий директор НПО "Сатурн" - заместитель генерального директора УК "ОДК " Илья Федоров: "Двигатель пятого поколения интегрирует в себе все лучшее, что есть сегодня в российском двигателестроении"
27.08.2009
Реализованные возможности
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
24.02.2009
Aero India 2009
19.02.2009
А.Федоров ответил на вопросы российских журналистов
13.08.2008
Кто на новенького?
28.07.2008
Многозначительная улыбка главкома российских ВВС. Американцы его по-своему порадовали Александра Зелина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 06:07
  • 25
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 22.03 02:49
  • 1
На что повлияло массовое использование БПЛА (на поле боя).
  • 22.03 02:12
  • 212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.03 01:18
  • 3
«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams
  • 21.03 21:08
  • 6
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 21.03 19:15
  • 455
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.03 18:52
  • 9
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 21.03 16:56
  • 61
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 21.03 16:32
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2
  • 21.03 16:31
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 1
  • 21.03 13:23
  • 2679
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны