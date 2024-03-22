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Военное обозрение

Армия США может стать основным участником программы инновационных технологий Replicator по развёртыванию тысяч дронов

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Источник изображения: topwar.ru

По словам главного представителя службы армии США по закупкам, Пентагон может стать крупнейшим игроком в первом раунде программы инновационных технологий и кибербезопасности Replicator. В рамках первоначального этапа программы предполагается в течение ближайших двух лет развернуть тысячи дронов и других автономных роботизированных систем.

Программа Replicator предполагает использование концепции мозаичной войны, которая отдает предпочтение простым и недорогим вариантам, предназначенным для подавления и уничтожения сил противника. Программа, в частности, направлена ​​на развитие американских технологических систем, особенно тех, которые относятся к областям искусственного интеллекта (ИИ), таким как робототехника, сенсорное управление, интеллектуальное производство и машинное обучение.

Пентагон не раскрывает, какие системы он выбрал для Replicator, однако, по данным DefenseScoop, служба обеспечения американской армии предложила включить в программу барражирующие боеприпасы Switchblade 600 от компании AeroVironment.

Правительство США выделило на реализацию программы Replicator в 2024 и 2025 финансовых годах один миллиард долларов. Пентагон предполагает использовать программу для расширения возможностей вооруженных сил.

В последнем докладе Института Рейгана высоко оценивается стремление военного ведомства участвовать в программе Replicator и рекомендуется увеличить финансирование этих инициатив, несмотря на опасения по поводу способности Пентагона трансформировать американские инновационные технологии в возможности национальной безопасности.

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США
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AI
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