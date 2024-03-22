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ТАСС

Эксперты: Лондон предлагает НАТО создать буферную зону у Киева и белорусской границы

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Укрепленная линия на границе с Украиной
Укрепленная линия на границе с Украиной.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Это позволит освободить ВСУ для участия в боевых действиях, считают специалисты

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Великобритания предлагает НАТО ввести на Украину войска и создать буферную зону вокруг Киева и границы с Белоруссией, чтобы освободить Вооруженные силы Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. К таким выводам пришли эксперты Академии военных наук в статье, опубликованной журналом "Национальная оборона".

Член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго отмечают реализацию планов так называемого военного Шенгена, на которую направлена инициатива Германии, Нидерландов и Польши, подписавших 30 января декларацию о создании коридора для перемещения войск и их сосредоточения вдоль границ России.

"Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий", - полагают авторы, рассуждая над реальностью переброски сил НАТО на Украину.

При этом эксперты считают маловероятным поддержку большинством стран альянса подобных идей Великобритании, выдвигаемых на фоне не вызывающего у Запада оптимизма хода специальной военной операции и фрагментации внутри самих НАТО и Евросоюза.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.

Во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. Министерство Вооруженных сил Франции после этого выступило с утверждением, что озвученные директором СВР сведения не соответствуют действительности. 

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