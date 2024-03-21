"Там ждут русских". Польский генерал назвал главную болевую точку НАТО (RMF FM, Польша)

Генерал Скшипчак назвал эстонскую Нарву самым слабым место в обороне НАТО

Если российские танки будут стоять на мосту через Нарву, то жители откроют им ворота в город, заявил в беседе с RMF FM генерал Вальдемар Скшипчак. Он назвал эстонско-российскую границу самым слабым местом обороны НАТО. Военный рассказал и о других болевых точках альянса.

"Причиной “побега” американского беспилотника MQ9 Reaper в Мирославце, стало, вероятно, нарушение сигнала GPS", — сказал в утренней беседе на радиостанции RMF24 генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak). Бывший командующий Сухопутными войсками РП указывал на русский след. "Нам известно, что в районе Западнопоморского воеводства и Южной Балтики россияне проводят операцию по подавлению всех возможных сигналов", — пояснил он. В беседе был также затронут вопрос о средствах, которые ЕС тратит на вооружение. "Политики недооценивают угрозу", — сказал генерал Скшипчак, отмечая при этом, что на данный момент Россия не будет затевать никакую военную авантюру, поскольку у нее нарастают внутренние проблемы. Военный также похвалил румынских политиков. "Они опережают нас по решениям", — заявил он, ссылаясь на объявление о создании в этой стране крупнейшей на европейском континенте базы НАТО и строительстве вместе с Германией порохового завода.

Генерал Скшипчак о "побеге" американского беспилотника в Мирославце

По словам генерала Вальдемара Скшипчака, "побег" беспилотника MQ9 Reaper, принадлежащего американцам, дислоцированным в Мирославце в Западно-Поморском воеводстве, является результатом нарушения сигнала.

"Нам известно, что в районе Западнопоморского воеводства и Южной Балтики россияне проводят операцию по подавлению любых сигналов", — пояснил гость студии RMF.

"У этого дрона есть альтернативные системы. Если сигнал теряется, он может перейти на автономное управление и самостоятельно приземлиться в ранее заданном пилотами месте", — рассказал генерал.

Военный подчеркнул, что о помехах сигнала в районе Балтики докладывают и пилоты гражданских самолетов. "Эту угрозу нужно идентифицировать и активно ей противодействовать. Это касается не только одного конкретного американского беспилотника, но и всей коммерческой коммуникации", — предупредил он.

Ведущий Томаш Верыньский также спросил генерала Скшипчака о том, что бы произошло, если бы американский беспилотник потерпел крушение.

"У него не было оружия, поэтому непосредственной угрозы взрыва не было. Если бы он упал на территории, где находятся люди, он бы наверняка нанес ущерб, учитывая его размеры и объем топлива в баках", — ответил он.

Генерал Скшипчак объяснил, что MQ9 Reaper — это охотник-убийца, который может нести различное вооружение. "Он обладает такими же качествами, как истребитель", — пояснил он.

Генерал Скшипчак о 2 миллионах евро от ЕС для польских оружейных заводов: это подачка

Европейская комиссия объявила, что выделит 500 миллионов евро оружейным компаниям на расширение производственных мощностей предприятий, выпускающих артиллерийские боеприпасы. Польша из этой суммы получит всего 2 миллиона евро. "Это наше упущение, что мы не претендовали на большую сумму. Это результат бездействия некомпетентных людей", — уверен Скшипчак.

2 миллиона евро военный назвал подачкой, объяснив, что мы имеем право ожидать от ЕС большей щедрости, поскольку Польша является прифронтовой страной.

"Европейский союз, конечно, должен подпитывать немцев и французов, но основное внимание должно быть сосредоточено на тех государствах, которые являются прифронтовыми. Мы будем первыми участниками тех событий, которые могут возникнуть из-за угрозы со стороны России", — сказал он.

Генерал отметил, что это задача политиков — выбивать серьезные деньги на вооружение Польши. 500 миллионов евро для оружейных компаний в странах ЕС он назвал небольшими деньгами.

"Европейский союз должен наращивать свои усилия по подготовке государств к отражению угрозы. Политики пока недооценивают опасность", — убеждал Скшипчак.

Генерал Скшипчак об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину: "Не время и не место"

"Направлять войска НАТО на Украину нет причин. Мы не являемся стороной военного конфликта", — прокомментировал генерал Вальдемар Скшипчак идею президента Франции об отправке войск Альянса на Украину.

И добавил: "Сейчас не время и не место".

По его мнению, нужно активнее поддерживать Украину. Это, по его словам, вызов для Европы и Франции.

"Думаю, мы понимаем, что в случае появления там боевых подразделений произошла бы эскалация конфликта и началась третья мировая война. Этого, наверное, никто не желает, я лично этого не хочу", — заявил военный.

Генерал Скшипчак о базе НАТО в Румынии: "Румынские политики способны принимать нужные решения

Крупнейшая база НАТО в Европе будет создана в Румынии. Она рассчитана на 10 тысяч солдат и их семьи. Генерал Скшипчак в беседе с ведущим радиостанции RMF похвалил румынских политиков за их решительность и смелость.

"Они намного эффективнее, они способны принимать нужные решения. Румыны поняли, что им дается шанс. Они также планируют построить с немцами пороховой завод", — сказал он.

Вальдемар Скшипчак также выразил сожаление по поводу того, что такого завода нет в Польше. "Польша не обладает автономией в области производства боеприпасов, мы обречены на закупку компонентов, на польских заводах мы просто собираем снаряды и при этом говорим, что это польские боеприпасы", — пояснил он.

Генерал Скшипчак о том, является ли Россия угрозой НАТО: "Брюссель должен сохранить больший потенциал войск в Прибалтике"

По словам нашего собеседника, русские сейчас не будут ввязываться в военную авантюру ни с одной страной. "С НАТО им не справиться. У России имеются внутренние проблемы, и они нарастают", — объяснил генерал Скшипчак.

Он напомнил, что, планируя СВО, Россия просчиталась. "Мощная Россия не может победить гораздо более слабую в военном и экономическом плане Украину", — отметил он.

Что, если российские танки будут стоять на мосту через Нарву, в Эстонии?

Генерал Вальдемар Скшипчак считает Нарву слабым местом, так как в этом эстонском городе 90 процентов жителей русские. "Там ждут русских. Они откроют ворота российским танкам", — сказал генерал.

Военный подчеркнул, что в случае возникновения такой ситуации решение будет приниматься не в Варшаве, а в Брюсселе. При этом генерал считает, что в Прибалтике должны быть развернуты более крупные силы НАТО.

Генерал Скшипчак о докладе польской Контрольной палаты относительно убежищ: "Сами по себе убежища проблемы не решат"

Результатом 30-летнего нерадения назвал гость Томаша Верыньского доклад Контрольной палаты о состоянии убежищ в Польше. По данным Палаты, рассчитывать в случае опасности на убежище может менее 4% население нашей страны.

Однако генерал Скшипчак считает, что проблема гораздо шире.

"Государство должно разработать комплекс мер, которые охватывали бы всю нацию и самые разные аспекты жизни населения, начиная от его подготовки к защите страны и заканчивая информационными кампаниями и созданием системы гражданской обороны. Этого нет", — заявил он. Генерал добавил, что 38 миллионов человек должны быть подготовлены и обучены. "Эта подготовка должна вестись постоянно", —- сказал он.

"Сами по себе убежища проблемы не решат", — подчеркнул генерал Вальдемар Скшипчак.

Авторы: Томаш Верыньский (Tomasz Weryński), Иоанна Потоцкая (Joanna Potocka)