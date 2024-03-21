В Польше заявили, что Франция вправе сама послать войска на Украину, если захочет

Глава МИД Радослав Сикорский считает, что Россию следует сдерживать за счет военной силы

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что решение о возможной отправке сухопутных войск на Украину является прерогативой каждого отдельного государства и что Франция вправе это сделать по собственной инициативе.

"Франция имеет право сделать это по собственной инициативе, если примет такое решение", - сказал министр в интервью германскому агентству DPA. "Я могу понять стратегическую или в этом случае тактическую логику президента [Франции Эмманюэля] Макрона <...>", - отметил он.

Как указывает DPA, Сикорский отверг идею "заморозки" конфликта на Украине, с которой ранее выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. По мнению польского министра, Россию следует сдерживать за счет военной силы. "В [российском] эксклаве Калининград (Калининградская область - прим. ТАСС) находятся ракеты "Искандер" с ядерными боеголовками, дальность действия которых достигает Берлина", - сказал Сикорский.

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже он дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это". После конференции представители большинства стран-участниц сообщили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.