Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»

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Атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического сектора России вынуждают пересмотреть планы защиты таких предприятий, значительно усилив противовоздушную оборону. На данный момент Минэнерго рассматривает различные варианты прикрытия объектов ТЭК. Об этом заявил директор департамента развития газовой отрасли министерства Артем Верхов на круглом столе в Совете Федерации.

Вопрос безопасности нефтеперерабатывающих заводов, по которым старается бить Киев, стоит остро. На данный момент рассматриваются несколько вариантов защиты НПЗ, в том числе прикрытие зенитными ракетнно-пушечными комплексами "Панцирь", доказавшими свою эффективность в борьбе с беспилотниками в ходе СВО. В этом вопросе Минэнерго сотрудничает с Росгвардией, которая будет помогать в борьбе с дронами.

Это вопрос безопасности и он, конечно, обсуждается, есть законодательная инициатива наших коллег (...) Работа по безопасности ведется, в том числе по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа "Панциря"

- заявил представитель Минэнерго.

Обсуждая тему ударов по НПЗ Верхов отметил, что даже в случае успешной атаки украинских дронов, оборудование позволяет минимизировать потери. Кроме того, всегда возможно перенаправить потоки топлива, поэтому на проведении СВО это никак не отразится.