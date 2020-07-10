Незалежный реципиент

Украинские ВМС получат от Америки боевые катера

Украина, получившая в начале июня статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner), невзирая на проблемы США и их европейских союзников по альянсу, связанные с пандемией и массовыми протестами населения, вплотную занялась своим оборонным потенциалом. Так сказать, Положение, так сказать обязывает. Тем более, что Киев позволил себе законодательно не ограничиваться разработками собственного вооружения, а приобретать оружие и иностранного производства. Одобренная Госдепартаментом США поставка 16 патрульных катеров Mark VI, ставшая заманчивой перспективой для укрепления Военно-морских сил Украины, обойдется в 600 млн долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

Палата представителей Конгресса США предложила выделить Киеву на 2021 финансовый год 275 млн долларов, что на 25 млн больше, чем запрашивалось американскими военными. Ранее Пентагон утвердил пакет помощи на сумму 250 млн долларов, продолжив поставки противотанковых Javelin и другого оборудования. Украина теперь именуется в западных публикациях не иначе, как крупнейший «реципиент» НАТО, то есть получатель. И, похоже, обещанный военным ведомством Украины «москитный» флот, в который войдут небольшие суда, таким образом может и будет создан. Согласно опубликованной стратегии развития ВМС Украины, решить флотские проблемы планируется к 2035 году, на первом этапе будет формироваться прибрежный флот, на втором – москитный, на третьем – сбалансированный. Москитный флот, применяя тактику «волчьей стаи», по мнению командования украинского ВМС, сможет блокировать большие катера противника группами своих более легких.

ВМС Украины уже имеют более дюжины боевых судов. Два американских патрульных катера типа Island, осенью 2019 года прибывшие в Одессу, получили названия «Славянск» и «Старобельск». США пообещали еще 3 катера того же класса. Украинские ВМС располагают артиллерийскими катерами проекта «Гюрза-М», ракетными, противодиверсионными, десантно-штурмовыми и другими видами малых кораблей. Кажется, что уже сделан неплохой задел, если не обращать внимания на то, что США предоставляют списанную или уже отслужившую положенный срок у берегов Америки технику.

Кроме того, по согласованию Москвы и Киева перед прошлогодним саммитом в Париже «нормандской четверки» с участием России, Украины, Франции, Германии по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе были возвращены украинской стороне катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Эти суда стали участниками организованной предыдущим киевским руководством в ноябре 2018 года провокации в районе Керченского пролива и являлись вещественными доказательствами столкновения. Украинский буксир и два сопровождающих катера без предупреждения вторглись в российские территориальные воды, пытаясь пройти через пролив. В те дни наряду с боевыми действиями в Восточной Украине на территориях, самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Незалежная могла спровоцировать разжигание еще одной «горячей точки». Напряженность вдоль берегов Крымского полуострова была снижена усилиями обеих сторон.

А 4 июля текущего года в Берлине на встрече политсоветников стран «нормандской четверки» «удалось, наконец, приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер прекращения перестрелок» в Донбассе, сообщает администрация Президента РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черное море имеет стратегическое значение, а вступление Украины в новый статус партнерства даст выгоду и расширит доступ к программам оперативной совместимости и учениям, а также будет способствовать более широкому обмену информацией, говорится в пресс-релизе НАТО.

США продолжают наращивать военное присутствие в черноморском регионе, проводя регулярное патрулирование. Увеличивается количество заходов американских и натовских боевых кораблей в Черное море, участились полеты стратегических беспилотников RQ-4 Global Hawk у южных границ России.

Изменение статуса Украины и предстоящая покупка патрульных катеров приведет к большему сближению ВМСУ с 6-м флотом США в Средиземном море, укомплектованном кораблями, самолетами и частями морской пехоты, прибывающими в регион на срок до 6-8 месяцев. Катера Mark VI, предназначенные для украинцев, поставлены на вооружение в 2016 году и имеют несколько модификаций. Они могут оснащаться двумя тяжелыми пулеметами калибра 50 и двумя 25-мм пушками МК 38 Mod с дистанционным управлением и современной оптической системой наведения. Судно развивает скорость до 85 км/час. Экипаж включает от 10 до 20 человек. СМИ сообщают, что украинские ВМС планируют разместить дивизион этих катеров на Азовском море.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов считает, что Россия может легко ответить на приобретение Украиной 16 новых патрульных катеров. Но необходимо разместить в Азовском море больше наших катеров и тральщиков для укрепления азовского побережья Крыма, а также усилить пункт базирования в Темрюке ракетным и артиллерийским вооружением.

Противовоздушная оборона в РФ выстроена на всех уровнях от ВКС до ПВО соединений, ведется постоянный контроль надводного и воздушного пространства Кубани и Крыма. На боевом дежурстве находятся зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного и морского базирования «Панцирь» и новейшие переносные ЗРК «Верба». Базирующиеся в Севастополе ракетные корабли «Бора» и «Самум» проекта 1239 вооружены сверхзвуковой маловысотной противокорабельной крылатой ракетой П-270 «Москит», которая при запуске проносится в облаке водяной пыли и обнаружить ее локаторами невозможно. Спасения от титановой боеголовки нет - она обрушивается на вражеский корабль «как меч».

Эксперты напоминают, что Крымский мост защищен от надводных и подводных диверсантов круглосуточной охраной Росгвардии РФ.

Ирина Дронина