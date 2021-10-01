Киев снялся с крючка Минских соглашений

По своему боевому потенциалу украинская армия уже не та, что была в 2014 году.

Турецкие беспилотники вселяют боевой дух в украинских политиков

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уверен: страна готова к войне за восстановление территориальной целостности. Не менее категоричен и главком Вооруженных сил Валерий Залужный, утверждающий: «Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, заявил: «Считаю, может быть». Возникает вопрос, почему же так расхрабрились «наши братья»?

Головокружение от побед

Технический директор и совладелец турецкой компании BaykarMakina господин Байрактар сказал, что Турция среди других стран первой обратила внимание на украинские технологии и предложила сотрудничество. Украина имеет уникальные технологии в этой сфере, подчеркнул гендиректор: «Мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя. Украина – наш стратегический партнер». Новый ударный БПЛА Akinci был продемонстрирован с украинскими двигателями.

На данный момент Украина имеет на вооружении два комплекса Bayraktar TB2, в каждый из которых входит шесть дронов. Но она планирует до 2022 года приобрести у Турции еще четыре таких комплекса. Об этом заявил 14 сентября журналистам главком ВСУ Валерий Залужный.

Скептик скажет, ну и что? А то, что данные комплексы прекрасно зарекомендовали себя именно в низкотехнологичных, но весьма интенсивных конфликтах разнообразных военизированных группировок и против плохо организованных армий развивающихся стран. Именно таким районом боевых действий является Донбасс. Здесь Bayraktar TB2 могут успешно использоваться для борьбы с устаревшими и/или спорадически организованными средствами ПВО, вскрывая и обеспечивая поражение позиций зенитно-ракетных комплексов, а также на большом расстоянии обеспечивая постоянное наблюдение за линией соприкосновения конфликта. Важно отметить, что эффективность применения отдельного комплекса БПЛА необходимо оценивать в системе иных средств и в рамках разнообразных военных задач. То есть у ВСУ появляется возможность нанесения ударов по объектам ДНР и ЛНР на глубину до 120 км. Подтверждение – недавняя акция на нефтебазе Донецка. 11 сентября в 12.30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 т топлива. Предварительно украинские беспилотники вели разведку объекта, были замечены, после чего персонал базы был эвакуирован. Заметьте, БПЛА не были сбиты, подавлены или просто обстреляны. В связи с невозможностью противодействия было принято решение спасать людей!

Противовоздушное лекарство от страха

Кто-то снова скажет, «ну и что»? Россия может поставить на Донецк в связи с последними событиями ЗРК «Панцирь С1» для борьбы с БПЛА Украины. Ведь, как показали события в Ливии, они действительно были эффективны против Bayraktar TB2 в Ливии в 2019 году. Однако «по сообщениям турецкого агентства Anadolu и украинского агентства DefenseExpress, при помощи этих беспилотников к июню 2020 года было уничтожено не менее 7 ЗРК «Панцирь-С1» (экспортный вариант, только с оптико-электронной системой обнаружения целей), принадлежащих ЛНА, а также танки и другая техника. По данным Института Ближнего Востока США, радары «Панцирей» предварительно выявлялись и им создавали помехи турецкие системы РЭБ «KORAL», после этого «Панцири» поражались огнем артиллерии с управляемыми боеприпасами либо ударными БПЛА».

В этой связи логично предположить, что у «ополченцев» появится нечто подобное (ударные БПЛА) для нанесения ответных ударов по объектам ВСУ. Но в этой связи стоит обратить самое серьезное внимание на то, что на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле один из ведущих производителей цифровой радиосвязи Турции – оборонная компания Aselsan заключила контракт с «Укрспецэкспортом» (входит в состав «Укроборонпрома») на модернизацию ПВО Украины. Данный контракт также подразумевает интеграцию модернизированных систем в обновленные Aselsan системы управления.

При этом стоит заметить, что Aselsan – оборонно-промышленная компания в свежем рейтинге издания DefenceNews занимает 48-е место в топ-100 военных высокотехнологичных компаний мира. На прошедшей в Стамбуле выставке IDEF-2021 ею были представлены новейшие разработки именно в системе ПВО, которые способны подорвать гегемонию российской системы РЭБ. В частности, средства РЭБ типа «Репеллент» и их аналоги для подавления каналов управления БПЛА не всегда эффективны из-за радиуса их действия, не превышающего 10 км. Кроме того, есть очень важный нюанс, дающий современным турецким беспилотникам серьезное преимущество перед противником. Это система управления БПЛА, которая у них выстраивается посредством спутникового канала связи. Это значит, что, например, российские средства РЭБ не способны подавить рабочие частоты турецких БПЛА.

С точки зрения ПВО особый интерес представляет система обнаружения и подавления (уничтожения) БПЛА в составе РЛС, системы оптического обнаружения цели и системы подавления сигналов управления и наведения БПЛА противника KAPAN, производитель METEKSAN.

Все это позволяет Украине в ходе конфликта, например в Донбассе, применять БПЛА, оставаясь неуязвимой. В том, что данная программа будет реализована, сомневаться не нужно. При всей бедности страны ее бюджет превышает 6% ВВП. Для сравнения – в России чуть больше 3%, а в европейских странах НАТО около 2%. Эти средства успешно тратятся на развитие ВСУ.

Силы противодействия

В настоящее время Украина располагает вполне боеспособными силами специальных операций, которые могут легко работать с частичной или полной легализацией как в Донбассе, так и в России. Наверное, следует помнить, что украинскими диверсантами были ликвидированы видные военные командиры Донецка и Луганска: Мозговой, Дремов, Гиви, Моторола, а также первый руководитель ДНР Захарченко.

Хочу обратить внимание читателя на уровень планирования и проведения специальных операций в Донбассе. Вот свежий пример. 13 сентября 2021 года украинская группа спецназ вышла в тыл и заминировала пути выдвижения ополченцев на передовые позиции минами МОН-90 (вес 12 кг), а затем при корректировке с БПЛА последовательно привела в действие мины. Итог: только погибших 12 ополченцев, не считая раненых. Скорее всего мины группа не несла с собой, а извлекла из тайников на территории противника. Возможно, в нужное место мины доставил агент. При этом на ролике, который был снят и выложен в Сеть, создается впечатление, что работает артиллерия по одиночным целям, а про спецназ и мысли не возникает. Это говорит о том, что операции против ополченцев на позициях отличаются тщательным планированием, подготовкой и проработкой деталей.

Естественно, спецназ войну в одиночку не выигрывает. Ударными частями могут стать нацбаты, прежде всего полк «Азов», отличающийся высокой воинской дисциплиной, моральным духом и уровнем боевой подготовки. Сейчас они в составе Нацгвардии, якобы уже три года занимаются охраной тыла. На ротационной основе они также работают на передовой.

Новые задачи ССО

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала законы об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ на 11 тыс. человек. Оба нормативно-правовых акта вступают в силу на следующий день после публикации и начнут действовать 1 января 2022 года. Законы, подписанные президентом Зеленским, предусматривают создание на Украине сил национального сопротивления и территориальной обороны, в рамках которых глава государства сможет создавать добровольные бригады, батальоны и отряды, которые будут действовать наравне с ВСУ.

«Создание системы национального сопротивления на Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас – это наше всенародное дело», – заявил Зеленский.

В 2022 году, когда закон начнет действовать, на его реализацию потребуется 2,5 млрд гривен, сообщает агентство «Укринформ».

Логика формирования подобных структур в том, что весной, когда активизировались агрессивные действия ВСУ в Донбассе, президент Владимир Путин предупредил, что Россия в этом случае не останется безучастной к судьбе ДНР и ЛНР.

Это чревато для современных властей Украины потерей как минимум выхода к Черному морю, а как максимум государственности Украины в ее нынешнем виде. Именно этому вторжению России и пытается поставить заслон Зеленский. Он также сообщил, что мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на неподконтрольной Киеву территории страны.

Стоит заметить, что командиры отрядов ТО будут назначаться военным руководством по согласованию с командованием ССО. Главная роль в организации, подготовке и выполнении задач сопротивления также возлагается на Силы специальных операций ВСУ, а командующий ССО будет осуществлять непосредственное управление движением сопротивления. Силы национального сопротивления войдут в состав ССО как агентурная сеть для работы в тылу противника на оккупированной территории.

«Личности будут строго засекречены, – добавляет действующий военнослужащий ВСУ подполковник ССО Сергей М. – В основном все местные – возможно, даже какая-нибудь бабушка. В случае оккупации части Украины они начнут действовать – проводить разведывательно-диверсионные операции».

Формировать силы сопротивления начали еще несколько лет назад в рамках концепции, разработанной командованием Сил специальных операций Украины.

То есть речь идет о подготовке к партизанской войне на территории Украины. Это не украинская идея, ее подсказали партнеры. Эти действия осуществляются в рамках программы «Сопротивление», которая разрабатывалась в Штатах с 2013 до 2019 год специально для правительств, силовых структур и граждан малых стран бывшего соцлагеря для понимания ими вопросов сопротивления. Прежде всего для Украины и Прибалтики. Официальное название программы, которая была опубликована в 2020 году, – «Оперативная концепция сопротивления».

Вероятный сценарий

На линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, где постоянно происходят обстрелы и провокации со стороны Украины, ВСУ активизируют применение БПЛА, нанося удары по объектам на дальности до сотни километров, при этом оставаясь вне досягаемости средств поражения ДНР и ЛНР. Применяя диверсионные группы, нейтрализует управление и, блокируя намеченные участки обороны, начинает наступление главными силами.

Россия, как и обещал президент Путин, вмешивается, и прогноз экспертов реализуется. То есть войска РФ отсекают украинское Причерноморье по самый Киев. Вот тут и вступают в действие подготовленные силы сопротивления и «земля будет гореть под ногами оккупантов». А далее Зеленский кричит своим патронам из США и НАТО: «Караул! Помогите!» Это позволяет начать широкомасштабные действия против России, и не только на Украине, а что называется, «по всем фронтам» со всеми вытекающими последствиями. На мой взгляд, именно о такой победе мечтает Зеленский.

Но это задача-максимум, она может остаться лишь в планах. Тем не менее следует понимать, что для нанесения ущерба имиджу России как возродившейся военной сверхдержавы достаточно провести не полномасштабную, а локальную операцию, которой Россия в силу названных обстоятельств не сможет эффективно ответить и понесет ощутимые потери. При этом на отбитых территориях националисты устроят резню мирного населения. Что создаст нужный им резонанс. И это тоже будет важная победа Украины.

В современной ситуации Россия не должна упиваться славой былых побед, издеваясь в СМИ над потенциальным противником, а абсолютно трезво оценивать его растущий боевой потенциал, а также оценить наметившиеся у себя слабые стороны. В частности в борьбе с турецкими БПЛА.

Информационное противодействие Украине не должно строиться на фантазиях о ее слабости и чтением мантр о слабом и глупом противнике. Именно наше собственное словоблудие в СМИ и насмехательство над врагом позволяет ему скрытно для нас же наращивать свои силы для внезапного удара.

Видный военачальник и военный теоретик генерал-лейтенант русской Императорской армии Андрей Снесарев об этом писал: «Раз существенной целью государства является его самозащита от внешних врагов, то таковая самозащита должна быть реальной, а не правомерной только; реальную же самозащиту нельзя мыслить без наступления и без активных мероприятий. Ждать у моря погоды, когда противник соберет свои силы и двинет на вас грозной массой, и тогда только чувствовать себя вправе завоевать, это значит грубо раболепствовать перед молохом права, не более».

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.