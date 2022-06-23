Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море

В неудавшемся штурме участвовало 15 украинских беспилотников, а с континента наносились артиллерийские и ракетные удары

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) попытались взять штурмом остров Змеиный в Черном море, рассказали 21 июня в российском Минобороны. В атаке участвовало 15 украинских беспилотников, с континента по острову наносились артиллерийские и ракетные удары. Но уничтожить российский гарнизон не получилось. Противник в результате ответных ударов потерял 13 БПЛА, артиллерийские орудия и пусковые установки комплексов ПВО. В этот же день в Большом Кремлевском дворце президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу встретились с выпускниками высших военных учебных заведений силовых ведомств. На торжественном мероприятии глава государства отметил, что в настоящее время солдаты и офицеры самоотверженно сражаются за Родину, отстаивают безопасность нашего народа, а также право России на суверенное развитие.

Атака на остров

В Минобороны России рассказали, что 20 июня вооруженные формирования Украины пытались захватить остров Змеиный, планируя нанести по нему массированные воздушные и артиллерийские удары с последующей высадкой десанта.

— В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя БПЛА «Байрактар ТБ-2», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. — Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный БПЛА ВВС США «Глобал Хок» RQ-4. Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.

Ракетные и артиллерийские удары по острову наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», РСЗО «Ураган» и 155-миллиметровыми гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.

Российские зенитные комплексы «Панцирь» и «Тор» отразили атаку противника. Были сбиты 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одна украинская ракета или бомба не достигли цели. Неудавшийся огневой удар вынудил противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный, отметили в Минобороны.

РСЗО «Ураган» ВС Украины Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

— Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря, — отметил Игорь Конашенков.

Газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1» подверглись атакам противокорабельных ракет и «Байрактара ТБ-2». В ответ российские войска нанесли удары крылатыми ракетами «Оникс» по ангарам с беспилотниками «Байрактар-ТБ2», расположенным на военном аэродроме «Школьный» возле Одессы. Кроме того, уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М-777 на острове Кубанский и две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в Одесской области.

Бои за остров продолжатся и в дальнейшем, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Змеиный занимает важное стратегическое положение. С его территории можно полностью контролировать все подходы к Одессе, — объяснил он «Известиям». — Сам остров небольшой и находится недалеко от этого портового города, и это не первый раз играет с украинским командованием злую шутку. Украинским военным кажется, что отбить его будет легко, и они кидают на его штурм все новые и новые силы. Но наши части на острове после майских украинских атак, по-видимому, были усилены. У них было время хорошо закрепиться, и, как показали события, они были полностью готовы к возможной атаке противника. Попытки атаковать Змеиный будут предприниматься и в дальнейшем. Как только украинские Вооруженные силы накопят силы, они их обязательно предпримут.

Остров Змеиный Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mykola Rozhenko

По словам эксперта, последовавшие за неудачным штурмом Змеиного удары по нефтегазовым платформам «Черноморнефтегаза» — не более чем жест отчаяния.

— Увидев, что пробить оборону острова они не могут, ударили по промышленным объектам, — заметил Дмитрий Болтенков.

Право на суверенное развитие

21 июня в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин и Сергей Шойгу встретились с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также высших образовательных организаций МВД и ФСИН.

— Сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной — самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие, — заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы и совершенствовать их боевой состав с учетом потенциальных военных угроз и рисков.

Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство, — сказал президент.

А Сергей Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы и напомнил об ответственности, которую им предстоит нести, защищая интересы России.

— Совсем скоро вы приступите к практической деятельности, которая, несомненно, сопряжена с высокой личной ответственностью за жизнь и здоровье подчиненных, сохранность вооружения, военной специальной техники. И это ваш осознанный выбор, выбор патриотов, для которых главная задача в жизни, — защита Родины, — сказал министр обороны.

Донбасский фронт

ВС РФ отмечают ухудшение морально-психологического состояния украинский войск на фоне больших потерь. В одном из батальонов 57-й механизированной бригады ВФУ в строю осталось 28 военнослужащих, в другом — один командный состав. Кроме того, более 600 военнослужащих теробороны ВФУ отказались принимать участие в боях. Вновь прибывающие с запада страны батальоны теробороны также отказываются выдвигаться на передовую.

По словам украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады были брошены своим командованием.

За прошедшие сутки российскими силами было уничтожено 15 единиц американских 155-миллиметровых гаубиц М-777, поступивших Украине с Запада. Большинство из них так и не доехали до передовой.

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva Источник изображения: iz.ru

Распространенная Киевом информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел, не соответствует действительности, так как украинская группировка в этом районе находится под контролем российской армии.

В областях, прилегающих к зоне боевых действий, проводится принудительная мобилизация, сопровождающаяся блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. При этом задерживаются мужчины всех возрастных групп.

«Ураган» не прошел

Российские Вооруженные силы 21 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах Мирная Долина, Лоскутовка, Подлесное в ЛНР, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Северск (ДНР), — заявил Игорь Конашенков.

Нанесено поражение живой силе, военной технике ВСУ и националистических формирований, в том числе «Правого сектора» (организация запрещена в России).

В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении поражено два взвода ВСЗО «Ураган» и два взвода 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях.

Самолеты и вертолеты ВКС России за сутки поразили 57 районов сосредоточения войск, пункт управления и многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300.

Ударные вертолеты Ка-52 перед выполнением задачи по уничтожению опорных пунктов ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска и артиллерия поразили 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 28 пунктов управления, 64 артподразделения на огневых позициях и два склада с боеприпасами.

Ликвидированы 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 29 специальных автомобилей.

Российскими подразделениями ПВО 21 июня сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, 19 беспилотных летательных аппаратов, пять тактических ракет «Точка-У» и 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Снайперские точки в больницах

ВФУ продолжают использовать в военных целях гражданскую и медицинскую инфраструктуру, сообщил 21 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В городской поликлинике Одессы № 29 дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, выгнали из лечебного учреждения. В центральной городской больнице Авдеевки (ДНР) националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено, отметил он.

Военнослужащие ВФУ на территории Лисичанской областной психиатрической больницы в Приволье оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале здания насильно удерживают гражданских лиц. Кроме того, в Славянске (ДНР) на территориях психоневрологического интерната и санитарно-эпидемиологической станции оборудованы казармы. Там же размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО. При этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита».

— Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности, — отметил Михаил Мизинцев.

Прикрыли артиллеристов

В Минобороны во вторник рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боев самоотверженность и мужество.

Роте ефрейтора Валерия Оськина было приказано занять высоту в одном из подконтрольных боевикам населенных пунктов. БМП Валерия продвигалась во главе колонны российских войск в глубину обороны противника, когда ефрейтор заметил вооруженную группу националистов. Валерий, не снижая хода, прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета уничтожил группу боевиков.

Благодаря профессионализму старшего лейтенанта Андрея Никулина его расчетом было поражено четыре вертолета и до 12 националистов из экипажей боевых машин. Также расчет пусковой установки под руководством Андрея нанес удар крылатой ракетой по ангару с вооружением и военной техникой ВФУ.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Грамотными действиями старшего лейтенанта Никулина было обеспечено быстрое продвижение российских батальонно-тактических групп вглубь обороны противника, отметили в военном ведомстве.

Сержант ВДВ Максим Репко со своими подчиненными прикрывал артиллерийскую батарею во время ее передислокации. Продвигаясь по маршруту, Максим обнаружил группу вооруженных националистов. Несмотря на то что у противника было больше сил, он принял решение вступить в бой.

Быстро оценив ситуацию, Максим Репко приказал увести орудия в безопасное место, а сам с группой десантников остался прикрывать артиллеристов. В ходе боя сержант Репко лично уничтожил более пяти националистов, а группа боевиков была разгромлена. Своими грамотными действиями сержант Максим Репко не допустил гибели личного состава и уничтожения орудий, отметили в российском военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров