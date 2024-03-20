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ТАСС

Канада донесла до США важность ускорения процесса производства комплекса NASAMS для Киева

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Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр отметил, что процесс производства, к сожалению, занимает какое-то время

ОТТАВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил министру обороны США Ллойду Остину о важности ускорения процесса производства и доставки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS на Украину, который Канада закупила у США для нужд Киева.

"К сожалению, процесс производства и доставки этой системы занимает какое-то время, - сказал министр журналистам. - Сегодня я говорил с министром обороны Остином о необходимости ускорения темпов производства и поставки NASAMS [Киеву] как можно быстрее".

Правительство Канады 11 января 2023 года объявило, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (тогда около $303 млн). Вашингтон пока не предоставил Оттаве приобретенный комплекс. Ранее Блэр уже обвинял США в затягивании процесса доставки ЗРК NASAMS на Украину. 

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Страны
Канада
США
Украина
Продукция
NASAMS
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