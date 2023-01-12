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ТАСС

В Канаде заявили, что закупят у США ЗРК NASAMS для Украины

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден обсудили текущую ситуацию на Украине

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство Канады закупит у США для нужд Украины зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам его встречи с президентом США Джо Байденом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико.

"Премьер-министр проинформировал президента о том, что Канада закупит для Украины зенитно-ракетную систему NASAMS американского производства", - отмечается в документе.

В пресс-службе добавили, что Трюдо и Байден также обсудили текущую ситуацию на Украине. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
NASAMS
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