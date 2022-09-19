Войти
bmpd.livejournal.com

Объявлен новый пакет американской военной помощи Украине

57
0
0

15 сентября 2022 года министерство обороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов.Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь превысила 15,1 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 17,9 млрд долл.

Заряжание украинскими военнослужащими американского 155-мм управляемого артиллерийского снаряда M982 Excalibur Increment Ia-2 (о чем свидетельствует маркировка DA45) в 155-мм буксируемую гаубицу М777, сентябрь 2022 года. Снаряды модификации Increment Ia-2 (DA45) производились с 2007 по 2014 годы в количестве 4316 единиц, из которых 189 были экспортированы (114 в Швецию и 75 в Канаду). По всей видимости, с учетом расхода в зарубежных операциях, вооруженные силы США решили полностью отправить на Украину все выстрелы этой модификации из наличия, оставив у себя только более современные выстрелы M982А1 Excalibur Increment Ib (DA58) (с) кадр из видео из социальных сетей

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине в размере 600 млн долл уже традиционно выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США.

В новый объявленный пакет входят:

- неназываемое количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 36 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 105 мм;

- 1000 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм [видимо, М982 Excalibur];

- четыре РЛС обнаружения артиллерийских позиций;

- четыре тягача и восемь трейлеров-танковозов;

- неуказанное количество систем для борьбы с БЛА;

- оборудование для разминирования;

- противопехотные мины Claymore;

- подрывное имущество и заряды;

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- приборы ночного видения, теплое обмундирование и другое имущество.

Таким образом, общее количество официально объявленных США поставкой Украине 155-мм артиллерийских выстрелов достигло 806 тысяч (и плюс 2 тысячи высокоточных выстрелов), а 105-мм артиллерийских выстрелов - 180 тысяч (при 36 переданных Великобританией и 20 передаваемых США 105-мм легких буксируемых орудиях L119/M119).

Стоит отметить, что, давая 16 сентября комментарии по поводу нового пакета американской военной помощи Украине, пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер заявил, что два первых объявленных 1 июля к поставке на Украину зенитных ракетных комплекса NASAMS "должны быть доставлены в течение следующих двух месяцев или около того".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Канада
США
Украина
Швеция
Продукция
GMLRS
HIMARS
M982 Excalibur
NASAMS
Компании
M777
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
16.08.2017
Миражи самостоятельности
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
24.10.2012
Новый образ Бога войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:13
  • 32305
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 01:09
  • 48
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом