Объявлен новый пакет американской военной помощи Украине

15 сентября 2022 года министерство обороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов.Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь превысила 15,1 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 17,9 млрд долл.

Заряжание украинскими военнослужащими американского 155-мм управляемого артиллерийского снаряда M982 Excalibur Increment Ia-2 (о чем свидетельствует маркировка DA45) в 155-мм буксируемую гаубицу М777, сентябрь 2022 года. Снаряды модификации Increment Ia-2 (DA45) производились с 2007 по 2014 годы в количестве 4316 единиц, из которых 189 были экспортированы (114 в Швецию и 75 в Канаду). По всей видимости, с учетом расхода в зарубежных операциях, вооруженные силы США решили полностью отправить на Украину все выстрелы этой модификации из наличия, оставив у себя только более современные выстрелы M982А1 Excalibur Increment Ib (DA58) (с) кадр из видео из социальных сетей

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине в размере 600 млн долл уже традиционно выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США.

В новый объявленный пакет входят:

- неназываемое количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 36 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 105 мм;

- 1000 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм [видимо, М982 Excalibur];

- четыре РЛС обнаружения артиллерийских позиций;

- четыре тягача и восемь трейлеров-танковозов;

- неуказанное количество систем для борьбы с БЛА;

- оборудование для разминирования;

- противопехотные мины Claymore;

- подрывное имущество и заряды;

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- приборы ночного видения, теплое обмундирование и другое имущество.

Таким образом, общее количество официально объявленных США поставкой Украине 155-мм артиллерийских выстрелов достигло 806 тысяч (и плюс 2 тысячи высокоточных выстрелов), а 105-мм артиллерийских выстрелов - 180 тысяч (при 36 переданных Великобританией и 20 передаваемых США 105-мм легких буксируемых орудиях L119/M119).

Стоит отметить, что, давая 16 сентября комментарии по поводу нового пакета американской военной помощи Украине, пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер заявил, что два первых объявленных 1 июля к поставке на Украину зенитных ракетных комплекса NASAMS "должны быть доставлены в течение следующих двух месяцев или около того".