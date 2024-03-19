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ЦАМТО

В ЕС приняли окончательное решение о расширении Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине

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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 18 марта. Совет глав МИД стран ЕС принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на 5 млрд. евро для оплаты поставок оружия Украине, Венгрия при голосовании воздержалась.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на 5 млрд. евро. Это фонд, из которого можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину", – сказал П.Сийярто журналистам.

Он напомнил, что Будапешт согласился не блокировать расширение фонда при условии, что Венгрии разрешат самой определить назначение ее доли в 50 млн. евро.

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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