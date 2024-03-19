Войти
Военное обозрение

В Румынии на фоне украинского конфликта началось строительство крупнейшей в Европе военной базы НАТО

241
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Крупнейшая в Европе военная база Североатлантического альянса будет размещена в Румынии, ее строительство уже началось. Об этом сообщает Euronews.

Новая база будет рассчитана на 10 тысяч военнослужащих армий разных государств – участников Североатлантического альянса. По мнению ряда экспертов, оперативное строительство базы связано с вооруженным конфликтом на Украине. Ведь боевые действия могут продлиться еще несколько лет.

Строительство базы ведется на площади почти в три тысячи гектаров. Она будет размещена в районе города Констанца, являющегося крупнейшим румынским портом на Черном море. Сейчас там находится действующая база альянса «Михаил Когэлничану».

Источник изображения: topwar.ru

На базе будут размещаться взлётно-посадочные полосы для самолетов, ангары для самолетов, платформы для вооружений. Кроме того, построят казармы, школы для детей военнослужащих, медицинские учреждения и магазины.

Источник изображения: topwar.ru

По словам румынского аналитика Дорина Попеску, база будет представлять собой важнейший инфраструктурный объект Североатлантического альянса в регионе. Это особенно важно на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на юге Украины.

Попеску считает, что боевые действия не прекратятся не только в этом году, но и в 2025, и даже 2026 году. Он назвал их долгоиграющими. На этом фоне база, безусловно, может быть задействована в оказании различных видов военной и логистической помощи украинским формированиям в ведении боевых действий против российской армии. Нет сомнений, что данная база будет представлять собой угрозу для российских объектов в Крыму и новых регионах РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
18.06.2007
Венский вальс с оружием
18.06.2007
"По обычным вооружениям Россия слабее НАТО"
15.06.2007
Россия заморозит Довсе
13.06.2007
В Вене открылась чрезвычайная конференция по ДОВСЕ
31.05.2007
Нидерланды готовят чрезвычайную конференцию по просьбе России
18.10.2006
Большая противоракетная игра
20.04.2007
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения