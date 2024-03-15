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ТАСС

Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

По мнению главы дипломатии Евросоюза, сейчас не время призывать Украину сдаться, а, наоборот, время продолжать помогать Киеву

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что своим предложением приступить к переговорам об установлении мира на Украине Папа Римский Франциск "залез в сад", куда "его никто не звал".

Как сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE, предлагать Украине сдаться - "это больше, чем просто желание мира". "Папа залез в сад, в котором его никто не звал, - считает Боррель. - Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а, наоборот, время продолжать помогать [Киеву]".

В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. Понтифик добавил, что, когда кто-то видит, что "повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры", чтобы не допустить худшего и избежать новых смертей. При этом в своем ответе он использовал термин "белый флаг", что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева. Однако в Ватикане указали, что Папа Римский говорит о том, что переговоры "никогда не означают капитуляцию, но [означают] мужество". 

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Страны
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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3 комментария
№1
16.03.2024 11:22
БорДель совсем охамел!
Какое его собачье дело до мнения других людей?
На свою точку зрения на проблему имеет каждый (и папа римский в том числе)!
Не нравится, что говорят?
А как же свобода слова и демократия, о которой вы всё время печётесь, уроды?
0
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№2
16.03.2024 19:37
Баррель, он совсем видно берега попутал. Во времена инквизиции уже бы примерял "испанские сапоги" вместе с Зелей и визжали бы  от боли. Ну а потом, аутодафе на площади в Мадриде. Мельчает католическая церковь, видно прошли времена борьбы с сатанистами.
0
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№3
17.03.2024 14:05
Цитата, aleks55 сообщ. №2
Во времена инквизиции уже бы примерял "испанские сапоги" вместе с Зелей и визжали бы  от боли. Ну а потом, аутодафе на площади в Мадриде. Мельчает католическая церковь, видно прошли времена борьбы с сатанистами.
В те времена жил был такой банкир, как Якоб Фуггер(в сравнение с его состояние и влиянием,все Маски,Безосы,Геитсы и прочие,просто бомжи).
К нему на поклон ходили папы римские и императоры священной римской империи.
К примеру он купил корону императора для Карла V .
Римский моментный двор, который печатал деньги для римских пап,был в аренде у Фуггера с 1508-1524 год.
Так что не все однозначно.
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