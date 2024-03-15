Эксперт: НПЗ строятся по ГОСТам времен холодной войны и способны выдерживать даже удары мощными авиабомбами

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Экс-глава департамента инноваций "Газпромнефти" Вакуленко призвал не преувеличивать угрозы, представляющие для нефтеперерабатывающих предприятий атаки небольших беспилотников.

В комментарии Telegram-каналу Пул №3 Вакуленко отметил, что человеку, не являющемуся специалистом в этой области, может показаться, что НПЗ, на которых хранятся значительные количества горючих жидкостей и газов, могут воспламениться от малейшей искры, однако это не так. Стандарты, по которым построены и модернизированы российские НПЗ, основываются на ГОСТах, принятых в годы холодной войны, и спроектированы так, чтобы иметь возможность обеспечивать жизнестойкость заводов даже в условиях нанесения ударов 1000-килограммовыми авиабомбами. Исходя из этого, атаки беспилотников весом в несколько килограммов могут стать причиной пожара на НПЗ, но никак не могут привести к уничтожению предприятия.

Кроме того, все НПЗ оборудованы мощными системами пожаротушения, на них есть свои пожарные части, персонал предприятий готов и приучен бороться с возгораниями, есть системы отсечения подачи горючих материалов. Таким образом, потенциальный ущерб от пожара на НПЗ, должным образом подготовленном к такой нештатной ситуации, может оказаться даже меньше, чем от пожара в складском или в офисном помещении.

Украинские атаки не привели к ощутимым трудностям для российских нефтепереработчиков, такие действия могут иметь лишь пропагандистский эффект.

По данным министерства энергетики РФ, ситуация с топливообеспечением и ценами на АЗС во всех регионах оценивается как стабильная. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах российских компаний составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,5 миллиона тонн.